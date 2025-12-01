Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Домашние кошки попали из Северной Африки в Европу всего 2000 лет назад
Предки современных домашних кошек не мигрировали на Европейский континент вместе с первыми земледельцами каменного века, как считалось ранее. Согласно анализу древней ДНК, в качестве домашних животных кошки заселили эти территории намного позже благодаря античной торговле и связям с африканским побережьем.
Археологи находят изображения кошек и их останки на стоянках в Европе, Азии и Африке уже более 10 тысяч лет. Эти находки указывают на давние отношения человека и животного. Ранее ученые выделяли два основных центра одомашнивания: Левант и Древний Египет.
Однако по костям сложно определить статус животного, ведь скелеты диких и прирученных особей почти не различаются по строению и размеру. Из-за этого долгое время оставалось не раскрыто, когда именно кошка стала домашней.
Предыдущие гипотезы опирались на изучение митохондриальной ДНК, которая передается только по материнской линии. Считалось, что кошки пришли в Европу из Турции вместе с первыми фермерами в эпоху неолита, примерно 6000 лет назад. Новые данные заставили пересмотреть это представление и роль древних миграций в распространении вида.
Группа палеогенетиков изучила полную ядерную ДНК для уточнения истории происхождения вида Felis catus. Результаты опубликованы в журнале Science.
Авторы статьи проанализировали геномы 70 древних кошек, возрастом до 11 тысяч лет, найденных на раскопках в Европе и на Ближнем Востоке, а также 17 современных диких особей. Ядерный геном позволил получить более точную информацию о предках и скрещивании популяций.
Сравнение генетических маркеров показало, что животные, жившие в Европе в эпоху неолита, относились к местному дикому виду Felis silvestris, или европейскому лесному коту. Они не принадлежали к линии Felis lybica, от которой происходят современные домашние любимцы.
Значит, земледельцы не привозили с собой прирученных кошек, как считали ранее. Местные дикие кошки иногда контактировали с людьми и даже скрещивались с пришлыми видами, но оставались дикими.
Генетический след настоящих домашних кошек отчетливо проявился в европейских образцах только примерно 2000 лет назад. Это время совпадает с периодом Римской империи.
Анализ также подтвердил, что геном современных питомцев ближе всего к североафриканским диким котам, обитающим в Тунисе и Марокко, а не к популяциям из Леванта. Вероятно, именно мореплаватели и торговцы перевезли их через Средиземное море.
Отдельное открытие коснулось популяции на острове Сардиния. Местные дикие кошки оказались потомками изолированной волны миграции из Северной Африки, которая произошла примерно 2200 лет назад. Они сохранили уникальные черты древних предков и генетически отличаются от обычных домашних кошек, заполонивших материковую Европу парой столетий позднее.
Процесс расселения кошек проходил в несколько этапов. Одомашнивание и распространение вида по миру оказались связаны не с первыми шагами фермерства, а с более поздними историческими процессами и развитием морских путей сообщения в Античности. Это отличает кошек от одомашненных собак, которых люди с давних пор везде возили с собой.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Проанализировав результаты более 100 исследований, посвященных метеоритам разных типов, ученые реконструировали события, происходившие в первые миллионы лет после рождения Солнечной системы, и выяснили, как именно возникли Земля и другие миры.
Американские ботаники выяснили, что ориентация растений в пространстве — результат конкуренции двух противоположных сигнальных систем, а не простого стремления расти вверх. Они описали белок SLQ1, который активно заставляет стебель расти вниз. Это открытие меняет представление о гравитропизме: оказалось, растения балансируют между сигналами «вверх» и «вниз».
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Долгое время ученые полагали, что сотни гигантских статуй на острове Пасхи создали представители местной общины под руководством одного вождя. Однако авторы нового исследования поставили эту гипотезу под сомнение. Детальная трехмерная карта главного каменного карьера острова указала на более сложную картину. Вероятно, монументы были плодом творчества и соперничества небольших независимых групп.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
13 Марта, 2017
Город на орбите
11 Июля, 2014
10 самых крупных космических катастроф
12 Января, 2017
2027: Каким будет ваш дом через 10 лет
15 Декабря, 2017
Главные достижения науки и техники за 2017 год
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии