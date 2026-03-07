  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Андрей Привалов
Андрей Привалов
7 марта, 08:57
Рейтинг: +32
Посты: 171

Пять способов, с помощью которых Иран защищает свой арсенал баллистических ракет от ударов противника

На протяжении десятилетий в ходе военных конфликтов особое внимание уделялось защите наиболее ценных вооружений — и баллистические ракеты всегда входили в их число. Нынешнее противостояние между Ираном, Израилем и Соединенными Штатами наглядно демонстрирует: обеспечение выживаемости ракетных систем столь же важно, как и их применение в боевых условиях.

Сообщество
# война
# Иран
# оружие
# ракеты
# США
 «Ракетный город» Ирана / © Getty Images
 «Ракетный город» Ирана / © Getty Images

Сегодня ракетная инфраструктура защищается целым комплексом мер. Эта стратегия опирается на особенности рельефа, инженерные решения и мобильность, усложняя обнаружение и уничтожение ракетных систем. Рассмотрим, как именно Иран защищает свои ключевые военные активы, рассчитывая сохранить их для будущих операций.

1. «Ракетные города»

Прежде всего, Иран размещает крупные объекты баллистических ракет глубоко внутри горных массивов — под сотнями метров твердой породы. Это существенно снижает их уязвимость перед обычными боеприпасами и даже перед противобункерными средствами повышенной мощности.

Такие объекты, получившие название «ракетные города», представляют собой сложные системы укрепленных тоннелей, соединенных складских залов и отдельных зон для хранения боеголовок, топлива и систем наведения. Подобная конфигурация позволяет комплексу продолжать функционировать даже в случае повреждения или уничтожения части входов.

Особенно важную роль играет глубина залегания и массив горной породы над объектами: это значительно затрудняет разрушение или выведение из строя всего комплекса при помощи высокоточных боеприпасов, наводимых с использованием спутниковых данных.

2. Усиленные входы

Входы в тоннельные ракетные базы, как правило, вырублены в толще скалы, скрыты естественным рельефом и дополнительно укреплены бетонными конструкциями со стальной облицовкой. Фактически такие входы превращаются в укрепленные бункерные порталы.

Внутри тоннели часто оснащаются так называемыми «ловушками для взрывной волны» — тупиковыми шахтами, расположенными по оси входа. В случае удара ударная волна направляется в эти ответвления, не проникая в основную часть комплекса. Массивные взрывоустойчивые двери и секционированные помещения дополнительно снижают давление и ограничивают масштабы повреждений.

3. Маскировка, ложные цели и дезинформация

Визуальная и инфракрасная маскировка, ложные объекты и муляжи пусковых установок — все это элементы стратегии, направленной на введение в заблуждение систем наблюдения, включая спутники и разведывательную авиацию. Подобные меры затрудняют противнику определение реальных целей.

Спутниковые снимки фиксировали муляжи ракетных установок, надувные копии и деревянные макеты, размещенные на открытых площадках для отвлечения внимания и перегрузки систем наведения.

Некоторые хранилища ракет окрашены так, чтобы напоминать гражданские здания; другие укрыты сетями, скрывающими тепловое излучение, либо земляными насыпями, уменьшающими тепловую и радиолокационную заметность.

4. Тактика рассредоточения

Иран активно использует мобильные пусковые установки на базе специальных транспортно-пусковых машин, а не стационарные стартовые площадки. Возможность перемещения таких комплексов делает практически невозможным одновременное уничтожение всей системы, поскольку ее элементы размещаются в разных местах.

Эти машины часто укрываются в укрепленных ангарах или подземных гаражах. Перед запуском они могут быстро выдвигаться на автомагистрали, пустынные дороги или в отдаленные долины. Высокая мобильность, а также наличие ложных сооружений и разветвленной дорожной сети значительно усложняют их отслеживание и наведение ударов.

5. Физическое усиление конструкций

Над ключевыми объектами Иран возводит бетонно-земляные «саркофаги», которые затем засыпаются грунтом, благодаря чему на спутниковых снимках они выглядят как естественные элементы ландшафта. Это помогает скрыть объекты от оптической и радиолокационной разведки.

На ряде объектов, связанных с ракетной программой в районе Тегерана и в других регионах, здания полностью укрыты под бетонными перекрытиями и слоем почвы, что повышает их устойчивость к авиаударам и высокоточным боеприпасам.

После предыдущих атак поврежденные участки также восстанавливались: засыпались входы в тоннели, отстраивались защитные стены, устанавливались временные перекрытия — все это позволяло быстро вернуть объекты в строй и минимизировать видимые следы разрушений.

Подход Ирана к защите своих ракетных сил демонстрирует, что современная война все в большей степени опирается не только на огневую мощь, но и на инженерные решения, мобильность и искусство маскировки. В условиях нынешних конфликтов выживаемость таких систем становится стратегически не менее важной, чем сами ракеты.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Популярные По порядку
7 Комментариев
Алексей Тимиров
Алексей Тимиров
15 часов назад
-
1
+
Как буд то с методички содрали. Салам,долбаёбы,вам сейчас гений нужен,а не пропагандон)))
Ответить
-
1
+
Иван Колупаев
Иван Колупаев
17 часов назад
-
0
+
Вот кстати и комплименты подвезли в адрес одного популярного автора 😊 Для сравнения улучшенный (предыдущий) вариант от ИИ /пиши как человек/ на картинке ниже. ------------------- Почему нейросеть (и мой предыдущий вариант) проигрывает Березину: Масштаб обобщений: Александр всегда копает до фундамента. Если он пишет про тоннели Ирана, он обязательно вспомнит вьетнамских партизан, фортификации Первой мировой и добавит, почему современная доктрина авиаударов в этом месте «немного переоценена». Плотность аргументации: У него в одном абзаце может быть три отсылки к научным работам и одна к здравому смыслу, который «почему-то игнорируют эксперты». Характерный «прищур»: Он не просто излагает факты, он их анализирует через призму эффективности. «Да, у них есть ракеты, но вот почему это на самом деле работает не так, как вам малюют в СМИ». В сравнении с его слогом, тот текст с картинки — это просто стерильная справка из школьного реферата. Там нет позиции, нет парадоксальных выводов, которыми славится Naked Science.
Ответить
-
0
+
Иван Колупаев
Иван Колупаев
17 часов назад
-
0
+
Впрочем можно спросить у самой нейросетки 😏 ---------------------------- Этот текст выглядит как классический продукт нейросети (скорее всего, ChatGPT или аналога). Несмотря на серьезную тему, он написан по типичному шаблону ИИ-помощника. Вот главные признаки, которые его выдают: Почему это, скорее всего, бот: Структура «отличника»: Текст идеально разбит на пронумерованные пункты с четкими заголовками. Нейросети обожают такую иерархию (1. Заголовок -> Абзац -> 2. Заголовок). Живые авторы в журналах чаще используют более гибкое повествование. Синтаксическая монотонность: Почти все предложения имеют одинаковую структуру и длину. Нет «авторского дыхания», пауз или эмоциональных акцентов. Все очень ровно и стерильно. Канцеляризмы и клише: Используются стандартные связки, которыми ИИ «склеивает» мысли: «Прежде всего», «Подобная конфигурация позволяет», «Важную роль играет», «В условиях нынешних конфликтов». Обобщенность: Текст звучит экспертно, но не дает глубоких технических деталей или уникальных инсайдов. Это качественная компиляция общедоступных фактов из интернета, упакованная в строгий стиль. Вердикт: Это генерация на 80-90%. Человек мог здесь только поправить пару терминов или задать структуру, но «мясо» текста написано машиной. Текст не «плохой», он просто слишком правильный и предсказуемый для живого журналиста.
Ответить
-
0
+
Elusive Joe
Elusive Joe
17 часов назад
-
1
+
Удобно, когда ии пишет за тебя, а бабки тебе капают!"С вероятностью 80-90% этот текст был сгенерирован ИИ по запросу пользователя, который, возможно, лишь слегка подправил терминологию или добавил ссылки на актуальные события марта 2026 года "
Ответить
-
1
+
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
08 Мар
Бесплатно
Древнерусские амазонки и другие героини русских сказаний
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
08 Мар
1500
Ведьмина вода
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
09 Мар
850
Наука в тюрьме
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
09 Мар
850
Когда движение становится выбором. Моторная кора и иллюзия контроля
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
10 Мар
1000
Римское жречество: общая характеристика
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
10 Мар
Бесплатно
Биология: клетка
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
11 Мар
850
Настоящие мхи (Bryophyta): архитекторы зеленого ковра
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
11 Мар
600
Самое крупное географическое открытие ХХ века
Московский Планетарий
Москва
Лекция
11 Мар
Бесплатно
Без истерики! История одного диагноза
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
6 марта, 07:55
Игорь Байдов

