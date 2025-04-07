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8 часов назад
ПНИПУ
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Пермские ученые создали алгоритм справедливого ценообразования для платных трасс

4.4

Платные автомобильные дороги — это неотъемлемая часть современной транспортной инфраструктуры. В 2024 году в России ими воспользовались более 379 миллионов транспортных средств, и с каждым годом это число растет, а вместе с ним — и вопросы о том, как формировать тарифы за проезд. Водителям не хочется переплачивать, а владельцам дорог — дешевить, поэтому необходимо найти баланс. Ученые Пермского Политеха разработали методику расчета стоимости проезда по платным дорогам, которая учитывает платежеспособность населения, длину пути, затраты на использование автомобиля и другое. На ее основе создали программу, которая позволяет быстро и просто рассчитать цену по предложенному способу.

ПНИПУ
# автомобили
# Алгоритм
# платные трассы
# стоимость
# цены
Пермские ученые создали алгоритм справедливого ценообразования для платных трасс – иллюстрация к материалу на Naked Science
В ПНИПУ создали алгоритм справедливого ценообразования для платных трасс / © michal balog, unsplash

На изобретение выдано свидетельство. Разработка выполнено в рамках реализации программы академического стратегического лидерства «Приоритет 2030».

Платные дороги – это не просто дополнительные траты для водителя, а инвестиция в комфортную и безопасную поездку: здесь меньше заторов, ям, установлены современные системы освещения и видеонаблюдения, производится своевременный ремонт и содержание. Денежные средства с оплаты таких трасс идут не только на поддержание комфортных условий, но и на строительство новых дорог и реконструкцию старых – как платных, так и альтернативных. Это снижает нагрузку на государственный бюджет и ускоряет развитие транспортной инфраструктуры современного города. С момента открытия трассы М-11 «Нева», которая соединяет Москву и Санкт Петербург, автотуризм между городами вырос почти в пять раз, а скоростные участки на трассе М-4 «Дон» позволяют сократить время в пути на 2 часа.

Стоимость проезда может значительно различаться в зависимости от региона и метода расчета. Большинство платных дорог в России находятся во владении государства, и именно оно устанавливает правила расчета цены. Однако, некоторыми дорогами владеют частные компании, которые могут сами определять конкретную стоимость и вводить льготы.

Стоимость проезда у частных компаний не должна превышать установленных значений в Постановлении Правительства РФ № 257 от 18 февраля 2023 года. В данном документе указаны только максимально возможные цены, а не точная стоимость. Чтобы установить справедливую плату, которая была бы выгодна и водителям, и государству (или владельцу частной дороги), нужно учитывать различные факторы: экономия времени и топлива, платежеспособность населения, затраты на использование автомобиля.

Ученые Пермского Политеха разработали компьютерную программу Traffis of Toll Road, которая автоматизирует разработанные методы по определению стоимости проезда.

– Пользователю необходимо выбрать трассу, по которой будет осуществляться движение, и категорию транспортного средства – легковой автомобиль, средний автомобиль (с прицепом), грузовик или автобус. Затем нужно указать расстояние в километрах. После ввода исходных данных программа автоматически выполнит расчет и отобразит стоимость проезда в рублях, – рассказывает Владислав Брызгалов, старший преподаватель кафедры «Автомобильные дороги и мосты» ПНИПУ.

«Traffis of Toll Road» использует методику расчета тарифов, которую ранее разработали сами политехники исходя из категории транспортного средства.

– Например, для легковых автомобилей стоимость зависит от среднего дохода населения, доли расходов на транспорт и длины платных дорог, а для грузовиков и автобусов расчет включает стоимость эксплуатации, среднюю скорость, коэффициенты пробега, – объясняет Альберт Бургонутдинов, доктор технических наук, профессор кафедры «Автомобильные дороги и мосты» ПНИПУ, доктор технических наук.

По такому методу расчета, для легкового автомобиля, стоимость проезда составит 4 рубля за километр (по трассе М-4 «Дон», которая связывает Москву и Юг России), а для грузовых автомобилей категории III – 8 рублей. Для сравнения: максимальная стоимость, установленная государством для этих же категорий – 5 и 9 рублей соответственно.

– Полученные значения тарифов не превышают максимально допустимых, представленных в постановлении правительства Российской Федерации от 18 февраля 2023 г. № 257, а значит, удовлетворяют предъявляемым требованиям. Благодаря рассмотренным методам возможно обеспечить гибкое тарифное регулирование, например, в периоды повышенного спроса на загруженных участках, – говорит Марина Карпушко, кандидат технических наук, доцент кафедры «Автомобильные дороги и мосты» ПНИПУ.

Методы расчета, предложенные учеными Пермского Политеха, не только соответствуют государственным нормативам, но и обеспечивают баланс между интересами пользователей и владельцев трасс, а новая программа Traffis of Toll Road поможет быстро рассчитать стоимость проезда по платной дороге. Разработчики отмечают, что открыты к сотрудничеству.

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ПНИПУ
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Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
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# автомобили
# Алгоритм
# платные трассы
# стоимость
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Комментарии

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1 Комментарий
Myname Mysurname
Myname Mysurname
49 минут назад
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Всё это, конечно, просто замечательно, но почему-то при этом скромно умалчивают, что за автомобиль платится налог, который и идёт на дороги, а также автовладельцы платят акциз на топливо, из которого тоже финансируется дорожное строительство. Или я чего-то не понимаю и это другое?
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