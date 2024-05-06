В Перми разработали технологию модифицирования сплава, повышающую прочность деталей ракетных двигателей

«Сердце» ракетных и авиационных двигателей составляет турбонасосный агрегат. Он работает при высоких давлениях, оборотах и температурах, поэтому к материалам и технологиям для его производства предъявляют повышенные требования. Ключевые детали турбонасосного агрегата изготавливают методом литья из жаропрочных никелевых сплавов. В их структуре присутствуют карбиды — соединения металлов с углеродом. Они обеспечивают прочность деталей при высоких температурах. Таким образом в сплаве себя ведет, например, карбид титана. АО «Протон-ПМ» совместно с Пермским Политехом разработал технологию модифицирования сплава с помощью модификатора из порошковых металлических материалов. Это улучшает свойства отливок деталей турбин и повышает их прочность на 10 процентов.

Исследование опубликовано в журнале «Литейное производство». С помощью отливок из жаропрочных никелевых сплавов изготавливают детали турбонасосных агрегатов. Разрушение одной может привести к выходу из строя всего механизма. Обычно это происходит в самых нагруженных местах детали, где механические свойства сплава снижены из-за несовершенства его кристаллического строения.

Когда расплав начинает «затвердевать», в микроструктуре образуются кристаллы разного вида. Те, что принимают округлые очертания, называют зернами, а те, что ветвистой формы — дендритами. Слабые места сплава, как правило, располагаются между осями дендритов и по границам зерен. Именно там, в процессе охлаждения жаропрочного никелевого сплава, углерод связывается с титаном и образует карбиды, которые влияют на прочностные свойства отливок.

Специалисты АО «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения АО «НПО Энергомаш» Госкорпорации «Роскосмос») совместно с коллективом Пермского Политеха предлагают вводить в никелевые сплавы модификатор на основе карбонитридов, чтобы повысить прочность деталей, увеличить их качество и «выносливость». При этом важно, чтобы химический состав сплава остался прежним — от него зависят свойства отливок.

«Существующие варианты позволяют сделать деталь прочнее либо с помощью технологических приемов, либо изменяя химическую формулу, что влияет на их характеристики. Наше решение помогло стабилизировать механические свойства жаропрочного никелевого сплава за счет ввода модифицирующего состава. Он повышает показатели прочности на 10–20 процентов по сравнению с уровнем, заявленным конструкторами. Вместе с тем химическая формула сплава остается неизменной, — рассказывает заместитель главного металлурга АО «Протон-ПМ», магистр ПНИПУ Максим Рожков.

Модифицированный состав, который предлагают специалисты «Протон-ПМ» и студенты Пермского Политеха, состоит из 0,25 процента алюминиевой стружки, 0,25 процента титановой губки и 0,5 процента мелкодисперсного порошка карбонитрида титана. Все компоненты перемешивают и спрессовывают в таблетку, а после вводят в расплав при 1520°C с последующим повышением до 1650°C и выдержкой в течение двух минут. Затем температуру снижают до первоначальной и заливают расплав в керамическую форму.

Полученный сплав специалисты испытали на растяжение при разных температурах, исследовали его ударную вязкость (способность поглощать механическую энергию в процессе деформации).

«Мы установили, что комплексное модифицирование сплава повысило предел прочности на 10 процентов и ударную вязкость на 30 процентов по сравнению с серийным сплавом. Свойства улучшились за счет равномерного распределения карбидных фаз по всему объему сплава. Такое упрочнение приводит к измельчению кристаллической структуры металла и снижению микропористости, что положительно сказывается на эксплуатационных характеристиках деталей и готовых изделий», — объясняет главный металлург АО «Протон-ПМ» Алексей Шумков.

Преобразование сплавов при помощи карбонитрида титана не изменяет химическую формулу, а содержание компонентов соответствует нормативным значениям. Готовый модификатор уменьшает размер зерна сплава, что увеличивает его пластичность, вязкость и устойчивость к деформациям. Применение технологии на производствах повысит прочностные характеристики деталей ракетных и авиационных двигателей. Предложенное решение уже апробировано в АО «Протон-ПМ».

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ПНИПУ 631 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.