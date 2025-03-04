Первый в России цифровой дольмен открыт для посещения

Археологи и историки КБГУ представили полноразмерную копию дольмена — древнего культового или погребального сооружения, относящегося к мегалитам. Точный двойник воссоздан с помощью 3D-сканирования и печати.

Физическое состояние древних сооружений вызывает у ученых тревогу: если до 1917 года в районе Геленджика насчитывалось 40 дольменов, то к 2012 году сохранились лишь два. Чтобы остановить утрату наследия, специалисты КБГУ оцифровали уже пять дольменов, фиксируя малейшие детали: от трещин на плитах до символов, выбитых на камне. Одну из моделей распечатали на современном оборудовании в полный размер.

«Мы использовали материалы, близкие к оригиналу по текстуре и цвету, чтобы передать аутентичность», — объясняет директор центра «Эрмитаж-Кавказ» Альберт Саральп.

Экспонат положил начало научно-образовательному проекту «Цифровая энциклопедия дольменов Кавказа». 3D-объекты войдут в интерактивную электронную карту с подробными описаниями и архивными материалами. Пользователи смогут изучать дольмены, не выходя из дома, а исследователи — анализировать структуры без риска их повредить. Планируется добавить в систему более 100 объектов.

Воссозданный кавказский дольмен / © Пресс-служба КБГУ

«Это не просто копии, а цифровые двойники, которые сохранят информацию даже в случае разрушения оригиналов», — отмечает Альберт Саральп.

Работы продолжатся под научным руководством Государственного Эрмитажа. К исследованиям присоединятся эксперты из Юга России, Москвы, Санкт-Петербурга и Абхазии.

Увидеть дольмен можно в культурно-образовательном центре «Эрмитаж-Кавказ» в городе Нальчик. Проект реализуется в рамках программы стратегического развития «Приоритет-2030».

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