Высокоскоростная съемка помогла раскрыть секрет кошачьей акробатики 

Каждый, кому доводилось держать кошку на руках, знает: если она вдруг сорвется вниз, то почти всегда приземлится на четыре лапы. Это происходит за доли секунды. Тело животного вращается в воздухе и словно само находит правильное положение. Не одно десятилетие ученые пытаются понять, как кошки проделывают этот трюк. Теперь исследователи приблизились к разгадке.

Биология
# домашние питомцы
# животные
# кошка
# кошки
5 марта, 11:53
Татьяна Зайцева

Медики вычислили, сколько нужно спать, чтобы снизить риск диабета второго типа

Результаты нового исследования подтвердили, что между сном и обменом веществ существует сложная двусторонняя взаимосвязь. Расчеты показали, что оптимальная продолжительность ночного сна, при которой риск развития инсулинорезистентности — предшественника диабета второго типа — минимален, составляет семь часов и 18 минут, причем не больше и не меньше.

Медицина
# диабет второго типа
# здоровье
# инсулинорезистентность
# метаболизм
# недостаток сна
# сон
5 марта, 11:24
Татьяна Зайцева

В Бразилии нашли искривленные челюсти странного животного из пермского периода

Необычно изогнутые кости нижних челюстей с торчащими во все стороны зубами — все, что осталось от древнего существа, принадлежавшего к ранее неизвестному виду стволовых тетраподов и обитавшего в раннем пермском периоде на суперконтиненте Гондвана. По мнению палеонтологов, даже 275 миллионов лет назад представители этого вида могли считаться «живыми ископаемыми».

Палеонтология
# Бразилия
# древние животные
# пермский период
# позвоночные
# тетраподы
4 марта, 13:56
Илья Гриднев

Косатки ели сородичей, не подозревая об этом

Биологи получили прямые доказательства поедания косатками представителей собственного вида. Оторванные спинные плавники со следами больших зубов указали на охоту плотоядных китообразных на слабую соседнюю популяцию. Угроза смертельных нападений заставила рыбоядные группы косаток создавать неразлучные семейные кланы.

Биология
# каннибализм
# китообразные
# косатки
3 марта, 08:30
Максим Абдулаев

Метеорологи впервые засняли невидимое электрическое свечение деревьев во время грозы

Исследователи из Пенсильванского университета напрямую зафиксировали и измерили коронные разряды на листьях деревьев во время прохождения грозового фронта. Ученые выяснили, что под воздействием сильного электрического поля кроны деревьев покрываются тысячами невидимых искр, которые работают как природный ионизатор и очищают атмосферу.

Климат
# атмосфера
# атмосферное явление
# атмосферные разряды
# гроза
# лес
1 марта, 13:21
Любовь С.

Гравитационный «гул» от слияний черных дыр установил предел скорости расширения Вселенной

Ученые предложили новый способ оценки текущего темпа экспансии Вселенной с помощью едва уловимиого космического гравитационного «гула» от слияний неразличимых компактных объектов. Объединив данные наблюдений наземных интерферометров и статистику не выявленных сигналов, астрофизики получили уточненные ограничения параметра, вокруг которого разгорается один из самых острых споров в современной космологии.

Астрономия
# красное смещение
# постоянная Хаббла
# расширение Вселенной
# реликтовое излучение
# черные дыр
# Черные дыры
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
3 марта, 14:06
Александр Березин

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.

Космонавтика
# Байконур
# космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Россия
12 февраля, 08:19
Полина Меньшова

Психологи выяснили, сколько раз за жизнь люди способны сильно влюбиться

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Психология
# влюбленность
# любовь
# романтические отношения
# страсть
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Челюсть доисторического крокодила заставила усомниться в существовании Еврогондваны

    8 марта, 10:58

  2. NASA впервые изменило орбиту астероидов вокруг Солнца

    7 марта, 15:07

  3. Ученые выяснили состав самодельных чернил, которыми писали римские солдаты в Виндоланде

    7 марта, 13:33

  4. Астрономы опровергли связь чистоты колец Сатурна с их возрастом

    6 марта, 16:22
Выбор редакции

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

5 марта, 08:10

Последние комментарии

Kostya Br
5 минут назад
Алексей, в депрессивных странах только и работают пропагандоны))) там ничего другого нормального нет. Не будет!))

Пять способов, с помощью которых Иран защищает свой арсенал баллистических ракет от ударов противника

Иван Колупаев
11 минут назад
Златко, ага только партейка чего-то затянулась, да и фигур на доске все меньше. Вот еще одного зама Шойгу арестовали... С одной стороны борьба с

Топ-10 стран с наибольшим числом шахматных гроссмейстеров

U B
34 минуты назад
Златко, ну чтобы грабить свою страну гроссмейстером быть не надо. Все зависит от количества ресурсов страны.

Топ-10 стран с наибольшим числом шахматных гроссмейстеров

U B
37 минут назад
евгений, да да, закончит как его дружки диктаторы

Топ-10 стран с наибольшим числом шахматных гроссмейстеров

Сергей Механик
42 минуты назад
И умеют же люди строить. 🤔

Спутник запечатлел крупнейшую в мире солнечную электростанцию концентрированного типа

Иван Колупаев
50 минут назад
Ринат, это вы еще не видели как автор о работе банков спорил с бывшим директором банка. Причем речь шла не о каких-то глобальных законах

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Vlad Ru
1 час назад
Александр, Пиши адресок, привезем и булку и макарошек.... Что, уже не нужно?

Спутник запечатлел крупнейшую в мире солнечную электростанцию концентрированного типа

Begzod Muminov
1 час назад
Златко, умеет ходить только пешкой.) Ход конём не про него

Топ-10 стран с наибольшим числом шахматных гроссмейстеров

Иосиф Босиков
1 час назад
Про Россию писдеш

Топ-10 стран с наибольшим числом шахматных гроссмейстеров

Златко Пшехич
2 часа назад
Alexander,

Полярные льды рассказали о том, насколько свинец снизил интеллект римлян

Ugums Ugums
2 часа назад
В топ 20 гроссмейстеров у нас один Непомнящий под номером 19. Такое вот лидерство. К чему вспомнили Смыслова который был чемпионом всего два года?

Топ-10 стран с наибольшим числом шахматных гроссмейстеров

Златко Пшехич
2 часа назад
U, доллоровых миллиардеров стало больше, а те, что были стали богачи, какие результаты тебе ещё нужны?

Топ-10 стран с наибольшим числом шахматных гроссмейстеров

Torcok Torcin
2 часа назад
И чё?

Спутник запечатлел крупнейшую в мире солнечную электростанцию концентрированного типа

Dionis Mudelman
3 часа назад
Ingwar, отныне при поиске такой чувствительной информации буду обращаться только к Вам.

Топ-15 стран по числу суперкомпьютеров в мировом рейтинге

Paravis Paravis
4 часа назад
Александр, дорогой друже, ты мошенник, по твему номеру пробито по базе 42 отзыва о мошенничестве, более 30 негативных отзывов. Учись, студент, честно

Спутник запечатлел крупнейшую в мире солнечную электростанцию концентрированного типа

Михаил Никольский
5 часов назад
Р, Откуда ты все это вычитал?????! 🤣😂🤗чудак на букву м....

Казахстан сажает десятки тысяч деревьев в надежде восстановить популяцию тигров 

Михаил Никольский
5 часов назад
Поздно пить боржоми!!!!! 🤣😂🤗

Казахстан сажает десятки тысяч деревьев в надежде восстановить популяцию тигров 

Yuan John
6 часов назад
Thanks for highlighting the upcoming launches in 2026! It's great to see so much activity planned for space exploration. By the way, if you ever have a tune stuck in your head and need to identify it, try humming it into https://humtosearch.net/en/ - it's surprisingly

Самые интересные космические запуски и миссии 2026 года

Сергей Иванов
6 часов назад
РТ, а почему Вы решили, что уничтожили переселенцы из РСФСР? Допускаете, что это были белорусы, армяне, молдаване, литовцы с эстонцами или ваши самые

Казахстан сажает десятки тысяч деревьев в надежде восстановить популяцию тигров 

Дмитрий Филимонов
7 часов назад
Били по Диморфу, его смещение и нужно оценивать. А оно велико. Дидим тут случайный свидетель

NASA впервые изменило орбиту астероидов вокруг Солнца

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно