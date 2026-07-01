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1 июля, 13:28
Александр Березин
2

Россия заняла шестое место в мире по числу смертей от автомобильных выхлопов

❋ 4.1

В новом отчете международной организации место нашей страны в общем числе смертей от выхлопов автомобилей оказалось непропорционально высоким. Среди всех стран с высоким доходами населения существенно хуже нее справилась только Великобритания, где борьба за снижение углеродных выбросов многие годы заставляла местный госаппарат стимулировать наиболее убийственные виды автотранспорта.

Технологии
# автомобили
# ДВС
# Россия
# электромобили
Пока перехода на электромобили в нашей стране не слишком быстр даже в Москве / © mskrnews.ru

Международный совет по чистому транспорту выпустил отчет, где проанализировал ожидаемый эффект от перехода различных стран мира на автомобили. Чтобы сделать сравнение, он брал два показателя: общий уровень преждевременных смертей от микрочастиц и других вредных компонентов автомобильных выбросов и число новых случаев детской астмы от них же.

Смертей от выхлопов по данным, заканчивающимся 2024 годом, на Земле оказалось 700 тысяч, то есть один человек каждые 45 секунд. Новых случаев детской астмы они вызвали 250 тысяч в год. В нашей стране смертей от выхлопов было 22 300. Это существенно выше среднего, 15,2 смерти на 100 тысяч населения в год. Для сравнения, число погибших в ДТП в 2025 году у нас 13,9 тысячи, то есть на 38 процентов меньше.

Первое место по абсолютному числу смертей от выхлопов занимает Китай (171,8 тысячи), затем идут Индия (90,0 тысячи), Индонезия (44,7 тысячи), США (41,9 тысячи) и Пакистан (36,0 тысячи). Россия в этом рейтинге шестая, хотя по населению в мире она лишь девятая.

Доклад Международного совета, как и остальные современные обзоры, отнес Россию в группу стран с высокими доходами. Другие государства из этой группы имеют более низкие показатели числа смертей от выхлопов на душу. Скажем, в США их 12,1 на 100 тысяч населения, в Японии — 8,4 на 100 тысяч. Несколько хуже России справилась Южная Корея — 18,0 смертей на 100 тысяч.

А вот в Великобритании дела обстоят намного сложнее: там смертность от выхлопов 23,8 человека на каждые 100 тысяч. Наиболее очевидной причиной тут может быть высокий процент машин с дизельным двигателем, особенно среди легковых. Именно их английские законы долгие годы продвигали в ущерб бензиновым. Это делали для снижения выбросов углекислого газа (у дизеля выше КПД, что снижает выброс СО2 на единицу мощности).

Однако дизельный выхлоп, особенно в городском режиме, содержит существенно больше микрочастиц сажи и окислов азота, что ведет к высокой смертности среди горожан. Удельное потребление дизеля на душу в России тоже существенное (хотя и ниже британского), но заметная его часть приходится на сельхозтехнику (в отличие от Великобритании наша страна – крупный экспортер зерновых).

Отчет пытается спрогнозировать общее снижение смертности от выхлопов по странам мира за 2024-2025 годы (не за один год, а за четверть века). Как известно, по техническим причинам даже электромобиль, заряжающийся от электричества с угольной ТЭС вызывает меньше смертей, чем ДВС-мобиль. Параллельно продажи электромобилей растут по всему миру, хотя и с разными темпами. В базовом сценарии, при продолжении текущей политики с ДВС-автомобилями, число смертей от выхлопов в мире вырастет на 74 процента к 2050 году. А вот при реализации того, что отчет называет амбициозным сценарием – когда продажи чистых электроавто составят 100 процентов от продаж новых машин к 2045 году – ситуация сильно изменится.

По нему в России из-за частичного перехода на электромобили за четверть века умрет на 103 тысячи человек меньше, чем если бы такого перехода не было. То есть ежегодная смертность упадет на четыре тысячи человек. В то же время вероятность реализации этого сценария для нашей страны неочевидна. В принципе, новые электромобили в Китае уже стоят как новые ДВС-мобили в России. Однако при существующих таможенных барьерах с пересечением границы их цена резко растет, что блокирует электромобильный переход в нашей стране.

В то же время, сам факт производства массовых ДВС-мобилей к 2045 году неочевиден. При текущих тенденциях, они будут не дороже обычных в каждой стране, не блокирующей китайский импорт заградительными барьерами. В таком случае почти весь импорт машин в России к этому моменту будет электрическим. А поскольку доля национальных производителей на местном рынке весь XXI век, в силу их известных особенностей, идет вниз и только вниз (даже в условиях СВО большинство продаж машин в 2025 году пришлось на импорт), может получиться так, что электромобилизация нашей страны пусть и вынужденно, но пойдет по амбициозному сценарию из нового отчета.

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Технологии
# автомобили
# ДВС
# Россия
# электромобили
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