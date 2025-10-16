  • Добавить в закладки
Лекция
12+
Теория относительности для чайников

Слушатели узнают про основные выводы теории относительности.

Космонавтика и авиация
25 октября, 17:00 Идет 3 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира, дом 119, строение 34

О мероприятии

Теория относительности изменила представления о том, как устроен мир. К сожалению, она оказалась не только самой революционной физической теорией, но и довольно труднообъяснимой.

Популяризатор науки Дмитрий Побединский попробует «на пальцах» разобраться с основными выводами теории относительности и расскажет про эффекты, которые она вызывает — включая гравитационные волны, черные дыры, искривление пространства и замедление времени.

Расписание
25
Суббота
Октябрь 2025
Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва
17:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Мира, дом 119, строение 34

16 октября, 11:43
Александр Речкин
2
# космос
# теория относительности
# физика
