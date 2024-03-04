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Старейшую в мире исламскую астролябию использовали евреи и христиане
Странный диск, который считали подделкой, оказался астрономическим инструментом, сделанным в Андалусии в XI веке. А надписи на трех языках свидетельствуют о научном и культурном обмене между мусульманами, иудеями и христианами.
Историк Федерика Джиганте (Federica Gigante) из Кембриджского университета (Великобритания) при подготовке лекции об исламских предметах в средневековой Европе случайно зашла на сайт музея Минискальчи-Эриццо в Вероне (Италия). Это частный музей, в котором находится наследие Людовико Москардо, итальянского коллекционера XVII века. На одной из фотографий она заметила стоящий в углу диск.
На запрос владельцы музея ответили, что не знают ничего об этом предмете и считают его подделкой. Но Джиганте обнаружила, что второй каталог музея Москардо, выпущенный в 1672 году, давал такое описание коллекции: «В этом музее находятся медные астролябии, подходящие для [пользователей] многих языков и с легкостью показывающие все дома планет».
Так как коллекция неоднократно переходила из рук в руки, считалось, что к настоящему дню все астролябии утрачены. Джиганте предположила, что это не так и на фотографии как раз астролябия. Она отправилась в Верону для детального изучения предмета. Результаты своего исследования доктор Джиганте изложила в статье, опубликованной в журнале Nuncius.
Автор проанализировала конструктивные характеристики инструмента, а также стиль гравировки и расположение шкал. Она пришла к выводу, что астролябию изготовили в Андалусии в XI веке и она одна из старейших, сделанных исламскими мастерами.
Основная часть надписей на астролябии выполнена арабской вязью. И это касается не только названий созвездий или иных общепринятых для таких инструментов обозначений. На одной стороне пластины написано по-арабски «для широты Кордовы, 38°30’», а на другой — «для широты Толедо, 40°».
Очень часто мастер оставлял на инструменте свою подпись и дату изготовления. На обратной стороне тимпана (деталь астролябии) андалусского прибора есть такая надпись: / صنعة يونس[…]لاسحاق, то есть «для Исаака […]/ работа Ионы». По мнению Джиганте, она была выгравирована через некоторое время после изготовления астролябии, вероятно, для более позднего владельца.
Имена Исаак и Иона могут быть еврейскими именами, написанными арабской вязью. Эта деталь позволяет предположить, что в определенный момент предмет находился в обращении в еврейской общине сефардов в Испании, где арабский был разговорным языком. На второй, дополнительной пластине нанесены координаты широт Северной Африки. В какой-то момент, видимо, астролябия оказалась в Марокко или Египте.
Но не только арабская вязь покрывает астролябию. Часть подписей продублирована на иврите. Еврейские обозначения были добавлены к астролябии не одной рукой. Один набор дополнений вырезан глубоко и аккуратно, в то время как другой набор переводов очень легкий, неровный и свидетельствует о неопытности гравера.
Автор работы считает, что эти дополнения и переводы на иврит свидетельствуют о том, что в определенный момент предмет покинул Испанию или Северную Африку и циркулировал среди еврейской диаспоры в Италии, где арабский язык не понимали, а вместо него использовали иврит.
Джиганте обращает внимание на то, что одна из надписей на иврите, выгравированная аккуратно над арабской отметкой широты 35°, гласит «34 с половиной», а не «34 ½». По ее мнению, это говорит о том, что гравер не был астрономом или изготовителем астролябий. Другие надписи на иврите представляют собой переводы арабских названий астрологических знаков: Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы и Овен.
На всех сторонах пластин астролябии имеются слегка процарапанные пометки с цифрами современного вида. Здесь необходимо уточнение. Несмотря на то, что цифры, которыми мы сейчас пользуемся, называются арабскими, в XI веке исламские мастера юга Испании использовали цифры другого вида.
Кроме того, на астролябии процарапано несколько слов на итальянском или на вульгарной латыни. Федерика Джиганте считает весьма вероятным, что эти дополнения были сделаны в Вероне, когда астролябия попала за пределы еврейской общины и перешла в руки христиан.
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