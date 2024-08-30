Китай перехватил у США лидерство в важнейших технологических областях

КНР вышла на первое место в мире по научному вкладу в большинстве передовых технологических направлений. Это показало свежее исследование австралийского аналитического центра Australian Strategic Policy Institute (ASPI), работающего при государственной поддержке.

В отчете Critical Technology Tracker специалисты ASPI оценили научно-технологический потенциал разных стран, исходя из количества проведенных в них прорывных исследований с наиболее высокими показателями цитируемости. В анализ вошли данные за два десятка лет, с 2003 по 2023 год.

Среди важнейших технологических областей аналитики рассмотрели 64 направления, включая оборону, космос, энергетику, экологию, искусственный интеллект, биотехнологии, робототехнику, информационную безопасность, вычислительные процессы, разработку передовых материалов, квантовые технологии и другие.

Из доклада следует, что Китай занял первое место по числу самых цитируемых исследований, вышедших с 2019 по 2023 год, в 57 областях, то есть почти по 90% направлений из списка. В остальных семи лидерство оказалось за Соединенными Штатами.

Эксперты отметили, что ранее, с 2003 по 2007 год, ситуация с вкладом этих стран в передовые технологии была противоположной: США возглавляли рейтинги по 60 из 64 направлений, а КНР — только в трех.

По словам авторов отчета, Китай добился крупных успехов за последние два десятилетия, особенно в период с 2010 года. По мнению аналитиков, усилению позиций Поднебесной способствовала государственная программа «Сделано в Китае — 2025». Представленная Пекином в 2015 году, она предусматривала масштабное прямое финансирование правительством ключевых направлений НИОКР.

КНР лидировала и в прошлогоднем докладе ASPI, но в меньшем количестве категорий — в 52. Среди новых областей, где Китай вырвался вперед, специалисты перечислили квантовые датчики, высокопроизводительные вычисления, гравитационные датчики, запуск космических аппаратов, проектирование и изготовление передовых интегральных схем.

Что касается направлений, где на первом месте остаются Соединенные Штаты, то это квантовые вычисления, вакцины и медицинские контрмеры, ядерная медицина и радиотерапия, малые спутники, атомные часы, генная инженерия и обработка естественного языка.

Ряд технологических областей аналитики отнесли к «высокорискованным» из-за опасности их монополизации одним из государств. Если в прошлом отчете фигурировали 14 подобных направлений, то теперь их число увеличилось до 24. Специалисты обратили внимание на доминирующую роль Китая в пополнивших список технологиях и предупредили, что многие из них могут иметь военное назначение. Так, в перечне высокого риска — радары, современные авиационные двигатели, дроны, групповая и коллаборативная робототехника, спутниковое позиционирование и навигация.

В австралийском аналитическом центре также отметили успехи Индии. Эта страна теперь входит в пятерку лидеров по наиболее цитируемым исследованиям по 45 из 64 важнейших направлений, тогда как в прошлом отчете таких было 37. Кроме того, Индия вытеснила США со второго места по количеству прорывных научных работ в области биопроизводства и блокчейн-технологий.

Великобритания, напротив, привлекла внимание ослаблением позиций: за последний год Туманный Альбион выбыл из топ-5 стран по восьми направлениям, а общее число таких категорий сократилось с 44 до 36.

У большинства других государств, идущих в рейтинге по научно-технологическому потенциалу после Китая и США, положение практически не изменилось. Среди них — Германия (в топ-5 по 27 направлениям), Южная Корея (24), Италия (15), Иран (8), Япония (8) и Австралия (7).

«Приведенные результаты призваны напомнить правительствам стран по всему миру, что достижение и сохранение лидерства в научно-исследовательской области — это не кран, который можно открыть или закрыть. <…> Создание технологического потенциала требует постоянных вложений в научные знания, талантливые кадры и высокорезультативные институты, а также накопления этих ресурсов. Сформировать их с помощью краткосрочных или разовых инвестиций нельзя», — заключили авторы доклада.

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