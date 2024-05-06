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В ЮФУ выявили потенциальную опасность наночастиц платины
Научный коллектив ЮФУ под руководством кандидата биологических наук Академии биологии и биотехнологии ЮФУ Алены Тимошенко впервые выявил зависимость экотоксичности наночастиц платины от таких факторов, как концентрация в почве, срок от момента загрязнения, тип почвы.
Нанотехнологии достигли огромного прогресса за последние десятилетия и продолжают активно развиваться. Сегодня число отраслей, которые широко используют наночастицы платины (PtНЧ), постоянно растет, что приводит к повышенным концентрациям этого редкого металла в окружающей среде. Наиболее важной областью применения Pt, преимущественно в форме наночастиц, считается автомобильная промышленность.
Из-за уникальной каталитической активности PtНЧ являются наиболее часто используемыми каталитическими металлами в автомобильных нейтрализаторах. Автомобильные катализаторы стали основным источником антропогенного загрязнения окружающей среды Pt, в большей степени в форме наночастиц. Во время эксплуатации транспортных средств PtНЧ поступают в придорожную пыль, почву и растения.
«С ростом технологий вырос и риск возможных негативных последствий загрязнения окружающей среды, прежде всего почвы, платиной. Полученные результаты подтверждают необходимость проведения дальнейших исследований, поскольку, как показали проведенные исследования, даже столь малые концентрации, как 0,01 мг/кг платины в почве, уже вызывают нарушение экологических функций почвы», – рассказывает руководитель проекта, ведущий научный сотрудник Академии биологии и биотехнологии имени Д. И. Ивановского ЮФУ, кандидат биологических наук Алена Тимошенко.
Несмотря на высокую обеспокоенность во всем мире из-за последствий поступления наночастиц платины в окружающую среду, исследований, посвященных этой проблеме, недостаточно. Научный коллектив ЮФУ под руководством кандидата биологических наук Академии биологии и биотехнологии ЮФУ Алены Тимошенко впервые выявил зависимость экотоксичности наночастиц платины от таких факторов, как концентрация в почве, срок от момента загрязнения, тип почвы.
Ученые дали сравнительную оценку экотоксичности наночастиц платины по широкому спектру наиболее чувствительных и информативных показателей состояния и функционирования почв, в первую очередь биологических показателей, как наиболее чувствительных к загрязнению. Выявлена зависимость экотоксичности платины от таких свойств почв, как реакция среды, гранулометрический состав, содержание органического вещества, содержание карбонатов.
Впервые по оригинальной авторской методике Сергея Колесникова – профессора, доктора сельскохозяйственных наук, заведующего кафедрой экологии и природопользования Академии биологии и биотехнологий ЮФУ — установлены различия в закономерностях и механизмах влияния платины на экосистемные функции почв: биологические, химические, физические, целостные и многие другие — по интегральному показателю биологического состояния (ИПБС) почвы. Также впервые была дана сравнительная оценка влияния загрязнения платины на сельскохозяйственные функции почв по показателям фитотоксичности почв.
«В дальнейшим мы планируем продолжить исследования токсичности платины не только в форме наночастиц, но и в форме хлоридов и оксидов. До недавнего времени платина не представляла научный интерес, не вызывала обеспокоенность, связанную с последствиями поступления в окружающую среду», – поделилась Алена Тимошенко. Полученные результаты, опубликованные в журнале Eurasian Soil Science – важный шаг в исследовании экотоксичности наночастиц платины.
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