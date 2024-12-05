Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Древние жители Кавказа проходили 200 километров в поисках высококачественного оранжевого кремня
Ученые определили, что люди, населявшие Центральный Кавказ 18–10 тысяч лет назад, использовали для создания орудий охоты камень обсидиан из единственного месторождения — Заюковского. При этом другое популярное сырье — кремень — они добывали из десяти разных источников. Оказалось, что за кремнем оранжевого цвета древним охотникам приходилось путешествовать на расстояния более 200 километров, что указывает на наличие культурных связей с соседними регионами, где в этот период были распространены стоянки той же культурной традиции.
Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале L’Anthropologie. В эпоху эпипалеолита — 18–10 тысяч лет назад — жители Кавказа в хозяйстве и для создания орудий охоты широко использовали кремень (осадочную породу серого, розоватого, коричневого, желтоватого и других цветов) и обсидиан, вулканическую породу обычно черного и бурого цветов. Поскольку далеко не все древние стоянки находились вблизи месторождений этих материалов, их жителям приходилось преодолевать большие расстояния, чтобы получить нужный камень. Сегодня археологи отслеживают маршруты перемещения сырья, чтобы узнать, камни каких месторождений предпочитали жители тех или иных районов Кавказа, а также сделать предположение о культурных связях и других возможных контактах между населением разных регионов.
Ученые из АНО «Лаборатория доистории» (Санкт-Петербург) исследовали каменные артефакты, обнаруженные на стоянках древних людей, населявших Центральный Кавказ (современную Кабардино-Балкарию).
Археологи использовали современную методику петроархеологии, в рамках которой изучали месторождения сырья, археологические коллекции, а также проводили многочисленные анализы образцов камня, чтобы определить, из каких источников древние люди приносили сырье на стоянки.
В первую очередь исследователи решили определить, где жители эпипалеолита добывали обсидиан и кремень. Для этого авторы провели поисковые работы и картировали месторождения кремня и обсидиана.
Затем археологи изучили каменные находки на двух стоянках эпохи эпипалеолита — в гроте Сосруко и навесе Псытуаже. Грот Сосруко — это многослойное поселение, где сохранились остатки многочисленных стоянок. Общая глубина раскопа в этом гроте достигает 12 метров. Материалы Сосруко позволяют изучать стратегии использования каменного сырья древним населением в период 18–10 тысяч лет назад.
Археологи установили, что в период эпипалеолита люди преимущественно использовали высококачественные виды каменного сырья, даже если его приходилось транспортировать на большие расстояния. Так, на стоянки с месторождений камня доставляли нуклеусы — куски сырья, подготовленные к снятию заготовок, — сколы и орудия. Местное сырье, если оно было не высокого качества, практически не использовалось. Это была выстроенная стратегия, целью которой было получение максимально качественного каменного сырья для изготовления орудий, которые в этот период делались в основном на пластинках — тонких длинных сколах параллельной огранки шириной от 0,5 до одного сантиметра.
В ходе раскопок в гроте Сосруко археологи нашли и описали более 10 тысяч каменных артефактов, большая часть которых сделана из серого и розового кремня, а также обсидиана. Геохимический анализ находок показал, что кремень жители грота Сосруко добывали преимущественно в долине реки Баксан на расстоянии около 15–20 километров, а также в единичных случаях поблизости — в месторождении, расположенном всего в 800 метрах от стоянки. Однако самым интересным оказалось то, что археологи обнаружили в изученных коллекциях образцы оранжевого кремня, ближайшее месторождение которого находится в 200–250 километрах от стоянки. Это позволяет предположить, что в отдельные периоды эпипалеолита жители грота Сосруко на Центральном Кавказе имели контакты с населением Северо-Западного Кавказа. Установить характер этих контактов — была ли это целенаправленная добыча сырья, мобильность, обмен или что-то другое — дело будущих исследований.
В навесе Псытуаже ученые обнаружили более 3,5 тысяч артефактов возрастом около 12 тысяч лет. Среди них 82 процента находок оказались изготовлены из кремня, 17 процентов — из обсидиана, а оставшийся один процент — из других пород. Анализ показал, что жители Псытуаже приносили светло-серый кремень из месторождения, расположенного на расстоянии семи километров, а розовый кремень добывали на обнажениях этого камня в 10 километрах от стоянки.
При этом орудия из обсидиана на обеих исследованных стоянках оказались идентичны образцам из Заюковского месторождения. Интересно, что это месторождение расположено довольно близко от стоянки Псытуаже — всего в 6–7 километрах. Обитателям грота Сосруко приходилось проделывать за обсидианом путь длиной в 20–30 километров.
«Полученные результаты позволяют лучше понять, как древние жители Кавказа выбирали источники материалов для хозяйственных и охотничьих орудий. Наши наблюдения показывают, что за высококачественным сырьем жители стоянок были готовы совершать многодневные переходы. В дальнейшем мы планируем изучить материалы из самых нижних слоев грота Сосруко, раскопки которых закончились в ноябре 2024 года. Нам интересно понять, отличались ли источники сырья, которые использовал древний человек, на более ранних этапах заселения Приэльбрусья в эпипалеолите. Также мы хотим выяснить, с какими регионами население этой территории имело контакты в разные периоды, как разные типы сырья могли поступать на стоянки», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Екатерина Дороничева, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник АНО «Лаборатория доистории».
Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.
«Зарождение многих цивилизаций связано с территорией России, здесь они появились и развивались». Интервью с Харисом Мустафиным
Сражались ли амазонки на территории нашей страны, как развивались первые крупные города и чем древний геном выносливее современного — об этом нам рассказал Харис Мустафин, заведующий лабораторией исторической генетики, радиоуглеродного анализа и прикладной физики МФТИ.
На IV Конгрессе молодых ученых, прошедшем на федеральной территории Сириус, активно обсуждали не только атомную энергетику, но и перспективные термоядерные проекты. Сотрудник Naked Science задал вопрос о том, может ли российское участие в ИТЭР постигнуть судьба российского же участия в ЦЕРН, из которого отечественных ученых «попросили». Представитель госкорпорации отметил ряд причин, по которым такой сценарий сомнителен.
Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.
Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.
Последние полвека темпы развития науки снижаются. В быту это пока незаметно, потому что от фундаментального открытия до его реализации в технике проходят десятки лет. Но замедление длится слишком долго, то есть вскоре мы столкнемся с замедлением развития техники в целом. Naked Science решил дать перевод видео физика и популяризатора Сабины Хоссенфельдер на эту тему. Что же не так с современной наукой и можно ли что-то исправить?
Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.
Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.
Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Вакцинный блицкриг: Россия получила эффективную вакцину от коронавируса. Но это не поможет остановить его ближайшей зимой, и вот почему
Искусственный интеллект и будущее дизайна: что будет с дизайнерами к 2025 году?
«Выглядит круто, но пользоваться неудобно»: SpaceX одела астронавтов не в лучшие скафандры. А что будет на Марсе?
Темная сторона иммунитета
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии