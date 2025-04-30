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Психологи проанализировали риски ИИ-генерации порно
Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта привело к значительным изменениям в индустрии контента для взрослых. На специализированных сайтах, предлагающих возможность ИИ-генерации порно, пользователи теперь могут сами создавать сексуально откровенные материалы на собственный вкус. Рассмотрев более 30 подобных ресурсов, группа ученых из Канады и США предупредила, что новые цифровые технологии вместе с преимуществами несут и дополнительные риски, которые пока недостаточно контролируются.
В статье, вышедшей в журнале Archives of Sexual Behavior, психолог Валери А. Лапуэнт из Университета Квебека в Монреале совместно с коллегами из других канадских и американских вузов изучила возможности доступных интернет-ресурсов, позволяющих генерировать порно с применением ИИ-инструментов. Найдя соответствующие сайты онлайн-поиском по ключевым словам, специалисты отобрали для анализа 36 веб-сервисов, которые поддерживают английский язык и дают пользователям некоторый контроль над созданием контента.
Затем исследователи подробно рассмотрели функции платформ и их настройки. Примерно 80% сайтов с возможностью ИИ-генерации порно позволяют создавать статические изображения. Кроме того, у 42% ресурсов предусмотрена работа с видео. Поддержка анимированных GIF-файлов, аудиоконтента и взаимодействия в виртуальной реальности встречаются реже.
Зачастую ресурсы предлагают выбрать интересующие параметры при создании персонажа: пол, возраст, этническую принадлежность, особенности тела, одежды или окружающей обстановки. На некоторых платформах задачу можно сформулировать в виде текстового запроса: к примеру, «блондинка в облегающем кожаном костюме на фоне гор».
Также сайты, как правило, позволяют загружать изображения, добавлять в них детали и корректировать по собственному усмотрению. Многие ресурсы внедрили функции, распространенные в соцсетях, — лайки, возможность делиться или комментировать творения друг друга.
Однако простота управления, глубина настройки и реалистичность получаемых изображений в подобных сервисах таит серьезные этические риски. Треть рассмотренных платформ позволяет модифицировать чужие фото: «раздевать» людей на снимках или заменять лица, создавая так называемые дипфейки — убедительно выглядящие поддельные изображения и видео, участников которых бывает трудно отличить от реальных.
При этом лишь на одном ресурсе исследователи обнаружили систему проверки согласия: для подобных модификаций чужих фото требуется загрузить подтверждение, что это происходит с ведома изображенного человека.
В руках злоумышленников такие инструменты способны стать орудием шантажа или кибербуллинга, предостерегли психологи. В исследовании рассмотрели только опции, свободно доступные пользователям, а у платных подписчиков могут быть еще более широкие возможности.
Впрочем, авторы привели и несколько позитивных сценариев применения ИИ-порно. Например, такого рода ресурсы могут быть полезны психологам в создании материалов для сексуального просвещения. Также сгенерированный контент может пригодиться для терапии пациентов с сексуальными расстройствами. Однако пока исследования в этой области почти отсутствуют — как и законы, регулирующие новую реальность.
«Скорость развития технологий и тот факт, что пользователи сами управляют контентом, вызывают серьезные опасения, связанные с риском создания и распространения незаконных или вредоносных материалов, повышением их доступности для несовершеннолетних, использованием изображений без согласия. Однако при надлежащем регулировании эти инструменты могут приносить пользу — например, в сексуальном образовании либо терапии», — подчеркнули психологи. Исследователи пообещали содействовать инициативам, которые будут способствовать ответственному использованию таких ресурсов и предотвращению злоупотреблений.
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