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56 минут назад
НИУ ВШЭ
17

В НИУ ВШЭ показали, что по мимике можно предсказать поведение

4.5

Исследователи Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ использовали технологии автоматического распознавания эмоций для изучения благотворительного поведения. В рамках эксперимента ученые показали 45 участникам исследования фотографии собак, нуждающихся в помощи, и предложили сделать пожертвования в их поддержку. Эмоциональные реакции на изображения определяли по мимической активности с помощью программы FaceReader. Оказалось, что чем сильнее участники испытывали грусть и гнев, тем больше денег они готовы были отдать в благотворительные фонды, при этом персональный уровень финансового благополучия не влиял на размер пожертвований.

НИУ ВШЭ
# благотворительность
# лицо
# мимика
# поведение
Благотворительность / © Joel Muniz, unsplash.com

Исследование опубликовано в журнале Heliyon. Благотворительное поведение — сложный психологический процесс, мотивы которого полностью не изучены. Эмоциональное состояние — один из ключевых факторов, влияющий на готовность отдавать свои ресурсы другому. Однако вопрос, как именно те или иные эмоции связаны с пожертвованиями, остается предметом дискуссий, так как результаты ранее опубликованных работ по этой теме носят противоречивый характер. Одна из главных причин — методологические ограничения при сборе данных.

Большая часть исследований благотворительного поведения использует субъективные методы: добровольцы сами рассказывают о своих эмоциях и их влиянии на пожертвования. Вместе с тем участники не всегда понимают свои чувства или не готовы о них говорить открыто. Кроме того, в зависимости от направления благотворительной деятельности (помощь больным людям, помощь животным, поддержка экологических инициатив) одни и те же эмоции могут по-разному влиять на готовность сделать пожертвование. Таким образом, для разработки эффективной благотворительной рекламы важно иметь объективные данные о влиянии эмоций на готовность пожертвовать с учетом целей сбора средств.

Исследователи Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ Анна Шепеленко, Владимир Косоногов и Анна Шестакова первыми в мире использовали программу автоматического распознавания эмоций для оценки эффективности призывов к благотворительности. В ходе эксперимента ученые с помощью программы FaceReader фиксировали выражения лиц добровольцев во время просмотра фотографий собак, находящихся в различных условиях, включая бездомных, домашних, больных, здоровых, взрослых и щенят. Участникам выдавали 320 рублей, которые они могли полностью или частично пожертвовать в ходе эксперимента фонду помощи животным. Оставшуюся сумму можно было забрать себе.

Для исследования специально выбрали собак, так как отношение в обществе к ним неоднозначно: они могут восприниматься и как жертвы, и как угроза. В этих условиях призывы к благотворительности могут вызывать противоречивые или скрытые эмоции, которые сложно выявить опросами или фокус-группами, но можно распознать по мимике.

«Сейчас аффективные вычисления находятся еще на ранних стадиях своего развития и не так широко используются в индустрии, однако в ближайшие годы можно ожидать их повсеместного внедрения в различные сферы бизнеса и науки. Технологии, подобные FaceReader, уже применяются для диагностики психических расстройств, повышения качества онлайн-обучения, оценки удовлетворенности клиентов и в некоторых других областях.

Наше исследование наглядно показывает перспективы применения аффективных вычислений для прогнозирования эффективности социальной рекламы, создавая базу для дальнейших исследований и применения на практике», — отмечает Анна Шепеленко, один из авторов исследования, младший научный сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ.

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НИУ ВШЭ
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».
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# благотворительность
# лицо
# мимика
# поведение
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Астрономия
# землеподобные планеты
# красные карлики
# экзопаленты
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