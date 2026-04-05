5 апреля, 10:00
Evgenia Vavilova
Изменение длины связей оказалось ключом к сверхпроводимости никелатов

Физики продолжают искать способы сделать сверхпроводимость стабильной при высоких температурах. Чтобы этого достичь, важно понимать, как и почему материал может утратить сверхпроводимость.

Многослойная электронная птихография / © Nature (2026). DOI: 10.1038/s41586-026-10446-2
Физики стремятся создать высокотемпературный сверхпроводник, чтобы качественно изменить то, как человечество пользуется электричеством. Один из типов исследуемых соединений — никелаты, вещества, включающие в свою структуру оксид никеля. Никелат лантана (La3Ni2O7) становится сверхпроводящим при высоком давлении в объемной кристаллической форме и при механическом напряжении в форме тонкой пленки.

Международная группа физиков тщательно изучила, что происходит с атомной структурой соединения никеля, и показала, что небольшие изменения атомной структуры тесно связаны с проявлением сверхпроводящих свойств. Статья об этом опубликована в журнале Nature. 

Для исследования тонкие пленки сформировали на разных подложках, чтобы проверить разные параметры механического напряжения. Команда выявила искажения атомной структуры веществ, используя комбинацию методов электронной микроскопии, включая электронную птихографию, разработанную Дэвидом Мюллером (David Muller). Именно эта техника позволила исследователям с высокой точностью рассмотреть положение атомов и изменение этих положений. Она основана на постобработке данных о дифракции излучения на объекте, данные о дифракции снимаются с разных точек так, чтобы результаты немного перекрывали друг друга.

Ученые узнали, что под действием сжимающего напряжения атомы кислорода перестраивались в конфигурацию с более высокой симметрией, чем в пленках, испытывающих растягивающее напряжение. Так связи в пленках принимают ту же конфигурацию, что и в сверхпроводящих объемных кристаллах под очень высоким давлением. Это говорит о том, что повышение симметрии в структуре никель — кислород может быть необходимым условием для стабилизации высокотемпературной сверхпроводимости в этих никелатах.

Исследователи также обнаружили увеличение длины вертикальной связи в сверхпроводящих тонких пленках, тогда как та же длина связи уменьшается в объемных сверхпроводящих кристаллах.

Чтобы понять, почему эти структурные изменения важны для электронных свойств материала, исследователи построили модель. Они обнаружили, что изменения длин связей вызывают изменения энергетических уровней системы, в то время как изменения симметрии значительно уменьшают смешивание между некоторыми электронными орбиталями. Это формирует более чистую электронную структуру, которая может помогать электронам объединяться в пары и течь без сопротивления.

Данные об атомных конфигурациях, связанных с появлением сверхпроводимости, помогут ученым точно настраивать материал и помогать ему проявлять сверхпроводящие свойства. 

Evgenia Vavilova
166 статей
Евгения Вавилова — научпоп автор, специализирующийся на популярной физике. Выпускница физического факультета, более 10 лет пишет о новейших открытиях в квантовой механике, астрофизике и теоретической физике. Евгения умеет объяснять сложные концепции простым языком и регулярно публикует материалы, основанные на первоисточниках — научных статьях и интервью с исследователями.
3 апреля, 11:12
Максим Абдулаев

Грибы обменялись информацией о поливе водой и мочой

Японские экологи непрерывно измеряли напряжение внутри 37 диких грибов и зафиксировали между ними направленный обмен электрическими сигналами. Локальный полив земли рядом с одним плодовым телом вызвал мгновенный всплеск передачи информации по всей подземной сети. Этот коммуникационный процесс объединил в единую структуру даже генетически чужеродные организмы.

2 апреля, 18:17
Александр Березин

Первые сутки возвращения человечества к Луне: корабль Orion показал себя самым комфортным из американских

В нашу эпоху у США в космос летает три типа пилотируемых космических кораблей, причем только один пригоден для полета к Луне. Он же пока показал себя наиболее удобным из всех для длительных полетов. Астронавты столкнулись только с мелкими проблемами, которые удалось оперативно решить.

4 апреля, 13:20
Максим Абдулаев

У бактерий нашли тысячи новых систем противовирусного иммунитета

Биоинженеры из MIT обнаружили гены, которые спасают бактерии от вирусов, но структурно не похожи на известные аналоги. Всего удалось найти свыше 5000 потенциальных кандидатов. Лабораторные тесты подтвердили работу 42 новых систем, что значительно расширило список известных механизмов клеточной защиты.

30 марта, 10:00
КБГУ

Кефирные зерна оказались более эффективным пробиотиком по сравнению с промышленными заквасками

Ученые Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова более десяти лет изучают уникальные свойства кефирных зерен — природных симбиотических сообществ микроорганизмов, собранных в высокогорных районах Кавказа. Исследования показывают, они могут стать основой для новых методов лечения кишечных заболеваний, восстановления иммунитета и даже создания космического питания.

30 марта, 11:30
Игорь Байдов

На севере Африки нашли ближайшего родственника человекообразных обезьян

Международная команда ученых обнаружила окаменелости древнего примата, который оказался ближайшим известным родственником линии, ведущей к современным человекообразным обезьянам. Исследователи описали новый род и вид — Masripithecus moghraensis, который жил на Земле 17-18 миллионов лет назад. Открытие может существенно изменить научные представления о происхождении человекообразных обезьян. Ранее их происхождение чаще связывали с Восточной Африкой, однако новые данные указали на другой регион.

