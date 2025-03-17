Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Психологи разобрались, почему гетеросексуальные женщины смотрят лесбийское порно
Интерес гетеросексуальных женщин к лесбийским порнографическим видео не связан со склонностью к однополым отношениям. Причины, по которым пользовательницы сайтов «для взрослых» выбирают такие видеоролики, изучила психолог из Израиля.
Предпочтения в порнографическом контенте способны многое рассказать о психике человека. Согласно одному из недавних исследований, чрезмерный просмотр видео «для взрослых» характерен для одиноких людей с трудностями в регулировании эмоций. Авторы другой научной работы показали, что порнография может быть полезной для сексуальной социализации подростков.
Исследовательница Ротем Авгар из Университета имени Бен-Гуриона в Израиле выявила несколько факторов, которые делают лесбийское (движение ЛГБТ признано экстремистским в России. — Прим. ред.) порно привлекательным для гетеросексуальных женщин. Результаты научной работы опубликовал журнал Sexualities.
Авгар рассмотрела ежегодные отчеты порнографического сайта Pornhub о тенденциях поиска и предпочтениях пользователей, изучила 15 статей, содержащих интервью женщин о привычках относительно контента «для взрослых» и мотивации к просмотру лесбийских видео, а также подробно проанализировала 10 самых популярных роликов этой категории на Pornhub. В итоге психолог выделила пять основных факторов, которые объясняют интерес гетеросексуальных женщин к видео, демонстрирующим однополые женские сексуальные отношения.
Наиболее распространенным фактором оказался фокус на удовольствии женщин. Согласно данным, которые проанализировала Авгар, в порно с разнополыми парами гетеросексуальные женщины видят преимущество мужского удовлетворения. В таких роликах ощущения партнерши выглядят второстепенными или вовсе неважными, а лесбийский контент, как правило, содержит сцены длительной прелюдии, орального секса и видимых женских оргазмов. Анализ материалов на Pornhub подтвердил этот тезис: все героини не только получали, но и доставляли удовольствие, а в каждом ролике был показан минимум один женский оргазм.
Второй по популярности причиной была бóльшая близость лесбийского порно к реальной жизни по сравнению с гетеросексуальным контентом. В частности, героини выглядели более естественно, а хирургически увеличенная грудь и интенсивный макияж встречались реже.
Третьим фактором оказалось относительное равноправие участниц полового акта. Хотя в проанализированных видеороликах присутствовали, например, порка и удушение, они преподносились как способы достичь взаимного удовольствия и часто сопровождались нежными взаимодействиями. Лесбийскому контенту не были свойственны демонстрация дисбаланса сил, принуждение или унижение кого-то из сексуальных партнеров.
Автор исследования также отметила реалистичность непосредственно половых актов в лесбийском порно. Гетеросексуальные женщины, предпочитающие такой контент, сообщили, что в нем героини воспринимаются как искренне наслаждающиеся собой, а оргазмы наступают с естественными интервалами. Кроме того, длительную стимуляцию клитора и другие приемы прелюдии, свойственные лесбийским видео «для взрослых», женщины считали более правдоподобными, чем то, что демонстрируется в гетеросексуальном контенте.
Последним из наиболее значимых факторов оказалось любопытство. По словам многих гетеросексуальных женщин, которые смотрят лесбийское порно, такой контент позволяет им представить новый сексуальный опыт, не «экспериментируя» самостоятельно.
Автор исследования считает, что это согласуется с научными тезисами о большей адаптируемости женской сексуальности по сравнению с мужской. На ее взгляд, дальнейшие исследования позволят больше узнать о женщине как субъекте половых отношений.
Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).
Существует мнение, что когнитивные способности людей достигают пика уже к 30 годам, после чего начинают угасать. Однако группа американских и немецких ученых показала: умственные навыки вроде умения читать и анализировать тексты, а также выполнять математические вычисления могут продолжать развиваться и после 40 лет. Больше того, их ухудшения возможно избежать и в более позднем возрасте, если человек часто пользуется этими умениями в работе или повседневной жизни.
Космическое агентство Китая опубликовало открытое обращение ко всем потенциальным международным партнерам с предложением доставить на околомарсианскую орбиту их научные приборы в рамках миссии «Тяньвэнь-3». КНР находится под санкциями Запада в области космического сотрудничества, поэтому найти партнеров из-за рубежа китайцам весьма важно и, одновременно, сложно. Именно миссия «Тяньвэнь-3», с высокой вероятностью, станет первой, которая доставит марсианский грунт обратно на Землю.
Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).
Специалисты Биологического института ТГУ вместе с коллегами из Узбекистана впервые провели исследование микропластика в одной из крупных рек страны — Зарафшан, играющей важную роль в орошении полей. Анализ проб воды показал, что загрязняющие компоненты в ней отличаются от типов микропластика в других водных объектах.
Существует мнение, что когнитивные способности людей достигают пика уже к 30 годам, после чего начинают угасать. Однако группа американских и немецких ученых показала: умственные навыки вроде умения читать и анализировать тексты, а также выполнять математические вычисления могут продолжать развиваться и после 40 лет. Больше того, их ухудшения возможно избежать и в более позднем возрасте, если человек часто пользуется этими умениями в работе или повседневной жизни.
В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.
Исследователи из Южной Кореи и Канады нашли новое объяснение «парадоксу счастья». Они обнаружили, что попытки стать счастливее приводят к противоположному результату, потому что истощают систему самоконтроля.
Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Аллегория бессмертия
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии