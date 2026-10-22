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Два обычных лекарства в комбинации задержали преждевременные роды

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Международная группа исследователей нашла способ эффективно предотвращать преждевременные роды с помощью комбинации двух широкодоступных и безопасных препаратов — аспирина и популярного средства от изжоги лансопразола. К такому открытию ученые пришли, применив инновационную технологию виртуального моделирования.

Медицина
# аспирин
# беременность
# иммунная система
# клинические испытания
# преждевременные роды
# профилактика
# фолиевая кислота
Цифровая модель иммунной системы помогла ученым оценить действие известных лекарств на процессы, связанные с беременностью
Цифровая модель иммунной системы помогла ученым оценить действие известных лекарств на процессы, связанные с беременностью / © Jonathan Borba

Преждевременное появление ребенка на свет остается главной причиной младенческой смертности в мире, охватывая примерно 10 процентов всех беременностей. За последние несколько десятилетий медицина практически не получила новых фармакологических методов профилактики преждевременных родов.

Чтобы найти решение этой проблемы, исследователи из Стэнфордского университета (США) создали точную цифровую модель иммунной системы беременных женщин, основанную на анализе сотен миллионов отдельных клеток. С помощью этих виртуальных копий иммунитета ученые смогли безопасно протестировать воздействие множества известных лекарств прямо на компьютере, не подвергая риску реальных будущих матерей. Результаты научной работы опубликовали в журнале Science Advances.

Компьютерный анализ показал, что совместный прием низких доз аспирина и лансопразола способен синергетически замедлять «иммунные часы» беременности. В норме ближе к завершению срока в организме активируются особые воспалительные сигналы, подготавливающие материнский организм к родовому процессу.

Если этот биохимический каскад запускается раньше времени, наступают преждевременные роды. Согласно новой модели, комбинация выбранных препаратов сдерживает преждевременное воспаление почти в 15 раз эффективнее, чем применение одного лишь аспирина.

Кроме того, модель помогла подтвердить защитные свойства фолиевой кислоты, которая тоже помогает иммунитету мягче адаптироваться к вынашиванию плода. Успешные лабораторные эксперименты на мышах показали эффективность комбинации: прием аспирина и лансопразола позволил предотвратить ранние выкидыши и существенно отложил начало родов до нормального срока. Благодаря этим результатам Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США уже выдало официальное разрешение на старт испытаний этой комбинации на людях.

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Марк Чернов
Марк Чернов
183 статей
Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.
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Медицина
# аспирин
# беременность
# иммунная система
# клинические испытания
# преждевременные роды
# профилактика
# фолиевая кислота
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