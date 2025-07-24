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24 июля, 13:10
ПНИПУ
1

Первая в России технология поможет превратить рыбные отходы в лекарства

❋ 4.6

Молекулы ДНК богаты полезными нуклеиновыми кислотами и, помимо хранения генетической информации, их фрагменты активно участвуют в синтезе белков, влияют на рост и восстановление клеток, а также стимулируют иммунную систему. Ученые научились выделять эти соединения и использовать в тканевой инженерии, для создания лекарств, БАДов, антивозрастных средств. Чаще всего в качестве источника используют молоки рыб, так как в них содержится очень высокая концентрация ДНК. Но в России экономичных технологий получения таких биоактивных молекул пока нет. Ученые Пермского Политеха и ИЭГМ УрО РАН предложили перспективный способ выделения фрагментов ДНК из молок лососевых рыб с конкурентоспособным выходом продукта — более 5%.

ПНИПУ
# БАД
# ДНК
# лекарства
# лосось
# отходы
Первая отечественная технология выделения ДНК из молок лосося поможет создать аналоги дорогих импортных лекарств / © Brandon, unsplash.com

Статья опубликована в сборнике «Молодежная наука 2025: технологии, инновации». Исследование выполнено в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

Молоки – это побочный продукт рыбной промышленности, который не перерабатывается, а чаще всего продается в магазинах в замороженном виде. Однако они содержат различные полезные вещества: белки, липиды (жиры) и ДНК. Последняя имеет в своем составе такие фрагменты, как полинуклеотидные кислоты. Они способны запускать процессы регенерации на клеточном уровне, что делает их перспективным компонентом в биомедицинской отрасли. Выделяя эти соединения из молок можно создавать на их основе различные биодобавки, крема и сыворотки, которые способствуют заживлению рубцов, обеспечивают укрепление иммунитета человека и антивозрастной эффект.

Выделенные фрагменты ДНК активно изучаются и уже применяются в некоторых странах, например, Корее и Италии, в качестве коммерческого продукта. На основе полинуклеотидов создают гидрогели, заживляющие нановолокна и пленки для восстановления поврежденных органов и тканей человека. В России потенциал рыбных молок пока не используется в полной мере, хотя они могут стать дешевым сырьем для производства полезных биомедицинских продуктов.

Ученые ПНИПУ и ИЭГМ УрО РАН в лице Юлии Рожковой, доцента кафедры химических технологий ПНИПУ, и Татьяны Полюдовой, заведующей лабораторией Биохимии развития микроорганизмов ИЭГМ УрО РАН, изучили возможность выделения фрагментов ДНК из молок лососевых рыб с использованием трипсина – фермента, расщепляющего белки.

Исследователи использовали замороженные молоки тихоокеанского лосося, которые размораживали, измельчали и перетирали до однородного состояния. Полученное вещество помещали в колбы, заливали специальным раствором для лучшей работы ферментов и добавляли трипсин в концентрациях 0,25 и 0,5 мг/г. Такой процесс позволяет высвободить молекулы ДНК из клеток для их дальнейшего использования. После ферментирования при температуре 45°C продукт разбавляли стерильной дистиллированной водой, чтобы снизить вязкость, перемешивали и в полученной жидкости определяли содержание ДНК.

– С использованием спектрофотометра мы подтвердили его наличие в веществе, а с помощью флуориметра – измерили концентрацию молекул. Результаты показали, что образец с большей концентрацией трипсина позволяет выделить на 25% больше ДНК по сравнению с меньшей дозой. В целом от исходного веса молок удалось получить около 5% ДНК, что является достаточно конкурентоспособным результатом и говорит о перспективности внедрения способа в массовое производство, – поделилась Юлия Рожкова, доцент кафедры химических технологий ПНИПУ, кандидат технических наук.

Работа по выделению ДНК продолжается. Сейчас ученые получают его из молок рыб семейства осетровых. Для эксперимента сырье предоставляет агроферма «Море Лаптевых» (Республика Марий Эл).

Предлагаемая учеными технология позволит эффективно перерабатывать отходы рыболовной промышленности в ценные продукты для биомедицины. Получаемые таким образом фрагменты ДНК могут стать основой для заживляющих средств, антивозрастных кремов и сывороток, а также гидрогелей и каркасов для тканевой инженерии. Это способствует производству российских аналогов зарубежных препаратов из доступного отечественного сырья.

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ПНИПУ
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Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
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ПНИПУ
# БАД
# ДНК
# лекарства
# лосось
# отходы
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# борщевик
# крапива
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