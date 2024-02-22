В Амазонии обнаружили новый вид гигантской анаконды

Согласно исследованию, опубликованному в журнале MDPI Diversity, зеленая анаконда Eunectes murinus на самом деле представляет собой два генетически различных вида. И это несмотря на то, что каждый вид выглядит настолько похожим, что даже эксперты не могут отличить их друг от друга.

Новый вид змеи открыли во время съемок National Geographic сериала «От полюса к полюсу» с Уиллом Смитом. Съемочная группа получила редкое приглашение от вождя племени охотников ваорани исследовать регион и собрать образцы самой крупной из существующих анаконд. Местные охотники взяли ученых с собой в джунгли в 10-дневную экспедицию на поиски этих змей, которые в племени считаются священными. Они сплавлялись на каноэ вниз по речной системе и смогли найти несколько анаконд, притаившихся на мелководье в ожидании добычи.

Размеры обнаруженных созданий были внушительны: одна самка достигала 6,3 метра в длину. А по неофициальным данным народа ваорани, они замечали в этом районе анаконд длиной более 7,5 метра и весом около 500 килограммов. Считается даже, что самые крупные анаконды способны убить и съесть человека. Однако подобные инциденты были достоверно задокументированы только в Азии — со змеями, известными как сетчатые питоны.

Ученым удалось поймать и изучить найденных змей. Также их коллеги собрали образцы крови и тканей у зеленых анаконд в Эквадоре, Венесуэле и Бразилии. Проанализировав генетические данные, исследователи обнаружили четкое различие между анакондами, отобранными в северной части ареала, и теми, что обитали на юге. Северный вид зеленых анаконд отделился от южной зеленой анаконды почти 10 миллионов лет назад, и генетически они различаются на 5,5 процента (для сравнения, геном человека отличается от генома шимпанзе всего примерно на два процента).

Основываясь на новых данных, авторы исследования предложили переименовать змей, обитающих на севере, в северную зеленую анаконду Eunectes akayima, в то время как E. murinus по-прежнему будет относиться к южным зеленым анакондам.

Две северные зеленые анаконды к «клубке размножения» / © Jesus Rivas

В дальнейшем ученые планируют разобраться, как северные и южные зеленые анаконды встали на разные эволюционные пути. Эти два вида сосуществовали рядом друг с другом миллионы лет, и все же в их генетике нет никаких свидетельств скрещивания. Кроме того, фокус исследователей направлен на изучение риска вымирания гигантских змей Амазонки.

Редкие анаконды, как и другие виды, обитающие в этой удаленной экосистеме, сталкиваются со значительными экологическими угрозами. Обезлесение бассейна Амазонки в результате расширения сельского хозяйства привело к потере среды обитания вокруг на 20-31 процент, что потенциально затронет до 40 процентов ее лесов к 2050 году. Описанная северная зеленая анаконда имеет гораздо меньший ареал, чем южная, и это делает ее более уязвимой к исчезновению.

В результате открытие нового вида на севере Амазонки показывает, что мы все еще знаем очень мало о динамике потока генов в самой разнообразной наземной экосистеме в мире.

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