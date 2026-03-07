Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Пять способов, с помощью которых Иран защищает свой арсенал баллистических ракет от ударов противника

На протяжении десятилетий в ходе военных конфликтов особое внимание уделялось защите наиболее ценных вооружений — и баллистические ракеты всегда входили в их число. Нынешнее противостояние между Ираном, Израилем и Соединенными Штатами наглядно демонстрирует: обеспечение выживаемости ракетных систем столь же важно, как и их применение в боевых условиях.

«Ракетный город» Ирана / © Getty Images

Сегодня ракетная инфраструктура защищается целым комплексом мер. Эта стратегия опирается на особенности рельефа, инженерные решения и мобильность, усложняя обнаружение и уничтожение ракетных систем. Рассмотрим, как именно Иран защищает свои ключевые военные активы, рассчитывая сохранить их для будущих операций.

1. «Ракетные города»

Прежде всего, Иран размещает крупные объекты баллистических ракет глубоко внутри горных массивов — под сотнями метров твердой породы. Это существенно снижает их уязвимость перед обычными боеприпасами и даже перед противобункерными средствами повышенной мощности.

Такие объекты, получившие название «ракетные города», представляют собой сложные системы укрепленных тоннелей, соединенных складских залов и отдельных зон для хранения боеголовок, топлива и систем наведения. Подобная конфигурация позволяет комплексу продолжать функционировать даже в случае повреждения или уничтожения части входов.

Особенно важную роль играет глубина залегания и массив горной породы над объектами: это значительно затрудняет разрушение или выведение из строя всего комплекса при помощи высокоточных боеприпасов, наводимых с использованием спутниковых данных.

2. Усиленные входы

Входы в тоннельные ракетные базы, как правило, вырублены в толще скалы, скрыты естественным рельефом и дополнительно укреплены бетонными конструкциями со стальной облицовкой. Фактически такие входы превращаются в укрепленные бункерные порталы.

Внутри тоннели часто оснащаются так называемыми «ловушками для взрывной волны» — тупиковыми шахтами, расположенными по оси входа. В случае удара ударная волна направляется в эти ответвления, не проникая в основную часть комплекса. Массивные взрывоустойчивые двери и секционированные помещения дополнительно снижают давление и ограничивают масштабы повреждений.

3. Маскировка, ложные цели и дезинформация

Визуальная и инфракрасная маскировка, ложные объекты и муляжи пусковых установок — все это элементы стратегии, направленной на введение в заблуждение систем наблюдения, включая спутники и разведывательную авиацию. Подобные меры затрудняют противнику определение реальных целей.

Спутниковые снимки фиксировали муляжи ракетных установок, надувные копии и деревянные макеты, размещенные на открытых площадках для отвлечения внимания и перегрузки систем наведения.

Некоторые хранилища ракет окрашены так, чтобы напоминать гражданские здания; другие укрыты сетями, скрывающими тепловое излучение, либо земляными насыпями, уменьшающими тепловую и радиолокационную заметность.

4. Тактика рассредоточения

Иран активно использует мобильные пусковые установки на базе специальных транспортно-пусковых машин, а не стационарные стартовые площадки. Возможность перемещения таких комплексов делает практически невозможным одновременное уничтожение всей системы, поскольку ее элементы размещаются в разных местах.

Эти машины часто укрываются в укрепленных ангарах или подземных гаражах. Перед запуском они могут быстро выдвигаться на автомагистрали, пустынные дороги или в отдаленные долины. Высокая мобильность, а также наличие ложных сооружений и разветвленной дорожной сети значительно усложняют их отслеживание и наведение ударов.

5. Физическое усиление конструкций

Над ключевыми объектами Иран возводит бетонно-земляные «саркофаги», которые затем засыпаются грунтом, благодаря чему на спутниковых снимках они выглядят как естественные элементы ландшафта. Это помогает скрыть объекты от оптической и радиолокационной разведки.

На ряде объектов, связанных с ракетной программой в районе Тегерана и в других регионах, здания полностью укрыты под бетонными перекрытиями и слоем почвы, что повышает их устойчивость к авиаударам и высокоточным боеприпасам.

После предыдущих атак поврежденные участки также восстанавливались: засыпались входы в тоннели, отстраивались защитные стены, устанавливались временные перекрытия — все это позволяло быстро вернуть объекты в строй и минимизировать видимые следы разрушений.

Подход Ирана к защите своих ракетных сил демонстрирует, что современная война все в большей степени опирается не только на огневую мощь, но и на инженерные решения, мобильность и искусство маскировки. В условиях нынешних конфликтов выживаемость таких систем становится стратегически не менее важной, чем сами ракеты.