Как сезонная линька у животных связана с осенней потерей волос у людей
Физиологическая норма потери волос — около 100 штук в день. Однако все меняется в зависимости от сезона. Как правило, волосы начинают активнее выпадать осенью. Причина кроется в изменениях светового дня и гормональных сдвигах, а также в воздействии летних стрессов и ультрафиолета и даже в эволюционном механизме. Как отличить нормальный цикл от проблемного выпадения и с минимальной потерей волос пережить осень и зиму, рассказал ученый Пермского Политеха.
По мнению Валерия Литвинова, старшего научного сотрудника кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидата медицинских наук, осеннее выпадение волос в первую очередь связано с сокращением светового дня и гормональными изменениями.
Ранее, в весенне-летний период, когда дни длинные и наполнены солнечным светом, наш организм получает мощный природный сигнал к активности. Обилие света подавляет выработку мелатонина — гормона, отвечающего за сон и покой. Вместо него в дело вступают «дневные» гормоны: серотонин, улучшающий настроение и кровообращение, и витамин D, который активно синтезируется в коже под лучами солнца. Волосы в это время находятся в фазе активного роста, становятся гуще и крепче, чтобы к концу сезона наша шевелюра выглядела максимально пышной.
С наступлением осени и зимы, когда световой день становится короче, концентрации этих веществ снижается, в результате чего часть волос переходит в состояние покоя и постепенно выпадает. Данное явление характерно для жителей всех регионов страны.
– Под воздействием уменьшающегося количества света шишковидная железа наоборот увеличивает выработку мелатонина, который действует как сигнал для волосяных фолликулов, переводя их в фазу покоя и прекращая рост новых волос. Однако между этим гормональным сигналом и фактическим выпадением проходит около 2-3 месяцев, необходимых для завершения биологического цикла отделения волос от луковиц.
Именно поэтому пик выпадения приходится на октябрь-ноябрь, хотя механизм был запущен еще в августе-сентябре, что делает этот сезонный «волосопад» запрограммированным обновлением, а не поводом для беспокойства, – дополняет Валерий Викторович.
Помимо гормональных изменений, свой вклад в осеннее выпадение волос вносят и другие факторы. Летняя жара, интенсивное солнечное излучение, а также психоэмоциональное напряжение создают для организма умеренный физиологический стресс. Часто он проявляется отсроченной реакцией и проявляется через 2-3 месяца. Таким образом, осенняя «линька» может быть отголоском летних перегрузок.
Дополнительным негативным фактором выступает ультрафиолетовое излучение. Избыток UV-лучей способен вызывать оксидативный стресс в коже головы, повреждая клетки волосяных фолликулов и нарушая их нормальную жизнедеятельность. Это повреждение также может влиять на цикл развития волоса, приближая наступление фазы покоя и последующего выпадения.
Отличить естественное сезонное выпадение волос от проблемного довольно просто. Нормой считается умеренное увеличение количества волос на расческе или после мытья осенью — это физиологический процесс, не требующий вмешательства. Тревожными сигналами являются выпадение крупными пучками, появление заметных залысин или участков поредения. Такие симптомы указывают на иной характер проблемы и требуют обязательной консультации специалиста.
Свою роль в естественном выпадении волос играет и эволюция.
– Это эволюционный рудимент, унаследованный от млекопитающих. Для наших предков сезонная линька была механизмом адаптации: густая зимняя шерсть сохраняла тепло, а летняя — защищала от перегрева и ультрафиолетового излучения. Социальный прогресс (одежда, жилища) устранил адаптивную ценность этого признака, однако биологический механизм, регулируемый фотопериодом и гормонами, сохранился как архаичный биоритм, – рассказывает Валерий Литвинов.
По словам эксперта для поддержания качества волос важна комплексная профилактика: сбалансированное питание, правильный уход, здоровый образ жизни и антистрессовая стратегия.
– Стресс, особенно хронический, нарушает кровоснабжение волосяных луковиц, что провоцирует выпадение. Аналогичный эффект наблюдается после перенесенных инфекций, таких как Covid-19, когда ресурсы организма направлены на борьбу с болезнью, а волосы временно получают меньше питания. Что касается косметологических процедур (мезотерапия, плазмотерапия), они могут быть полезны в случаях, когда сезонное выпадение усугубляет существующие проблемы с густотой волос. Однако если потеря не критична и носит временный характер, в таких вмешательствах нет необходимости. Основной акцент следует делать на общем укреплении здоровья и профилактике стресса, – информирует ученый ПНИПУ.
