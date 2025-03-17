Психологи разобрались, почему гетеросексуальные женщины смотрят лесбийское порно

Интерес гетеросексуальных женщин к лесбийским порнографическим видео не связан со склонностью к однополым отношениям. Причины, по которым пользовательницы сайтов «для взрослых» выбирают такие видеоролики, изучила психолог из Израиля.

Предпочтения в порнографическом контенте способны многое рассказать о психике человека. Согласно одному из недавних исследований, чрезмерный просмотр видео «для взрослых» характерен для одиноких людей с трудностями в регулировании эмоций. Авторы другой научной работы показали, что порнография может быть полезной для сексуальной социализации подростков.

Исследовательница Ротем Авгар из Университета имени Бен-Гуриона в Израиле выявила несколько факторов, которые делают лесбийское (движение ЛГБТ признано экстремистским в России. — Прим. ред.) порно привлекательным для гетеросексуальных женщин. Результаты научной работы опубликовал журнал Sexualities.

Авгар рассмотрела ежегодные отчеты порнографического сайта Pornhub о тенденциях поиска и предпочтениях пользователей, изучила 15 статей, содержащих интервью женщин о привычках относительно контента «для взрослых» и мотивации к просмотру лесбийских видео, а также подробно проанализировала 10 самых популярных роликов этой категории на Pornhub. В итоге психолог выделила пять основных факторов, которые объясняют интерес гетеросексуальных женщин к видео, демонстрирующим однополые женские сексуальные отношения.

Наиболее распространенным фактором оказался фокус на удовольствии женщин. Согласно данным, которые проанализировала Авгар, в порно с разнополыми парами гетеросексуальные женщины видят преимущество мужского удовлетворения. В таких роликах ощущения партнерши выглядят второстепенными или вовсе неважными, а лесбийский контент, как правило, содержит сцены длительной прелюдии, орального секса и видимых женских оргазмов. Анализ материалов на Pornhub подтвердил этот тезис: все героини не только получали, но и доставляли удовольствие, а в каждом ролике был показан минимум один женский оргазм.

Второй по популярности причиной была бóльшая близость лесбийского порно к реальной жизни по сравнению с гетеросексуальным контентом. В частности, героини выглядели более естественно, а хирургически увеличенная грудь и интенсивный макияж встречались реже.

Третьим фактором оказалось относительное равноправие участниц полового акта. Хотя в проанализированных видеороликах присутствовали, например, порка и удушение, они преподносились как способы достичь взаимного удовольствия и часто сопровождались нежными взаимодействиями. Лесбийскому контенту не были свойственны демонстрация дисбаланса сил, принуждение или унижение кого-то из сексуальных партнеров.

Автор исследования также отметила реалистичность непосредственно половых актов в лесбийском порно. Гетеросексуальные женщины, предпочитающие такой контент, сообщили, что в нем героини воспринимаются как искренне наслаждающиеся собой, а оргазмы наступают с естественными интервалами. Кроме того, длительную стимуляцию клитора и другие приемы прелюдии, свойственные лесбийским видео «для взрослых», женщины считали более правдоподобными, чем то, что демонстрируется в гетеросексуальном контенте.

Последним из наиболее значимых факторов оказалось любопытство. По словам многих гетеросексуальных женщин, которые смотрят лесбийское порно, такой контент позволяет им представить новый сексуальный опыт, не «экспериментируя» самостоятельно.

Автор исследования считает, что это согласуется с научными тезисами о большей адаптируемости женской сексуальности по сравнению с мужской. На ее взгляд, дальнейшие исследования позволят больше узнать о женщине как субъекте половых отношений.

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