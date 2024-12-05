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1 час назад
РНФ
49

Древние жители Кавказа проходили 200 километров в поисках высококачественного оранжевого кремня

4.5

Ученые определили, что люди, населявшие Центральный Кавказ 18–10 тысяч лет назад, использовали для создания орудий охоты камень обсидиан из единственного месторождения — Заюковского. При этом другое популярное сырье — кремень — они добывали из десяти разных источников. Оказалось, что за кремнем оранжевого цвета древним охотникам приходилось путешествовать на расстояния более 200 километров, что указывает на наличие культурных связей с соседними регионами, где в этот период были распространены стоянки той же культурной традиции.

РНФ
# Кавказ
# камень
# кремень
# обсидиан
# эпипалеолит
Маршруты, по которым жители грота Сосруко и стоянки Псытуаже ходили за кремнем и обсидианом / © Doronicheva, L'Anthropologie, 2024.

Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале L’Anthropologie. В эпоху эпипалеолита — 18–10 тысяч лет назад — жители Кавказа в хозяйстве и для создания орудий охоты широко использовали кремень (осадочную породу серого, розоватого, коричневого, желтоватого и других цветов) и обсидиан, вулканическую породу обычно черного и бурого цветов. Поскольку далеко не все древние стоянки находились вблизи месторождений этих материалов, их жителям приходилось преодолевать большие расстояния, чтобы получить нужный камень. Сегодня археологи отслеживают маршруты перемещения сырья, чтобы узнать, камни каких месторождений предпочитали жители тех или иных районов Кавказа, а также сделать предположение о культурных связях и других возможных контактах между населением разных регионов.

Ученые из АНО «Лаборатория доистории» (Санкт-Петербург) исследовали каменные артефакты, обнаруженные на стоянках древних людей, населявших Центральный Кавказ (современную Кабардино-Балкарию).

Археологи использовали современную методику петроархеологии, в рамках которой изучали месторождения сырья, археологические коллекции, а также проводили многочисленные анализы образцов камня, чтобы определить, из каких источников древние люди приносили сырье на стоянки.

В первую очередь исследователи решили определить, где жители эпипалеолита добывали обсидиан и кремень. Для этого авторы провели поисковые работы и картировали месторождения кремня и обсидиана.

Находки из грота Сосруко / © Doronicheva, L’Anthropologie, 2024

Затем археологи изучили каменные находки на двух стоянках эпохи эпипалеолита — в гроте Сосруко и навесе Псытуаже. Грот Сосруко — это многослойное поселение, где сохранились остатки многочисленных стоянок. Общая глубина раскопа в этом гроте достигает 12 метров. Материалы Сосруко позволяют изучать стратегии использования каменного сырья древним населением в период 18–10 тысяч лет назад.

Археологи установили, что в период эпипалеолита люди преимущественно использовали высококачественные виды каменного сырья, даже если его приходилось транспортировать на большие расстояния. Так, на стоянки с месторождений камня доставляли нуклеусы — куски сырья, подготовленные к снятию заготовок, — сколы и орудия. Местное сырье, если оно было не высокого качества, практически не использовалось. Это была выстроенная стратегия, целью которой было получение максимально качественного каменного сырья для изготовления орудий, которые в этот период делались в основном на пластинках — тонких длинных сколах параллельной огранки шириной от 0,5 до одного сантиметра.

В ходе раскопок в гроте Сосруко археологи нашли и описали более 10 тысяч каменных артефактов, большая часть которых сделана из серого и розового кремня, а также обсидиана. Геохимический анализ находок показал, что кремень жители грота Сосруко добывали преимущественно в долине реки Баксан на расстоянии около 15–20 километров, а также в единичных случаях поблизости — в месторождении, расположенном всего в 800 метрах от стоянки. Однако самым интересным оказалось то, что археологи обнаружили в изученных коллекциях образцы оранжевого кремня, ближайшее месторождение которого находится в 200–250 километрах от стоянки. Это позволяет предположить, что в отдельные периоды эпипалеолита жители грота Сосруко на Центральном Кавказе имели контакты с населением Северо-Западного Кавказа. Установить характер этих контактов — была ли это целенаправленная добыча сырья, мобильность, обмен или что-то другое — дело будущих исследований.

В навесе Псытуаже ученые обнаружили более 3,5 тысяч артефактов возрастом около 12 тысяч лет. Среди них 82 процента находок оказались изготовлены из кремня, 17 процентов — из обсидиана, а оставшийся один процент — из других пород. Анализ показал, что жители Псытуаже приносили светло-серый кремень из месторождения, расположенного на расстоянии семи километров, а розовый кремень добывали на обнажениях этого камня в 10 километрах от стоянки.

Артефакты со стоянки Псытуаже / © Doronicheva, L’Anthropologie, 2024

При этом орудия из обсидиана на обеих исследованных стоянках оказались идентичны образцам из Заюковского месторождения. Интересно, что это месторождение расположено довольно близко от стоянки Псытуаже — всего в 6–7 километрах. Обитателям грота Сосруко приходилось проделывать за обсидианом путь длиной в 20–30 километров.

«Полученные результаты позволяют лучше понять, как древние жители Кавказа выбирали источники материалов для хозяйственных и охотничьих орудий. Наши наблюдения показывают, что за высококачественным сырьем жители стоянок были готовы совершать многодневные переходы. В дальнейшем мы планируем изучить материалы из самых нижних слоев грота Сосруко, раскопки которых закончились в ноябре 2024 года. Нам интересно понять, отличались ли источники сырья, которые использовал древний человек, на более ранних этапах заселения Приэльбрусья в эпипалеолите. Также мы хотим выяснить, с какими регионами население этой территории имело контакты в разные периоды, как разные типы сырья могли поступать на стоянки», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Екатерина Дороничева, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник АНО «Лаборатория доистории».

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РНФ осуществляет финансовую и организационную поддержку фундаментальных и поисковых научных исследований посредством финансирования прошедших конкурсный отбор научных, научно-технических программ и проектов.
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# Кавказ
# камень
# кремень
# обсидиан
# эпипалеолит
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Астрономия
# белые карлики
# космос
# Пульсары
# радиосигналы
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