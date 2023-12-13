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В Москве начался прием заявок на второй поток «Академии инноваторов»

Агентство инноваций Москвы — городской институт развития технологического и инновационного предпринимательства — открыло прием заявок на второй поток «Академии инноваторов». Стать участником проекта могут технологические предприниматели со всей России, причем абсолютно бесплатно.
Гости демодня Академии инноваторов / © Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Стартовал прием заявок на второй поток обновленной «Академии инноваторов» — программы развития технологических проектов от идеи до стартапа, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Поучаствовать могут предприниматели со всей России. Для этого необязательно иметь готовый прототип продукта, главное — представить свою идею.

«Из-за высокого спроса мы открыли набор на второй поток еще до завершения первого. Теперь доработать свои идеи вместе с наставниками и сделать первые шаги в бизнесе смогут и совсем юные инноваторы — с 14 лет», — рассказала Сергунина.

Зарегистрироваться можно до 25 января 2024 года в личном кабинете на сайте проекта. Второй поток начнется в феврале, для участия выберут 100 лучших предложений. У резидентов будет возможность развить свою идею или проработать запрос, сформированный рынком. Удачные предложения пройдут тестирование, а в случае успеха их выкупят крупные компании.

Эксперты оценивают питч-сессии на демодне «Академии инноваторов» / © Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Каждый зарегистрированный пользователь проекта Агентства инноваций Москвы получит доступ к обучающим онлайн-курсам и мероприятиям. На сайте также есть блог, в котором команды рассказывают собственные истории.

Участники программы могут воспользоваться картой запросов на разработку технологических решений от X5 Retail Group, «Ленты», ПАО «ТМК», ПАО «Газпром нефть», ООО «ИНВИТРО», ГК «Медси», ГК «Медскан», Газпромбанка, АО «Россельхозбанк», ПАО «Банк Уралсиб», агропромышленного холдинга «ЭКО-культура», ГК «Самолет», ПАО «ВымпелКом», «Детского мира», Proscom и других компаний.

Паблик-ток / © Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Инноваторам предложат не только экспертную поддержку, но и возможность бесплатно поработать в современных коворкингах: в многофункциональном кластере «Ломоносов» при Инновационном научно-техническом центре МГУ «Воробьевы горы», а также на площадке «Цифровое деловое пространство» в самом сердце столицы (потребуется предварительная бронь на конкретный день либо на целую неделю).

«Академию инноваторов» перезапустили в конце июля 2023 года. Заявки на первый поток прислали свыше полутора тысяч человек, но участниками акселератора стали авторы 100 самых перспективных проектов: 30 из них доработали до полноценного прототипа, а 15 уже получили первую выручку. Более 50% команд встретились с инвесторами и заказчиками.

Акселерационная программа завершилась в конце ноября презентацией, на которой участники представили свои решения возможным будущим партнерам.

Презентация топ-10 проектов первого потока Академии инноваторов / © Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Кристина Кострома, руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития, рассказала, что свыше 1,7 миллиона человек (13% жителей Москвы) в ближайшие три года собираются открыть технологический бизнес. Наибольшую готовность выражают именно ученые — вероятно, это связано с наличием у них собственных разработок, которые можно коммерциализировать.

Заместитель гендиректора Агентства инноваций Москвы Максим Власов, в свою очередь, добавил, что «Академия инноваторов» помогает ученым, разработчикам, изобретателям и инженерам улучшить свои идеи и проекты в кратчайшие сроки. Что немаловажно, на программе сразу учатся тому, как начать продавать.

Подписание соглашения компании «Сансенс» с агропромышленным холдингом «ЭКО-культура» / © Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы

«В отличие от многих акселерационных программ, мы не только предлагаем индивидуальное экспертное сопровождение каждому проекту, что, безусловно, качественно влияет на результат, но и знакомим участников с нашими бизнес-партнерами, ищущими инновации для внедрения в своих компаниях. Каждый участник программы развития может откликнуться своим инновационным решением на этот запрос, получить обратную связь, доработать проект в сотрудничестве с заказчиком, пропилотировать на его платформе и, в случае успеха, внедрить», — отметил Власов.

Реклама. Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

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# Академия инноваторов
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