Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Марс крупным планом: стереокамера передала детальные 3D-снимки кратеров
Недавно опубликованные высокодетализированные фотографии Марса продемонстрировали некоторые из многочисленных кратеров Красной планеты в необычайно четком и цветном изображении.
Марс остается одним из главных источников новых и впечатляющих космических снимков. От подробных фотографий, сделанных с орбиты, до редких ночных изображений — ни одна другая планета Солнечной системы не фотографируется так часто, как Марс.
Новые снимки получила стереокамера высокого разрешения High Resolution Stereo Camera (HRSC), установленная на орбитальном аппарате Mars Express, принадлежащем Европейскому космическому агентству (ESA).
Основная задача камеры — создание полноцветной трехмерной карты всей поверхности Марса с разрешением около 10 метров на пиксель. Однако при необходимости она может фокусироваться на отдельных участках поверхности и получать изображения с ещё более высоким разрешением — до двух метров. Одним из главных преимуществ HRSC является беспрецедентная точность наведения, достигаемая благодаря объединению изображений разного разрешения. Кроме того, система трехмерной съемки позволяет показывать топографию Марса в полном цвете.
Камера оснащена несколькими CCD-матрицами, установленными параллельно. Они одновременно делают снимки с немного разных углов, что позволяет получать стереоскопические данные. Благодаря этому ученые могут строить точные цифровые модели рельефа, анализировать геологические процессы на Марсе и изучать эволюцию поверхности планеты во времени
Новые снимки показывают часть область Земли Аравия — равнины в так называемых древних марсианских высокогорьях. Этот регион известен очень высокой плотностью ударных кратеров, образованных падениями астероидов и других космических тел. Некоторые из них достигают 130 километров в диаметре. Для исследователей такие структуры чрезвычайно ценны, потому что они: раскрывают геологическую историю Марса, помогают понять процессы формирования поверхности планеты и дают информацию о прошлой активности воды и атмосферы.
Коллектив климатологов из Института географии РАН, Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН и МФТИ разобрал одну из самых загадочных страниц климатической летописи: почему Арктика так резко потеплела в первой половине XX века, причем особенно сильно зимой. Ученые оценили, какую долю в тех температурных скачках могли сыграть «внутренние ритмы» атмосферы и океана Северного полушария и почему ответ меняется в зависимости от того, как именно отделять естественные колебания климата от внешних факторов вроде роста парниковых газов и загрязнения воздуха аэрозолями.
Согласно гипотезе о так называемой Еврогондване, в эпоху динозавров Европа, как часть северного суперконтинента Лавразия, еще не полностью отделилась от южного суперконтинента Гондвана и животные могли свободно мигрировать между Европой и Африкой. Однако новый анализ найденных в Венгрии костей первобытного крокодила показал, что его сходство с гондванскими видами обусловлено не близким родством, а схожим образом жизни.
Пандемия чумы, охватившая Европу в середине XIV века, уничтожила, по меньшей мере, треть населения континента. Помимо прочего, это привело к массовому упадку сельского хозяйства и зарастанию полей. Но, хотя дикая природа вступила в свои права, вместе с численностью населения резко упало и разнообразие растений. Такие парадоксальные результаты показало новое исследование.
Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.
Запасы лития в России требуют переоценки и могут оказаться в разы выше, чем считалось до 2025 года. Об этом говорится в исследовании «Состояние ресурсной базы критически важных металлов и элементов для развития современных технологий», подготовленном учеными РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.
Российские ученые из МФТИ с коллегами из Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН и Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН разработали инновационный метод для расчета равновесного распределения несмешивающихся жидкостей в пористой среде. Результаты применения этого метода можно использовать в разработках по повышению нефтеотдачи и гидрологии, а также геологического СО2-хранения.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
2 Августа, 2016
Самые необычные космические аппараты на орбите
31 Декабря, 2021
Операция «Новый год»: как в СССР праздник стал массовым
14 Февраля, 2018
«Длинная рука» авиации: как действуют ракеты
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии