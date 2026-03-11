Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Марс крупным планом: стереокамера передала детальные 3D-снимки кратеров

Марсианский кратер / © ESA / DLR FU Berlin

Марс остается одним из главных источников новых и впечатляющих космических снимков. От подробных фотографий, сделанных с орбиты, до редких ночных изображений — ни одна другая планета Солнечной системы не фотографируется так часто, как Марс.

Земля Аравия на Марсе / © ESA / DLR FU Berlin

Новые снимки получила стереокамера высокого разрешения High Resolution Stereo Camera (HRSC), установленная на орбитальном аппарате Mars Express, принадлежащем Европейскому космическому агентству (ESA).

Земля Аравия на Марсе / © ESA / DLR FU Berlin

Основная задача камеры — создание полноцветной трехмерной карты всей поверхности Марса с разрешением около 10 метров на пиксель. Однако при необходимости она может фокусироваться на отдельных участках поверхности и получать изображения с ещё более высоким разрешением — до двух метров. Одним из главных преимуществ HRSC является беспрецедентная точность наведения, достигаемая благодаря объединению изображений разного разрешения. Кроме того, система трехмерной съемки позволяет показывать топографию Марса в полном цвете.

Камера оснащена несколькими CCD-матрицами, установленными параллельно. Они одновременно делают снимки с немного разных углов, что позволяет получать стереоскопические данные. Благодаря этому ученые могут строить точные цифровые модели рельефа, анализировать геологические процессы на Марсе и изучать эволюцию поверхности планеты во времени

Новые снимки показывают часть область Земли Аравия — равнины в так называемых древних марсианских высокогорьях. Этот регион известен очень высокой плотностью ударных кратеров, образованных падениями астероидов и других космических тел. Некоторые из них достигают 130 километров в диаметре. Для исследователей такие структуры чрезвычайно ценны, потому что они: раскрывают геологическую историю Марса, помогают понять процессы формирования поверхности планеты и дают информацию о прошлой активности воды и атмосферы.