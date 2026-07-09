Эмбриологи впервые получили здоровое потомство овец из очень незрелых яйцеклеток
Ученые из Великобритании показали на овцах, что очень ранние ооциты можно вырастить до функциональных яйцеклеток в лабораторных условиях. Если ученые подтвердят безопасность новой технологии для человека, она способна расширить возможности ЭКО и дать шанс женщинам, потерявшим часть репродуктивной функции после лечения онкологического заболевания.
Во время классического экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) эмбриологи обычно используют ооциты, достигшие стадии метафазы II. Причина в том, что эти клетки считаются зрелыми, способными дать начало здоровому эмбриону.
Однако при пункции фолликулов — хирургической операции по извлечению созревших яйцеклеток из яичников — приблизительно 20-30 процентов этого биологического материала может оказаться незрелым и непригодным для немедленного оплодотворения. Обычно такие яйцеклетки либо «утилизируют», либо помещают в специальные питательные среды, где они дозревают до стадии метафазы II.
Правда, эффективность этого метода, получившего название in vitro maturation (IVM), остается ниже, чем у стандартного ЭКО. Часть незрелых яйцеклеток не удается довести до стадии зрелости, а те, которые созревают в лаборатории, в среднем обладают меньшим потенциалом развития и реже формируют эмбрионы, пригодные для дальнейшего использования. Из-за этих проблем подход IVM в клинической практике пока широко не применяется.
Пациентки с низким овариальным резервом особенно чувствительны к этой проблеме: у них за один цикл получают небольшое количество яйцеклеток, поэтому каждая зрелая клетка имеет большое значение для успеха ЭКО. Задача ученых — научиться превращать такие «неиспользуемые» яйцеклетки в полноценный источник эмбрионов.
Команда эмбриологов под руководством Хелен Пиктон (Helen Picton) из Лидского университета в Великобритании разработала новую систему культивирования, позволяющую доводить до зрелости очень незрелые ооциты — на более ранней стадии развития, чем обычно используют для IVM. Об этом ученые рассказали на конференции Европейского общества репродукции человека и эмбриологии, которая проходила в Лондоне.
Авторы предыдущих исследований работали с клетками, которые уже были близки к созреванию. Пиктон и ее коллеги начали с гораздо более ранней стадии развития, что значительно сложнее. Проще говоря, работали на том этапе, когда клетке нужно не только завершить деление ядра, но и правильно сформировать цитоплазму и приобрести способность поддерживать развитие эмбриона. То есть решили взять очень ранние ооциты и провести их через весь путь развития до состояния, когда они станут подходящими для оплодотворения.
Ученые провели эксперимент, во время которого проверили, способны ли такие искусственно созревшие клетки не просто превратиться в эмбрионы в лабораторных условиях, а дать полноценное потомство. Для этого специалисты привлекли овец, поскольку их репродуктивная система достаточно похожа на человеческую по ключевым этапам созревания яйцеклетки, оплодотворения и раннего развития эмбриона.
Пиктон с коллегами собрали из яичников овец десятки незрелых ооцитов, а затем поместили в питательную среду с набором репродуктивных гормонов и факторов роста, которая имитировала условия внутри яичника. В этом «коктейле» присутствовал фолликулостимулирующий гормон, который в организме регулирует рост фолликулов и созревание яйцеклеток. Задача заключалась в том, чтобы «дорастить» клетки до состояния зрелости, когда они смогут участвовать в оплодотворении.
После созревания ооциты использовали в процедуре ЭКО: их оплодотворили в лаборатории, получили эмбрионы и перенесли 18 овцам. Приблизительно 60 процентов исходных ооцитов достигли стадии MII — состояния, в котором яйцеклетки способны к оплодотворению.
В начале 2024 года родилась первая здоровая самка. Затем, уже в 2026-м, на свет появились еще четыре ягненка. Более того, первая овца позже сама принесла двух здоровых детенышей. Этот факт говорит о том, что новая система может превращать практически непригодные для ЭКО ооциты в потенциальный источник эмбрионов.
Специалисты назвали результат важной вехой в развитии репродуктивных технологий. Новая методика потенциально может расширить число ооцитов, доступных для оплодотворения, за счет использования незрелых яйцеклеток.
Если технология будет адаптирована для человека, а для этого потребуется пересмотреть концентрации гормонов и время культивирования с учетом особенностей человеческих ооцитов, она повысит шансы на получение жизнеспособного эмбриона, особенно у пациенток с небольшим запасом яйцеклеток. Но исследователи не рассматривают ее как замену стандартному ЭКО: скорее всего, она станет дополнительным инструментом для сложных случаев.
Правда, у технологии есть ограничения. Чтобы получить незрелые яйцеклетки, врачам приходится извлекать ткань яичника. Это требует более сложной процедуры по сравнению со стандартным забором зрелых ооцитов при ЭКО. Однако именно этот подход может оказаться особенно важным для сохранения фертильности после лечения онкологических заболеваний, когда многие женщины теряют возможность стать матерью.
Химиотерапия и лучевая терапия могут уничтожить запас яйцеклеток и привести к бесплодию, поэтому врачи заранее сохраняют часть ткани яичника, содержащую тысячи ранних фолликулов с ооцитами. После завершения лечения эту ткань можно пересадить обратно, чтобы восстановить функцию яичника и дать возможность забеременеть. Но существует риск, что вместе с тканью в организм можно повторно перенести опухолевые клетки.
Метод команды Пиктон позволяет обойти необходимость возвращать ткань яичника в организм. Теоретически можно было бы извлечь из сохраненной ткани незрелые яйцеклетки, довести их до зрелости в лаборатории, провести ЭКО и получить эмбрион — без пересадки потенциально опасного биологического материала.
Теперь ученым предстоит проверить, удастся ли аналогичным способом вырастить полноценные человеческие яйцеклетки и безопасно оплодотворить их. Затем последуют первые клинические исследования. На получение всех необходимых разрешений и подтверждение безопасности может уйти до 10 лет. Если результаты оправдают ожидания, репродуктивная медицина получит еще один инструмент, который поможет людям стать родителями даже в самых сложных ситуациях.
Инфекции, такие как коронавирус, наносят серьезный удар организму, из-за чего даже после выздоровления он продолжительное время остается уязвимым. Сегодня для оценки иммунитета врачи смотрят в первую очередь на уровень антител в крови, однако такой подход не отражает реального состояния здоровья человека. Это не позволяет врачам точно прогнозировать, как будет протекать болезнь и насколько быстро пациент выздоровеет. Ученые Пермского Политеха и ПГАТУ впервые выяснили, как именно восстановление иммунитета зависит от пола человека и кто наиболее подвержен осложнениям после коронавирусной инфекции. Результаты исследования помогут правильно учитывать гендерные особенности пациента при лечении и реабилитации, что повысит точность прогнозов и эффективность терапии.
Физики Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ совместно с коллегами из Алферовского университета и ИТМО показали, как управлять свечением углеродных точек, помещая их на полупроводниковые нанопровода.
Плавящийся асфальт в США, многие тысячи погибших в Западной Европе, своеобразное лето в России — все это списывают на вредоносный феномен рекордного Эль-Ниньо. И конечно же, на него спихивают и ожидаемый рост цен на кофе и основные сельхозтовары. Правда, есть в этой картине и белые пятна: в прошлые Эль-Ниньо мировые урожаи росли. Что скорее всего случится в 2026 году и отчего роль этого события может быть куда больше, чем мы думаем?
Анализ более 150 тысяч древних звезд Млечного Пути показал, что возраст космоса, судя по всему, близок к 13,8 миллиарда лет. Авторы нового исследования заключили, что сценарии, в которых Вселенную приходится делать заметно «моложе» ради решения хаббловского кризиса, плохо согласуются с наблюдениями. Это важно, поскольку возраст старейших светил — один из немногих независимых способов проверить космологические модели не по данным ранней Вселенной, а по объектам нашей собственной Галактики.
Сканирующая туннельная микроскопия достигла квантово-механического предела пространства-времени. Физики провели эксперимент и смоделировали перемещение одиночного электрона с атомарной точностью и скоростью в доли фемтосекунды. Результат показал границы применимости квантовых законов и объяснил механику сверхбыстрых процессов.
Плавящийся асфальт в США, многие тысячи погибших в Западной Европе, своеобразное лето в России — все это списывают на вредоносный феномен рекордного Эль-Ниньо. И конечно же, на него спихивают и ожидаемый рост цен на кофе и основные сельхозтовары. Правда, есть в этой картине и белые пятна: в прошлые Эль-Ниньо мировые урожаи росли. Что скорее всего случится в 2026 году и отчего роль этого события может быть куда больше, чем мы думаем?
Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.
Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.
Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
30 Января, 2015
Космонавты в Сети
3 Октября, 2016
Есть ли жизнь на Марсе? Будет!
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии