Земля может пережить смерть Солнца: новые модели дают надежду

Наша планета имеет шансы уцелеть во время превращения Солнца в красного гиганта и избежать полного уничтожения в термоядерном пекле. Финальная судьба Земли определится хрупким балансом между гравитационным притяжением раздувающегося светила и потерей им своей массы, из-за которой хватка звезды ослабнет и позволит планете отодвинуться на более безопасную орбиту.

Прогнозы о будущем Солнечной системы пересмотрели астрономы из Левенского католического университета (Бельгия). Они провели гравитационное моделирование с учетом внутренней структуры стареющих звезд, а результаты работы опубликовал журнал Astronomy & Astrophysics.

Примерно через пять миллиардов лет у Солнца закончится водородное топливо в ядре, из-за чего оно увеличится в размерах в сотни раз и превратится в огромного красного гиганта. В этот момент в Солнечной системе начнется «перетягивание каната», исход которого определит судьбу Земли.

С одной стороны раздувающееся Солнце начнет сильнее притягивать Землю и тормозить ее движение, а с другой светило начнет активно выбрасывать свои внешние слои в космос посредством мощного звездного ветра. Теряя вещество, оно станет легче, его гравитация ослабнет, благодаря чему Земля сможет мигрировать дальше вглубь Солнечной системы. Обновленные расчеты показывают, что потеря массы Солнцем может перевесить силу притяжения, тогда наша планета сместится на орбиту, проходящую чуть дальше радиуса расширившейся звезды.

Чтобы подтвердить свои теоретические расчеты, ученые обратились к реальным наблюдениям за умирающей гигантской звездой L2 Кормы, расположенной в 200 световых годах от нас. В прошлом она была очень похожа на Солнце, а сейчас стремительно теряет массу и окружена пылевым диском, где вращается крупная планета. Тот факт, что этот мир выжил, дает ученым веские основания надеяться на спасение Земли. Тем не менее радоваться за соседей по системе не приходится: компьютерные симуляции показывают, что Меркурий и Венера в любом случае окажутся полностью поглощены пламенем умирающего светила.

Поставить окончательную точку в спорах о будущем нашей планеты поможет запуск космического телескопа PLATO. Он отправится на орбиту в следующем году для поиска экзопланет у стареющих звезд.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.