225

Клетки крови 80-летнего человека «омолодили» на 60 лет, превратив в нейральные стволовые

❋ 4.0

Немецкие исследователи нашли способ напрямую превратить незрелые клетки крови 80-летнего человека в стволовые клетки нервной системы. Ученые полностью миновали промежуточную стадию, когда клетку сначала превращают в универсальную стволовую, «стирая» ее специализацию. Проверка молекулярных меток старения показала, что в результате такого превращения биологический возраст полученных клеток снизился до уровня 20-летнего человека.

Биология
# биологическое старение
# биотехнологии
# возрастные заболевания
# нейробиология
# Нервные клетки
# стволовые клетки
В эксперименте ученые изучали изменения клеток на протяжении 100 дней
В эксперименте ученые изучали изменения клеток на протяжении 100 дней / © Anirudh

В обычном состоянии клетки человеческого тела строго ограничены в своих возможностях: клетка кожи не может стать клеткой печени, а клетка крови никогда не превратится в нейрон. Чтобы обойти этот природный запрет, ученые использовали особые управляющие белки. Они работают как переключатели: выключают одни гены и заставляют работать другие, за счет чего клетка меняет свой тип. Раньше, чтобы сбросить возраст клетки и получить нервную ткань, приходилось сначала «стирать» ее специализацию полностью, превращая в универсальную стволовую клетку (способную стать любой тканью тела), и только потом выращивать из нее нервные клетки.

Специалисты из Университета Бонна и Университетской клиники Бонна (Германия) смогли убрать этот лишний шаг. Они перенаправили развитие незрелых клеток крови сразу в стволовые клетки нервной системы.

Главным преимуществом такого прямого пути стало то, что клетки омолаживались не мгновенно, а постепенно. Это позволило шаг за шагом проследить за всеми изменениями, происходящими внутри клетки на протяжении 100 дней. Результаты научной работы опубликовали в журнале Aging Cell.

Чтобы узнать точный молекулярный возраст клеток, биологи использовали «эпигенетические часы». Это особые химические маркеры, которые с годами накапливаются на нашей ДНК. Сама генетическая инструкция не меняется, но эти маркеры показывают, насколько интенсивно клетка считывает разные гены, по чему и вычисляют ее реальный биологический возраст. К 50-му дню эксперимента с клеток исчезли метки, накопившиеся за последние 60 лет.

Такой плавный процесс омоложения стал удобной лабораторной моделью. Теперь на этих клетках можно тестировать разные вещества и смотреть, какие из них ускоряют или замедляют процесс клеточного омоложения.

Авторы исследования подчеркнули, что создали инструмент для научных исследований и поиска лекарств от возрастных болезней мозга (например, болезни Альцгеймера), а не готовую медицинскую процедуру для омоложения людей.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Марк Чернов
Марк Чернов
184 статей
Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.
Показать больше
Биология
# биологическое старение
# биотехнологии
# возрастные заболевания
# нейробиология
# Нервные клетки
# стволовые клетки
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
23 Окт
1200
Цена открытий: темные страницы истории кардиологии
Medio Modo
Москва
Лекция
23 Окт
Бесплатно
Космические телескопы завтрашнего дня
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
24 Окт
600
Какими бывают расстояния в расширяющейся вселенной?
ВСмысле
Онлайн
Лекция
24 Окт
1400
Как растения создали тебя и твой мир
Medio Modo
Москва
Лекция
24 Окт
Бесплатно
Космические профессии: сменный руководитель группы связи с экипажем
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
24 Окт
1000
Жизнь в сообществах: формула счастья
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
24 Окт
1200
Кишечник и мозг: влияние еды и микробиоты на память, мышление, настроение
Medio Modo
Москва
Лекция
24 Окт
Бесплатно
Съемка Земли из космоса как инструмент управления природными ресурсами
Лекторий юного географа
Москва
Лекция
24 Окт
Бесплатно
Зачем нужны пищевые ингредиенты и стоит ли их бояться
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Биологи раскрыли 90-летнюю историю одомашнивания бактерии ботокса

    23 октября, 08:49

  2. Ученые выяснили, почему мы откладываем перемены до понедельника или Нового года

    23 октября, 06:53

  3. Клетки крови 80-летнего человека «омолодили» на 60 лет, превратив в нейральные стволовые

    23 октября, 06:38

  4. Два обычных лекарства в комбинации задержали преждевременные роды

    22 октября, 16:26
Выбор редакции

Tesla создала летающий автомобиль: есть ли у него перспективы? А у самой компании?