19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

18 марта, 10:35
Илья Гриднев

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.

1 апреля, 16:17
Александр Березин

Ученые рассчитали, как разогреть Марс всего за 15 лет

Единственной планетой Солнечной системы, подходящей для терраформирования, остается Марс. Однако способы разогреть его с помощью суперпарниковых газов требовали веков времени. Согласно расчетам из новой работы, микрочастицы особой формы могут сделать то же самое куда быстрее и дешевле.

Последние комментарии

Vlad Ok
2 минуты назад
Alexander, ну в целом то идея ясна - еще со времен Мао. Стравить США и РФ. А потом подобрать дальний восток и сибирь :)) щас они придуряются друзьями

Type 96 против дронов: 2 500 китайских танков получили новую защиту

Александр Березин
6 минут назад
O, "Александр, по мнению НАСА, полет на Луну осуществлен не в научных и даже не в пропагандистских целях." Одна беда: у вас нет ссылки на такое мнение

Почему американцы возвращаются на Луну через полвека перерыва: видеоподкаст Naked Science

Baca San
17 минут назад
Я всё понимаю, но это же капец сколько места они занимают.

Солнечная энергетика вытесняет уголь, газ и АЭС с невероятной скоростью

ovtscha ovtscha
44 минуты назад
🤱🏼будущее технологий за выращиванием 🙄сотни тысячи добровольцев по всему миру присоединились к проекту обучения ии по выращиванию🌴андроид

«Вояджер-1» в ноябре этого года достигнет расстояния в 1 световой день от Земли 

Dft
44 минуты назад
Иван, бессовестный! Какой я тебе " бот"? Совсем крышу сорвало?

Грибы обменялись информацией о поливе водой и мочой

ovtscha ovtscha
1 час назад
😇неверный путь призыв ко греху не ходите скользкими путями как правило мастурбация необузданные порнографические фантазии ходят рука об руку

Организация по профилактике рака призвала мужчин чаще мастурбировать

Artur Hakobyan
1 час назад
Bokassa, наверное вы правы...

Ученые подтвердили происхождение грузинского алфавита от армянского

Vlad Ok
2 часа назад
Elusive, после осколочно фугасного в попу он вроде притих...

Первые сутки возвращения человечества к Луне: корабль Orion показал себя самым комфортным из американских

Vlad Ok
2 часа назад
Alex, она вроде слегка поломалась ахнувшись на скорости 1680 метров в секунду ап Луну. Но прилунение как бы защитано :)

Первые сутки возвращения человечества к Луне: корабль Orion показал себя самым комфортным из американских

Влад Брут
2 часа назад
Глеб, Путин честнейший руководитель в нашей истории! А Вы пропагандон запада явно! И лживый!

«Вояджер-1» в ноябре этого года достигнет расстояния в 1 световой день от Земли 

Vasiliy Ermakov
3 часа назад
Sam, кто пишет? Где? Чем желчные кислоты белого носорога отличаются от таковых других животных или человека? Почему минимум веса это 35-40 кг? И всё же 35

Опасны ли инъекции ботокса в ухо для похудения? Что об этом говорит наука?

Николай Полушкин
3 часа назад
Глеб, однобокий взгляд на ситуацию, не учитввающие реалии жизни

«Вояджер-1» в ноябре этого года достигнет расстояния в 1 световой день от Земли 

Александр Березин
3 часа назад
Sam, вы не могли бы поделиться ссылкой на эту, ммм, информацию? Просто я слегка представляю себе состав желчи млекопитающих, отчего мне не очень

Опасны ли инъекции ботокса в ухо для похудения? Что об этом говорит наука?

Кирпань Николай
3 часа назад
Sam, звучит как первоапрельская шутка. Почему бы тогда сразу серную кислоту внутривенно не ввести?

Опасны ли инъекции ботокса в ухо для похудения? Что об этом говорит наука?

Алексей Пантюхин
3 часа назад
Это бизнес, ничего личного...

Рейтинг: куда Китай инвестировал больше всего за последние 20 лет

Sam Dowson
3 часа назад
Ежедневное внутривенное введение 5-10 мл желчи самки белого носорога, пишут, вызывает потерю веса у человека в среднем ок. 1 кг/сут. Причем можно есть

Опасны ли инъекции ботокса в ухо для похудения? Что об этом говорит наука?

Vvv Vvv
4 часа назад
Alek, если что, Вояджер размером всего около 6-7 метров, и даже с космическими телескопами "Хаббл" или "Джеймс Уэбб" увидеть его будет невозможно, не

«Вояджер-1» в ноябре этого года достигнет расстояния в 1 световой день от Земли 

Alek K
4 часа назад
Куриная слепота. Омуамуамуа и камушка Борисова видели!? А это нет Хм

«Вояджер-1» в ноябре этого года достигнет расстояния в 1 световой день от Земли 

Антон Шилов
4 часа назад
Alek, так звездная величина Воядежера примено +50. Самые чувсвительные телескопы могут обнаруживать порядка +34. То есть объект для них слишком тусклый.

«Вояджер-1» в ноябре этого года достигнет расстояния в 1 световой день от Земли 

Артур Омариев
4 часа назад
Пустая статья, к методологии много вопросов. Основные данные о населении взяты из Википедии — это ненадёжный источник для расчёта на душу.

Инфографика: жители каких стран пьют больше всего кофе

