О мероприятии

Теория относительности изменила представления о том, как устроен мир. К сожалению, она оказалась не только самой революционной физической теорией, но и довольно труднообъяснимой.

Популяризатор науки Дмитрий Побединский попробует «на пальцах» разобраться с основными выводами теории относительности и расскажет про эффекты, которые она вызывает — включая гравитационные волны, черные дыры, искривление пространства и замедление времени.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация