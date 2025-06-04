  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
5 минут назад
НИУ ВШЭ
5

Ученые упростили и ускорили дообучение нейросетей

4.4

Исследователи из ВШЭ и AIRI предложили метод быстрой донастройки нейросетей: данные обрабатываются по группам, которые затем перемешивают оптимальным образом, чтобы улучшить их взаимодействие. Метод лучше аналогов справляется с генерацией и анализом изображений, дообучением текстовых моделей. При этом он требует меньше памяти и времени на обучение.

НИУ ВШЭ
# данные
# Матрица
# нейросети
# обучение
Сравнение результатов генерации различными методами после 3000 шагов обучения / © Gorbunov, M., Yudin, N., Soboleva, V., Alanov, A., Naumov, A., Rakhuba, M. (2024). Group and shuffle: Efficient structured orthogonal parametrization. arXiv preprint

Результаты работы были представлены на конференции NeurIPS 2024. Чем больше нейросеть, тем сложнее быстро подстроить ее под новую задачу. Переобучать модель с нуля — это долго и дорого. Поэтому разработчики ищут бюджетные способы адаптировать ее под конкретную задачу, сохранив при этом общее качество исходной версии.

Один из них — донастройка с помощью ортогональных матриц: в отличие от альтернативных подходов, они сохраняют важные признаки исходной модели. Но у популярных вариантов вроде блочно-диагональных или бабочковых (Butterfly) матриц есть недостатки: они либо ограничены, либо требуют множества вычислений.

Исследователи факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ и AIRI предложили новый способ построения матриц, который назвали «Группируй и перемешивай» (Group-and-Shuffle). Вместо того чтобы работать со всеми данными, они делят ее параметры на небольшие группы, обрабатывают каждую отдельно и перемешивают между собой. Такая структура оказалась одновременно гибкой и компактной: она помогает модели точнее подстраиваться под задачу, но при этом требует меньше вычислений и памяти.

На основе GS-матриц исследователи разработали метод GSOFT — новую реализацию ортогональной донастройки нейросетей. В отличие от предыдущих подходов, GSOFT использует меньше параметров, но сохраняет стабильность и качество обучения даже при малом объеме данных. Команда также предложила двусторонний вариант метода — Double GSOFT, который позволяет изменять параметры сразу с двух сторон, повышая гибкость и точность модели.

«Мы придумали, как формировать ортогональные матрицы, используя всего две матрицы специального вида, а не пять-шесть, как в прежних подходах. Это экономит ресурсы и время обучения», — объясняет Николай Юдин, стажер-исследователь Научно-учебной лаборатории матричных и тензорных методов в машинном обучении НИУ ВШЭ.

Исследователи протестировали подход на трех типах задач. В дообучении языковой модели RoBERTa метод работал лучше при сопоставимом числе параметров. В генерации изображений, где модель должна сохранять черты оригинала, но подстраиваться под запрос пользователя, GSOFT и Double GSOFT справились лучше популярных подходов вроде LoRA и BOFT, при этом они требуют меньше памяти и времени на обучение.

Авторы также протестировали свой подход на сверточных нейросетях, которые чаще всего используют для анализа изображений и видео — например, в распознавании лиц. Они адаптировали GS-матрицы даже для тех случаев, когда от модели требуется высокая устойчивость к помехам и искажениям.

«Мы проверили метод в различных сценариях — от языковых и генеративных моделей до устойчивых сверточных сетей. В каждом из них он работал надежно и при меньших затратах ресурсов. Это подтверждает, что мы можем использовать метод для разных целей», — комментирует старший научный сотрудник Центра глубинного обучения и байесовских методов Института искусственного интеллекта и цифровых наук ФКН НИУ ВШЭ, руководитель группы “Контролируемый генеративный ИИ” Лаборатории FusionBrain Института AIRI Айбек Аланов.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
НИУ ВШЭ
416 статей
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».
Показать больше
НИУ ВШЭ
# данные
# Матрица
# нейросети
# обучение
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
04 Июн
800
Мозг
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
04 Июн
1000
Русский космизм
ВСмысле
Санкт-Петербург
Экскурсия
05 Июн
500
Повышение напряжения
Политехнический музей
Москва
Лекция
05 Июн
Бесплатно
Как работает система управления движением космических аппаратов
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
05 Июн
Бесплатно
Мозг на орбите
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
05 Июн
Бесплатно
Нейроинтерфейсы — самый провальный проект Илона Маска?
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
05 Июн
Бесплатно
Что мы узнаем, сравнивая ДНК бактерий
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
05 Июн
Бесплатно
Откуда астрономы это знают?
Ельцин Центр
Екатеринбург
Лекция
06 Июн
1200
Как наследственность влияет на здоровье и поведение
Medio Modo
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
4 часа назад
Андрей Папиш

Постельных клопов назвали первыми насекомыми-вредителями, зависящими от людей

Человечество много тысячелетий живет рядом с разными вредителями. Вездесущие тараканы, мыши, крысы, вши, комары, а также множество врагов сельского хозяйства. Особый научный интерес — выяснить, откуда эти спутники людей переселились и как давно с нами соседствуют. Энтомологи выяснили, что кровососущие постельные клопы живут с человеком более 10 тысяч лет, то есть, вероятно, дольше прочих насекомых-синантропов.

Биология
# вредители
# ДНК
# клопы
# насекомые
# цивилизации
Вчера, 12:00
ПНИПУ

Ремонт жилья без головной боли: каких материалов стоит избегать

Яркие краски, стильные обои, практичный линолеум — все это может оказаться источником опасных токсинов, которые незаметно отравляют воздух в наших домах. Эксперты Пермского Политеха рассказали, почему пора прекратить строить дома и бани из железнодорожных шпал, что скрывает некачественный линолеум, почему асбестовый шифер вызывает рак, что не так с натяжными потолками, окнами и плинтусами, как правильно выбрать ламинат и обои для спальни?

ПНИПУ
# канцерогены
# обои
# ремонт
# фенол
Вчера, 11:41
ТюмГУ

Сделать выбор оптимального реагента для повышения нефтедобычи станет проще

Ученые ТюмГУ исследовали товарные формы полиакриламидов разных производителей с целью выбора оптимального реагента для повышения нефтеотдачи. Выяснилось, что использование метода пиролитической хроматографии позволяет надежно определять качественный состав и степень гидролиза и сульфонирования полиакриламидов.

ТюмГУ
# нефтедобыча
# нефть
# реагенты
# скважины
Позавчера, 20:01
Юлия Трепалина

Дрозофил заставили полюбить кокаин с помощью генной инженерии

Американские исследователи создали плодовых мушек, способных пристраститься к кокаину. Генетически модифицированных насекомых планируют использовать для изучения основ кокаиновой зависимости у людей.

Биология
# генетика
# генетическая модификация
# дрозофилы
# кокаин
# наркомания
# наркотическая зависимость
# плодовые мушки
28 мая
Александр Березин

Девятый запуск Starship закончился неплановой потерей обеих ступеней

Третий раз подряд испытания второй модификации Starship вышли неудачными. Причем, в отличие от прошлых двух случаев, в этот раз не смогла отработать нормально даже первая ступень. Похоже, SpaceX не смогла корректно увидеть причины двух предшествующих частичных неудач, поэтому принятые меры по исправлению технических проблем не дали результатов.

Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# Илон Маск
# космос
# США
# технологии
29 мая
НИУ ВШЭ

Найден метод предсказать успеваемость студентов по подпискам в социальных сетях

Команда российских исследователей, включая ученых из НИУ ВШЭ, применили искусственный интеллект для анализа подписок 4,5 тысячи студентов на VK-сообщества. Оказалось, что алгоритмы могут с высокой точностью предсказывать, кто отличник, а у кого трудности с учебой.

НИУ ВШЭ
# «ВКонтакте»
# подпись
# соцсети
# студенты
# успеваемость
6 мая
Редакция Naked Science

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.

FAQ
# New Shepard
# космос
# мифы
# США
Выбор редакции
22 мая
ПНИПУ

Пермские ученые рассказали о вероятности появления зомби, как в популярном сериале «Одни из нас»

Недавно вышел второй сезон сериала «Одни из нас» (TheLastofUs), созданного по сюжету популярнейшей видеоигры. Ученые Пермского Политеха решили разобраться, насколько реален сценарий грибной пандемии, превращающей людей зомби? Чем живет кордицепс и как он «ищет» своих жертв, действительно ли паразит способен эволюционировать настолько, чтобы поражать человеческий организм и подчинять себе его волю, был бы у людей шанс выжить, какие грибы уже поселились в наших телах и выручит ли нас иммунитет, сформированный тысячелетиями.

ПНИПУ
# грибы
# зомби
# кордицепс
# насекомые
# нейромедиаторы
6 мая
Александр Березин

Сломать сеть за 15 секунд: что вызвало блэкаут в Испании

Мощнейшее отключение электроэнергии за последние 20 лет истории Европы случилось уже неделю назад, а испанские власти пока так и не объявили о его причинах. Это логично: как мы покажем ниже, ответ на вопрос, кто виноват, получится очень неполиткорректным. И, более того, противоречащим линии правящей в Испании партии. Но мы живем за тысячи километров от нее, поэтому можем себе позволить аполитичный анализ случившегося. Так что же произошло на самом деле и каковы наши шансы увидеть подобное у себя дома?

С точки зрения науки
# ВИЭ
# зеленый переход
# Испания
# солнечная энергетика
# энергетика
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 64

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно