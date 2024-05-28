Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В НИУ ВШЭ показали, что по мимике можно предсказать поведение
Исследователи Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ использовали технологии автоматического распознавания эмоций для изучения благотворительного поведения. В рамках эксперимента ученые показали 45 участникам исследования фотографии собак, нуждающихся в помощи, и предложили сделать пожертвования в их поддержку. Эмоциональные реакции на изображения определяли по мимической активности с помощью программы FaceReader. Оказалось, что чем сильнее участники испытывали грусть и гнев, тем больше денег они готовы были отдать в благотворительные фонды, при этом персональный уровень финансового благополучия не влиял на размер пожертвований.
Исследование опубликовано в журнале Heliyon. Благотворительное поведение — сложный психологический процесс, мотивы которого полностью не изучены. Эмоциональное состояние — один из ключевых факторов, влияющий на готовность отдавать свои ресурсы другому. Однако вопрос, как именно те или иные эмоции связаны с пожертвованиями, остается предметом дискуссий, так как результаты ранее опубликованных работ по этой теме носят противоречивый характер. Одна из главных причин — методологические ограничения при сборе данных.
Большая часть исследований благотворительного поведения использует субъективные методы: добровольцы сами рассказывают о своих эмоциях и их влиянии на пожертвования. Вместе с тем участники не всегда понимают свои чувства или не готовы о них говорить открыто. Кроме того, в зависимости от направления благотворительной деятельности (помощь больным людям, помощь животным, поддержка экологических инициатив) одни и те же эмоции могут по-разному влиять на готовность сделать пожертвование. Таким образом, для разработки эффективной благотворительной рекламы важно иметь объективные данные о влиянии эмоций на готовность пожертвовать с учетом целей сбора средств.
Исследователи Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ Анна Шепеленко, Владимир Косоногов и Анна Шестакова первыми в мире использовали программу автоматического распознавания эмоций для оценки эффективности призывов к благотворительности. В ходе эксперимента ученые с помощью программы FaceReader фиксировали выражения лиц добровольцев во время просмотра фотографий собак, находящихся в различных условиях, включая бездомных, домашних, больных, здоровых, взрослых и щенят. Участникам выдавали 320 рублей, которые они могли полностью или частично пожертвовать в ходе эксперимента фонду помощи животным. Оставшуюся сумму можно было забрать себе.
Для исследования специально выбрали собак, так как отношение в обществе к ним неоднозначно: они могут восприниматься и как жертвы, и как угроза. В этих условиях призывы к благотворительности могут вызывать противоречивые или скрытые эмоции, которые сложно выявить опросами или фокус-группами, но можно распознать по мимике.
«Сейчас аффективные вычисления находятся еще на ранних стадиях своего развития и не так широко используются в индустрии, однако в ближайшие годы можно ожидать их повсеместного внедрения в различные сферы бизнеса и науки. Технологии, подобные FaceReader, уже применяются для диагностики психических расстройств, повышения качества онлайн-обучения, оценки удовлетворенности клиентов и в некоторых других областях.
Наше исследование наглядно показывает перспективы применения аффективных вычислений для прогнозирования эффективности социальной рекламы, создавая базу для дальнейших исследований и применения на практике», — отмечает Анна Шепеленко, один из авторов исследования, младший научный сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ.
Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.
Психологи из МГППУ выяснили, что непосредственный контакт глаза в глаза (без слов) существенно влияет на оценку индивидуальных черт незнакомого человека и уровень доверия к нему. Они проверили гипотезу, как меняется представление о незнакомце по фото и при визуальном контакте с ним. Ученые определили, что люди с квадратным типом лица, чаще получают неправильную оценку своего характера от незнакомцев по фотографии. Но независимо от формы лица, повторная оценка после контакта взглядов отличается более положительными индивидуальными чертами.
Американские ученые показали: стереотип о том, что женщины, склонные заниматься случайным сексом, имеют более низкую самооценку по сравнению с другими дамами, не выдерживает критики.
Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода
С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.
Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.
Чрезмерный или неконтролируемый просмотр порноконтента, как правило, связан с особенностями психологического и эмоционального состояния человека. Какие именно факторы вызывают потребность в видео «для взрослых», объяснили специалисты из Австралии.
Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.
Ледяной покров Антарктики претерпевает значительные изменения на протяжении года, и его поведение хорошо изучено в общем. Но некоторые локальные аномалии объяснить не получается вот уже несколько десятилетий. Одна из них — полынья возвышения Мод, или полынья моря Уэдделла, которая появляется нерегулярно на одном и том же месте. Международная команда океанологов, наконец, смогла разгадать механизмы ее образования.
Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода
С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Тайна трех поколений: почему частицы вещества делятся на три практически идентичных поколения
Лайк и репост: вместо тысячи слов
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии