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Вчера, 16:38
Александр Березин
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Компьютерной томографии приписали 100 тысяч случаев рака в год только в США

4.9

Авторы нового исследования пришли к выводу, что каждый 20-й случай рака — следствие компьютерной томографии, довольно частой медицинской процедуры. Если бы они были правы, это требовало бы серьезного изменения подхода к назначению томографии. Однако внимательное изучение статьи вызывает вопросы.

Медицина
# здоровье
# компьютерная томография
# медицина
Компьютерной томографии приписали 100 тысяч случаев рака в год только в США – иллюстрация к материалу на Naked Science
© Wikimedia Commons

Ежегодно в мире медики проводят почти полмиллиона компьютерных томографий, примерно по одной на 16 человек населения. Разумеется, в более обеспеченных странах этот показатель выше: например, в России в пик пандемии коронавируса делали по одному КТ на пять человек населения в год, а в США — чуть чаще одного КТ на четырех граждан в год.

Метод основан на том, что разные ткани по-разному поглощают рентгеновские лучи, поэтому неизбежно подвергает человека облучению, причем оно до 150 раз выше, чем при обычном рентгеновском исследовании грудной клетки. Если идет поиск рака (все тело), то доза составляет 10-30 миллизиверт, что равно радиационному фону за 10 лет жизни человека. Это давно породило опасения относительно того, что КТ может вызывать рак.

Сначала обоснованность этих опасений пытались проверить эпидемиологическими исследованиями: брали юношей и девушек, которым делали КТ, потом отслеживали частоту рака у них и по популяции в целом. Получалось, что после процедуры рак был вероятнее. Затем одна из исследовательских групп показала, что КТ в молодом возрасте назначают не просто так и что те проблемы со здоровьем, что привели к такому назначению, относятся к факторам, повышающим часть рака. То есть не томография повышала вероятность рака, а те проблемы со здоровьем, что заставляли врачей ее назначать, часто были онкогенными. После учета этих факторов никакой повышенной частоты рака у людей после процедуры выявить не удалось.

Поэтому теперь попытки найти рак у реальных людей, прошедших томографию, прекратились. Зато продолжает приносить плоды принципиально другой подход, который использовали авторы новой статьи в журнале JAMA Internal Medicine. Они взяли линейную беспороговую модель воздействия радиации на человека и с помощью моделирование рассчитали на ее основе число случаев рака, которые вызывает томография в США за год. В модели учитывали как число процедур, так и органы, которые подвергли облучению.

В США в 2023 году было сделано 93 миллиона КТ (62 миллионам человек), из которых 4,2 процента пришлось на детей, 53 — на женщин, 47 — на мужчин. После моделирования на основе линейно-беспороговой гипотезы — согласно которой любые дозы радиации, даже фоновые, поднимают риск рака — исследователи насчитали 103 тысячи онкологических заболеваний, ставших результатом этих процедур. То есть, согласно исследователям, один из 600 прошедших КТ получит рак.

Все эти случаи должно случиться не сразу, а на протяжении всей жизни облученных. Причем риски были выше для детей и подростков, поскольку по линейно-беспороговой модели они тем выше, чем ниже масса тела пациента. Ученые бьют тревогу: если назначать томографию будут так же часто, то в будущем пять процентов всех случаев рака окажутся вызванными именно этой процедурой.

К сожалению, исследователи никак не отразили в статье тот факт, что линейно-беспороговая гипотеза на сегодня не доказана. Кроме того, ее активно оспаривают. В последние годы показали, что и в момент формулирования этой гипотезы в прошлом веке ее создатель сознательно проигнорировал известные на тот момент научные факт, что ей противоречили.

Как не раз писал Naked Science, если бы она была верна, то люди, живущие в зонах с высоким радиационным фоном, болели бы раком чаще — как и космонавты или лица, подвергшиеся длительному облучению по ошибке. Например, так случилось бы и с тысячами жителей Тайваня, живших в домах, случайно загрязненных кобальтом-60.

Компьютерной томографии приписали 100 тысяч случаев рака в год только в США – иллюстрация к материалу на Naked Science
График из научной работы по Тайваню. Вверху — смертность от рака на 100 тысяч человеко-лет среди тайваньцев в целом. Внизу — тот же показатель для того десятка тысяч, что жил в зараженных кобальтом квартирах. Видно, что для обычных граждан Тайваня эта вероятность со временем растет, как и по Земле в целом. Однако у тех, кто получил приличное облучение от кобальта-60, она со временем падает, ведя себя противоположным образом. Так, как она больше не вела себя нигде в мире / © W.L. Chen et al.

Но на практике люди в самых радиоактивных местах на Земле вроде иранского Рамсара болеют раком реже других. Космонавты делают это так же редко, как земные спортсмены, а упомянутые выше облученные жители Тайваня за период научных наблюдений умирали от рака в десятки раз реже, чем это происходило по популяции в целом. Врожденных дефектов среди новорожденных детей облученной популяции было в пятнадцать раз меньше, чем среди остальных тайваньцев.

На этих примерах многие ученые сделали выводы о полезной роли умеренных доз радиации на человека. По их мнению, облучение активирует иммунную реакцию организма на борьбу с раком, что и привело к пониженной смертности во время «тайваньского эксперимента» или у жителей города Рамсар.

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Медицина
# здоровье
# компьютерная томография
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# NASA
# Starliner
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Комментарии

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3 Комментария
Александр Арзамазов
Александр Арзамазов
12 часов назад
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Я думаю, что ещё необходимо выяснить воздействие таких же дозирадиации, как и в случае "Тайваньского эксперимента", на репродуктивную систему. Не вызывает ли ионизирующее излучение накопления генетических поломок в женских половых клетках, и не увеличивает ли количество моногенных мутаций или иных генетических изменений у потомства, не снижает ли фертильность. Если такого негативного воздействия нет, то пусть исследуют и регламентируют это позитивное воздействие умеренных доз радиации и хоть на законодательном уровне обязывают застройщиков добавлять кобальт-60 в бетон. Это ж вы представьте, если население всей страны станет в десятки раз меньше болеть онкологическими заболеваниями, насколько лучше станет уровень жизни. И меньше трат на лечение, и меньше потерь от смертей трудоспособного населения. Благодать же!
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Sam Dowson
Sam Dowson
17 часов назад
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Несколько десятков лет пишут про стимуляцию иммунитета малыми дозами радиации, однако объяснений механизмов попадолось ноль. Скормил вопрос ИИ, вот что пишет: Механизмы повышения иммунитета при малых дозах радиации связаны с явлением *радиационного гормезиса* — стимуляции защитных систем организма в ответ на низкие дозы ионизирующего излучения. Вот основные процессы: 1. Активация систем репарации ДНК* - *Повреждение ДНК*: Малые дозы радиации вызывают незначительные повреждения ДНК (например, одноцепочечные разрывы), которые не приводят к гибели клетки. - *Усиление репарации*: Клетки активируют ферменты (например, PARP-1, ATM/ATR), которые восстанавливают повреждения. Это тренирует клетки быстрее исправлять ошибки в будущем, в том числе вызванные другими стрессорами. 2. Антиоксидантная защита* - *Умеренный окислительный стресс*: Радиация генерирует небольшое количество активных форм кислорода (АФК), что стимулирует синтез антиоксидантов (глутатион, супероксиддисмутаза, каталаза). - *Активация Nrf2-пути*: Низкие дозы радиации запускают транскрипционный фактор Nrf2, который регулирует гены, отвечающие за детоксикацию и антиоксидантную защиту. 3. Иммунная стимуляция* - *Повышение активности иммунных клеток*: - Увеличивается продукция цитокинов (интерлейкины, TNF-α), активирующих макрофаги и лимфоциты. - НК-клетки (натуральные киллеры) и T-хелперы демонстрируют повышенную активность против патогенов и опухолевых клеток. - *Апоптоз поврежденных клеток*: Радиация вызывает селективную гибель старых или поврежденных клеток, что обновляет ткани и снижает риск хронического воспаления. 4. Адаптивный ответ* - *Кросс-адаптация*: Клетки, подвергшиеся низким дозам радиации, становятся более устойчивыми к другим стрессорам (химические токсины, инфекции) благодаря активации общих защитных механизмов. - *Эпигенетические изменения*: Модуляция экспрессии генов, связанных с иммунитетом и репарацией, может сохраняться длительное время.
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Стэн Станиславский
Стэн Станиславский
17 часов назад
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Так то томография бывает очень разная. Например ЯМР КТ принципиально не может как-то навредить организму, по крайней мере описанным в статье образом. Хотя мы видим в статье упоминание про рентген-излучение, вопросы все равно остаются, потому что я был уверен, что такой тип томографии давно не используется по причине действительно очень высокой дозы от нее. Возможно, ее продолжили использовать из-за ее большей разрешающей способности и дешевизны, по сравнению с ЯМР КТ и ПЭТ? Так то рентгеновское излучение, безусловно, может провоцировать рак, если доза большая и длительная. Все же стоило бы однозначно указать в статье, что речь идет именно о рентгеновской томографии, коренным образом отличающеся от ЯМР КТ, чтобы не пугать людей. Мне один умный человек, тоже научный журналист, как то рассказал, что из-за радиофобии, возникшей после Чернобыля, пришлось даже переименовывать ЯМР КТ в просто МРТ, под коим названием его сейчас и знают несведующие люди. Ибо приставка Я - "ядерный", пугала оных несведущих людей, которые регулярно отказывались из-за этого проходить необходимое им обследование, так что даже пришлось убрать из названия "ядерный", хотя на самом деле ЯМР КТ никаким опасным излучением не сопровождается.
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