20 октября, 08:54

Последние комментарии

Sam Dowson
44 минуты назад
Сша с их 683 млрд долга Китаю вообще в инфографику не вошли от чего то.

Рейтинг стран с крупнейшими долгами перед Китаем

bidon batton
52 минуты назад
Весь Пакистан походу меньше стОит

Рейтинг стран с крупнейшими долгами перед Китаем

Александр Борисович
59 минут назад
Маск совсем недавно летающий авто презентовал. Голимая ИИшка. Даже не фокусы Коперфильда. Просто мультик. Да ещё и дешёвый. Посмотрите, кто не

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

Виктор Иванов
3 часа назад
Евгений, Если знать с чего начинать, то вполне возможно создать такой компьютер. К примеру, можно использовать, для начала, взаимодействие парных

От создания квантовой механики до второй квантовой революции

Elusive Joe
7 часов назад
Это всё враки. Самолёт невидимку нельзя увидеть со спутника

Спутниковый снимок раскрыл реальные размеры бомбардировщика B-21 Raider

Elusive Joe
7 часов назад
Главное, гранаты на борт не пускать

Gulfstream G400 установил скоростной рекорд по пути на авиасалон

Игорь Криворучко
12 часов назад
Неправильно рассматривать страны ЕС по отдельности. Особенно Францию. Они в едином энергетическом контуре. В то время как у Франции АЭС

Инфографика: основные источники электроэнергии по странам

skygoo _
13 часов назад
Пью, А кстати, что производят в США. Ну если навскидку, не залезая в гугл, можете вспомнить?

Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году

skygoo _
13 часов назад
Alexander, всем. России, украине, Европе, Ирану... Но только в виде комплектующих. Потом они это собирают (из китайских деталей), лепят свой шильдик и

Рейтинг: крупнейшие экспортеры военных беспилотников в мире

skygoo _
13 часов назад
Михаил, а в райцентрах можно и за 300 постричься. Так что средняя так и есть 500. А в США 20 баксов это тоже средняя. Так что не в два раза

Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году

skygoo _
13 часов назад
Маленько поясню что такое дутый ввп, а то тут многие вообще не в курсе. Например, если в России женщина домохозяйка и не работает, то она вообще не

Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году

Михаил Невский
13 часов назад
skygoo, чио-рио Питер когда подорожало до 800-900 руб перестал там стричься. Реально 10 баксов если не больше. В США 20 баксов насколько мне известно всего в

Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году

skygoo _
14 часов назад
Пью, ну если ты реально хочешь разобраться, а не кривляешься, то смотри - всего лишь 15% номинального ввп России это импорт из других стран. Все

Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году

skygoo _
14 часов назад
Пью, я в Новосибирске стригусь за 600 рублей. В Чио-рио. Можешь посмотреть тамошние цены, это федеральная сеть и это открытая инфа, никто от тебя

Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году

Alexander Orsi
14 часов назад
Андрей, когда для производства условных дронов отнимают ресурсы, деньги и рабсилу (от слова раб) у реального производства - оно предсказуемо

Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году

Михаил Невский
14 часов назад
Александр, по относительной смертности Россия делит первое место с Германией 700+ тысяч "естественный" Минус и 350 тысяч у Германии при населении 143 и

Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году

Михаил Невский
14 часов назад
Пью, неплохой рейтинг по ВВП по номиналу 2.9 трлн долларов самая высокая оценка из всех, я сам считал примерно столько выходит. В других рейтингах у

Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году

Alexander Orsi
14 часов назад
Андрей, вы забыли упомянуть что кроме экспорта дронов, налажен их импорт, во вдвое большем количестве. А растут не только трубы, но и кладбища,

Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году

Александр Березин
14 часов назад
Пью, "Андрей, Население и правда вымирает." Но почему-то медленнее, чем в Китае или Южной Корее. Сразу видно, что экономика мертва )))

Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году

Alexander Orsi
14 часов назад
Сергей, советуя "почитать" - будте готовы что ему последуют и быстро выявят вашу ложь о ценах (даже без учёта громадной разницы в доходах).

Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году

Самые обсуждаемые