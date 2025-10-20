О мероприятии

Многие века это событие, окруженное ореолом «безгрешности» римлян, преподносилось как несомненная победа и даже как прогрессивный шаг вперед. Однако, хотя история не терпит условных периодов, сами римляне достаточно быстро осознали, что было утрачено нечто важное. В стремлении вернуть статус-кво они пытались возродить Карфаген как город. Но тогда они не могли до конца осознать, что Carthaginem esse delendam — это было не столько физическое уничтожение поселения, сколько вмешательство в более тонкие структуры. Римляне разрушили целую инфраструктуру, которую так и не сумели восстановить, – во многом потому, что не понимали, как она функционирует. Об этом расскажет лингвист Алексей Чернореченский.

