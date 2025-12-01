Домашние кошки попали из Северной Африки в Европу всего 2000 лет назад

Предки современных домашних кошек не мигрировали на Европейский континент вместе с первыми земледельцами каменного века, как считалось ранее. Согласно анализу древней ДНК, в качестве домашних животных кошки заселили эти территории намного позже благодаря античной торговле и связям с африканским побережьем.

Археологи находят изображения кошек и их останки на стоянках в Европе, Азии и Африке уже более 10 тысяч лет. Эти находки указывают на давние отношения человека и животного. Ранее ученые выделяли два основных центра одомашнивания: Левант и Древний Египет.

Однако по костям сложно определить статус животного, ведь скелеты диких и прирученных особей почти не различаются по строению и размеру. Из-за этого долгое время оставалось не раскрыто, когда именно кошка стала домашней.

Предыдущие гипотезы опирались на изучение митохондриальной ДНК, которая передается только по материнской линии. Считалось, что кошки пришли в Европу из Турции вместе с первыми фермерами в эпоху неолита, примерно 6000 лет назад. Новые данные заставили пересмотреть это представление и роль древних миграций в распространении вида.

Группа палеогенетиков изучила полную ядерную ДНК для уточнения истории происхождения вида Felis catus. Результаты опубликованы в журнале Science.

Авторы статьи проанализировали геномы 70 древних кошек, возрастом до 11 тысяч лет, найденных на раскопках в Европе и на Ближнем Востоке, а также 17 современных диких особей. Ядерный геном позволил получить более точную информацию о предках и скрещивании популяций.

Статья стала основой для обложки последнего номера Science / © Science (2025)

Сравнение генетических маркеров показало, что животные, жившие в Европе в эпоху неолита, относились к местному дикому виду Felis silvestris, или европейскому лесному коту. Они не принадлежали к линии Felis lybica, от которой происходят современные домашние любимцы.

Значит, земледельцы не привозили с собой прирученных кошек, как считали ранее. Местные дикие кошки иногда контактировали с людьми и даже скрещивались с пришлыми видами, но оставались дикими.

Генетический след настоящих домашних кошек отчетливо проявился в европейских образцах только примерно 2000 лет назад. Это время совпадает с периодом Римской империи.

Инфографика с маршрутами и датами появления домашних кошек в Европе / © Patrizia Serventi, ERC-Felix Project / Science (2025)

Анализ также подтвердил, что геном современных питомцев ближе всего к североафриканским диким котам, обитающим в Тунисе и Марокко, а не к популяциям из Леванта. Вероятно, именно мореплаватели и торговцы перевезли их через Средиземное море.

Отдельное открытие коснулось популяции на острове Сардиния. Местные дикие кошки оказались потомками изолированной волны миграции из Северной Африки, которая произошла примерно 2200 лет назад. Они сохранили уникальные черты древних предков и генетически отличаются от обычных домашних кошек, заполонивших материковую Европу парой столетий позднее.

Процесс расселения кошек проходил в несколько этапов. Одомашнивание и распространение вида по миру оказались связаны не с первыми шагами фермерства, а с более поздними историческими процессами и развитием морских путей сообщения в Античности. Это отличает кошек от одомашненных собак, которых люди с давних пор везде возили с собой.

