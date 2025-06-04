Ученые упростили и ускорили дообучение нейросетей

Исследователи из ВШЭ и AIRI предложили метод быстрой донастройки нейросетей: данные обрабатываются по группам, которые затем перемешивают оптимальным образом, чтобы улучшить их взаимодействие. Метод лучше аналогов справляется с генерацией и анализом изображений, дообучением текстовых моделей. При этом он требует меньше памяти и времени на обучение.

Результаты работы были представлены на конференции NeurIPS 2024. Чем больше нейросеть, тем сложнее быстро подстроить ее под новую задачу. Переобучать модель с нуля — это долго и дорого. Поэтому разработчики ищут бюджетные способы адаптировать ее под конкретную задачу, сохранив при этом общее качество исходной версии.

Один из них — донастройка с помощью ортогональных матриц: в отличие от альтернативных подходов, они сохраняют важные признаки исходной модели. Но у популярных вариантов вроде блочно-диагональных или бабочковых (Butterfly) матриц есть недостатки: они либо ограничены, либо требуют множества вычислений.

Исследователи факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ и AIRI предложили новый способ построения матриц, который назвали «Группируй и перемешивай» (Group-and-Shuffle). Вместо того чтобы работать со всеми данными, они делят ее параметры на небольшие группы, обрабатывают каждую отдельно и перемешивают между собой. Такая структура оказалась одновременно гибкой и компактной: она помогает модели точнее подстраиваться под задачу, но при этом требует меньше вычислений и памяти.

На основе GS-матриц исследователи разработали метод GSOFT — новую реализацию ортогональной донастройки нейросетей. В отличие от предыдущих подходов, GSOFT использует меньше параметров, но сохраняет стабильность и качество обучения даже при малом объеме данных. Команда также предложила двусторонний вариант метода — Double GSOFT, который позволяет изменять параметры сразу с двух сторон, повышая гибкость и точность модели.

«Мы придумали, как формировать ортогональные матрицы, используя всего две матрицы специального вида, а не пять-шесть, как в прежних подходах. Это экономит ресурсы и время обучения», — объясняет Николай Юдин , стажер-исследователь Научно-учебной лаборатории матричных и тензорных методов в машинном обучении НИУ ВШЭ.

Исследователи протестировали подход на трех типах задач. В дообучении языковой модели RoBERTa метод работал лучше при сопоставимом числе параметров. В генерации изображений, где модель должна сохранять черты оригинала, но подстраиваться под запрос пользователя, GSOFT и Double GSOFT справились лучше популярных подходов вроде LoRA и BOFT, при этом они требуют меньше памяти и времени на обучение.

Авторы также протестировали свой подход на сверточных нейросетях, которые чаще всего используют для анализа изображений и видео — например, в распознавании лиц. Они адаптировали GS-матрицы даже для тех случаев, когда от модели требуется высокая устойчивость к помехам и искажениям.

«Мы проверили метод в различных сценариях — от языковых и генеративных моделей до устойчивых сверточных сетей. В каждом из них он работал надежно и при меньших затратах ресурсов. Это подтверждает, что мы можем использовать метод для разных целей», — комментирует старший научный сотрудник Центра глубинного обучения и байесовских методов Института искусственного интеллекта и цифровых наук ФКН НИУ ВШЭ, руководитель группы “Контролируемый генеративный ИИ” Лаборатории FusionBrain Института AIRI Айбек Аланов .

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НИУ ВШЭ 416 статей Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».