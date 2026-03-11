  • Добавить в закладки
Николай Головин
Николай Головин
11 марта, 08:33
Рейтинг: +326
Посты: 947

Марс крупным планом: стереокамера передала детальные 3D-снимки кратеров

Недавно опубликованные высокодетализированные фотографии Марса продемонстрировали некоторые из многочисленных кратеров Красной планеты в необычайно четком и цветном изображении.

# ESA
# Mars Express
# космос
# Марс
# фотографии
Марсианский кратер / © ESA / DLR  FU Berlin
Марсианский кратер / © ESA / DLR  FU Berlin

Марс остается одним из главных источников новых и впечатляющих космических снимков. От подробных фотографий, сделанных с орбиты, до редких ночных изображений — ни одна другая планета Солнечной системы не фотографируется так часто, как Марс.

Земля Аравия на Марсе / © ESA / DLR FU Berlin
Земля Аравия на Марсе / © ESA / DLR FU Berlin

Новые снимки получила стереокамера высокого разрешения High Resolution Stereo Camera (HRSC), установленная на орбитальном аппарате Mars Express, принадлежащем Европейскому космическому агентству (ESA).

Земля Аравия на Марсе / © ESA / DLR FU Berlin
Земля Аравия на Марсе / © ESA / DLR FU Berlin

Основная задача камеры — создание полноцветной трехмерной карты всей поверхности Марса с разрешением около 10 метров на пиксель. Однако при необходимости она может фокусироваться на отдельных участках поверхности и получать изображения с ещё более высоким разрешением — до двух метров. Одним из главных преимуществ HRSC является беспрецедентная точность наведения, достигаемая благодаря объединению изображений разного разрешения. Кроме того, система трехмерной съемки позволяет показывать топографию Марса в полном цвете.

Камера оснащена несколькими CCD-матрицами, установленными параллельно. Они одновременно делают снимки с немного разных углов, что позволяет получать стереоскопические данные. Благодаря этому ученые могут строить точные цифровые модели рельефа, анализировать геологические процессы на Марсе и изучать эволюцию поверхности планеты во времени

Новые снимки показывают часть область Земли Аравия — равнины в так называемых древних марсианских высокогорьях. Этот регион известен очень высокой плотностью ударных кратеров, образованных падениями астероидов и других космических тел. Некоторые из них достигают 130 километров в диаметре. Для исследователей такие структуры чрезвычайно ценны, потому что они: раскрывают геологическую историю Марса, помогают понять процессы формирования поверхности планеты и дают информацию о прошлой активности воды и атмосферы.

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
10 марта, 14:47
ФизТех

Маятники тепла качнули арктическую зиму

Коллектив климатологов из Института географии РАН, Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН и МФТИ разобрал одну из самых загадочных страниц климатической летописи: почему Арктика так резко потеплела в первой половине XX века, причем особенно сильно зимой. Ученые оценили, какую долю в тех температурных скачках могли сыграть «внутренние ритмы» атмосферы и океана Северного полушария и почему ответ меняется в зависимости от того, как именно отделять естественные колебания климата от внешних факторов вроде роста парниковых газов и загрязнения воздуха аэрозолями.

ФизТех
# арктика
# измерение температуры
# климат
# океан
# потепление климата
8 марта, 10:58
Татьяна Зайцева

Челюсть доисторического крокодила заставила усомниться в существовании Еврогондваны

Согласно гипотезе о так называемой Еврогондване, в эпоху динозавров Европа, как часть северного суперконтинента Лавразия, еще не полностью отделилась от южного суперконтинента Гондвана и животные могли свободно мигрировать между Европой и Африкой. Однако новый анализ найденных в Венгрии костей первобытного крокодила показал, что его сходство с гондванскими видами обусловлено не близким родством, а схожим образом жизни.

Палеонтология
# древние виды
# крокодилы
# лавразия
# меловой период
# формирование континентов
10 марта, 08:45
Татьяна Зайцева

«Черная смерть» поставила под сомнение идею о расцвете природы после исчезновения людей

Пандемия чумы, охватившая Европу в середине XIV века, уничтожила, по меньшей мере, треть населения континента. Помимо прочего, это привело к массовому упадку сельского хозяйства и зарастанию полей. Но, хотя дикая природа вступила в свои права, вместе с численностью населения резко упало и разнообразие растений. Такие парадоксальные результаты показало новое исследование.

Биология
# история
# пандемия
# растения
# сельское хозяйство
# Средневековая Европа
# чума
5 марта, 08:10
Александр Березин

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.

Оружие и техника
# беспилотники
# военная техника
# ВПК
# ЗРК
# Израиль
# Иран
# сша
Выбор редакции
6 марта, 16:13
Губкинский университет

Запасы лития в России могут оказаться в разы больше прежних оценок

Запасы лития в России требуют переоценки и могут оказаться в разы выше, чем считалось до 2025 года. Об этом говорится в исследовании «Состояние ресурсной базы критически важных металлов и элементов для развития современных технологий», подготовленном учеными РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

Губкинский университет
# добыча полезных ископаемых
# литий
# природные ресурсы
# Россия
# технологии
6 марта, 13:26
ФизТех

Гибридный метод помог точнее рассчитать распределение несмешивающихся жидкостей в пористой среде

Российские ученые из МФТИ с коллегами из Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН и Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН разработали инновационный метод для расчета равновесного распределения несмешивающихся жидкостей в пористой среде. Результаты применения этого метода можно использовать в разработках по повышению нефтеотдачи и гидрологии, а также геологического СО2-хранения.

ФизТех
# жидкости
# моделирование
# нефть
# пористая среда
# технологии
# флюиды
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
3 марта, 14:06
Александр Березин

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.

Космонавтика
# Байконур
# космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Россия
12 февраля, 08:19
Полина Меньшова

Психологи выяснили, сколько раз за жизнь люди способны сильно влюбиться

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Психология
# влюбленность
# любовь
# романтические отношения
# страсть
Последние новости:

  1. «Поющие» собаки могут помочь раскрыть истоки вокальных навыков у людей

    11 марта, 07:55

  2. Геофизики поняли, как измерить глубину океана на Ганимеде

    10 марта, 18:02

  3. Врач рассказала, как компенсировать недостаток белка в пост

    10 марта, 16:00

  4. Еноты решили головоломки просто ради удовольствия

    10 марта, 15:02
Выбор редакции

Цена омоложения: почему попытки обратить старение вспять повышают риск развития рака

10 марта, 11:43

