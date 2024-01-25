В НИУ ВШЭ узнали, что студенты-инноваторы учатся не за оценки

Сотрудники ФЭН ВШЭ Мария Евдокимова и Анастасия Степанова изучили связь между личностными характеристиками студентов и их тягой к созданию нового. Исследователи выяснили, что склонность студентов к инновациям снижает их средний балл во время обучения.

Результаты работы опубликованы в препринте «Склонность студентов к инновациям: определяющие факторы и влияние на средний балл». В современном мире инновации — один из главных драйверов экономического роста. ВВП на душу населения в странах с более инновационной и технологичной экономикой обычно выше, а люди в них более богаты. Под инновациями понимаются любые новшества: новые вещи и идеи, процесс их создания и внедрения. Но ученые до сих пор мало знают о том, почему одни люди больше склонны к созданию нового, чем другие.

Психотерапевт София Швайцер-Шуберт считает, что в обществе инновационный процесс зависит от личной склонности каждого его члена к инновациям и внешних условий, которые позволяют реализовать задуманное. Чтобы выявить предрасположенность людей к новому, Майкл Киртон еще в 1970-е годы разработал опросник, на котором основаны многие современные исследования. Опросник Киртона позволяет понять, как люди работают с информацией и принимают решения. Ученый выделил две группы людей: инноваторов, которые стремятся решать задачи нестандартно, и адаптирующихся, которые хотят делать задачи лучше и качественнее и решают их четко и структурированно.

Исследователи факультета экономических наук НИУ ВШЭ решили выяснить, как склонность к инновациям (то есть нестандартным решениям задач) связана с успехами студентов в учебе и есть ли какие-то факторы, которые позволяют заранее выявить инноваторов. Для этого они провели опрос среди 203 студентов экономических специальностей. У каждого из них оценили склонность к инновациям, стремление к новому жизненному опыту, креативность и склонность к риску.

Инновационность оценили по 9-балльной шкале. Студентов, получивших 0–3 балла, включили в группу адаптирующихся, а от четырех до восьми баллов — в группу инноваторов. Больше всего среди опрошенных — 50 человек — получили два балла по этой шкале. Всего же по результатам опроса 122 человека оказались адаптирующимися, а 81 — инноваторами. Затем эту склонность сравнили с другими характеристиками и средним баллом студентов. Исследование выявило связь между успехами в учебе и личностными характеристиками, обнаружив обратную зависимость между склонностью к инновациям и успехами в учебе.

Самыми значимыми чертами личности, повышающими склонность к инновациям, стали готовность принимать риски, стремление к новому жизненному опыту и увлечение экстремальными видами спорта. Студенты с такими качествами чаще попадали в группу инноваторов. Больше всего с инновационностью оказалось связано желание получать новый опыт. Выяснились и гендерные различия: девушки чаще оказывались в группе адаптирующихся, а их склонность к инновациям была почти на 0,5 балла ниже. Среди адаптирующихся доля девушек составила 70 процентов, а среди инноваторов — только 50. Ученые изучили и влияние склонности к инновациям на оценки во время учебы. У инноваторов средний балл обычно ниже на одну единицу в 10-балльной системе. Исследование показало, что более высокие оценки — один из сигналов, что студент скорее принадлежит к адаптирующемуся типу.

«С моей точки зрения, студентам-инноваторам просто неинтересно выполнять задания на 100 процентов, так как они не получают достаточно морального удовлетворения, чтобы перекрыть возрастающие затраты усилий на обучение, в отличие от адаптирующихся студентов, удовлетворение которых растет вместе с более высоким баллом», — отметила преподаватель Школы финансов ФЭН Мария Евдокимова.

Это исследование стало одной из первых попыток изучить факторы, влияющие на внутреннюю склонность студентов к созданию нового, и показать, как эти характеристики влияют на их академические результаты. Авторы отмечают, что работу стоит продолжать: они опросили только студентов экономических специальностей, а это направление, по их мнению, может быть менее привлекательно для инноваторов из-за высокой популярности и меньшего риска для успешной будущей карьеры.

«Было бы интересно оценить, влияет ли склонность к инновациям на выбор вида деятельности и оценку степени удовлетворенности жизнью у взрослого человека. Могу предположить, что существенная разница между склонностью к инновациям человека и требуемой в его деятельности склонностью к инновациям приведет к снижению счастья и, возможно, богатства», — считает Мария Евдокимова.

«В будущих исследованиях мы хотим связать склонность к инновациям с личным горизонтом видения и планирования человека. А дальше у нас запланирована работа, которая покажет влияние склонности к инновациям и других особенностей поведения на способность человека принимать крупные экономические решения, например руководить компанией», — сообщила доцент Школы финансов ФЭН Анастасия Степанова.

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