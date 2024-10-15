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1 час назад
МИРЭА
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В РТУ МИРЭА разработали геодезическое приложение

4.3

Студент РТУ МИРЭА создал приложение, которое позволяет управлять геодезическими приемниками и мониторить окружающую среду. Приложение универсально и подходит для любого оборудования с ОС Android. Оно помогает решать множество задач: от составления карт до городского планирования и мониторинга окружающей среды.

МИРЭА
# android
# геодезическое приложение
# геодезия
# приложение
Студент Института радиоэлектроники и информатики РТУ МИРЭА Александр Юров / © Дмитрий Рындин, пресс-служба РТУ МИРЭА

Студент Института радиоэлектроники и информатики РТУ МИРЭА Александр Юров разработал приложение-терминал для Android, которое позволяет отправлять команды в геодезический приемник и проводить мониторинг данных окружающей среды. Он отметил, что разработанный терминал позволяет проводить испытания в различных условиях с разными приемниками и может использоваться на любом оборудовании с ПО Android благодаря своей универсальности

Обеспечение точности, совместимости и эффективности методов работы позволит выполнять различные задачи — составление карт, управление земельными ресурсами, городское планирование и мониторинг окружающей среды. Приложение было представлено на II Международной научно-технической конференции «Космические технологии».

«Основной идеей разработки было упрощение работы с терминалом и уменьшение количества шагов при подключении к геодезическому приемнику и настройке терминала – рассказывает Александр Юров. – Идея возникла после того, как мне самому пришлось столкнутся с работой с геодезическим приемником через терминал, просмотрев различные варианты, я пришел к выводу, что для старта работы или обучения нет никаких простых вариантов. Терминал можно использовать и с другими приемниками».

Ассистент кафедры радиоэлектронных систем и комплексов Ольга Семёнова подчеркнула, что в последнее время глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС) активно внедряются в различные устройства, включая смартфоны, планшеты, трекеры и автомобили. Большинство отраслей, включая транспорт, энергетику, связь и сельское хозяйство, используют ГНСС для определения координат, скорости, направления движения, синхронизации часов и мониторинга объектов. Задача применения ГНСС для точных геодезических работ заключается в определении координат и высот наблюдательных пунктов с высокой точностью.

Созданное Александром Юровым приложение позволяет подключиться к приемнику через USB или беспроводное соединение Bluetooth/WiFi. Оно написано на языке программирования Kotlin и работает на мобильных устройствах Android – планшетах и смартфонах. Приложение упрощает сбор и анализ геодезических данных, обеспечивая стабильную и надежную работу с сигналами ГНСС.

Оно интегрирует данные в геоинформационные системы, улучшая точность и скорость обработки информации. Визуализация координат на картах делает информацию более доступной и понятной. Приложение гибкое и может быть настроено под разные задачи, предлагая новые возможности для его использования. Современные технологии и удобные интерфейсы делают работу с приложением простой и понятной.

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МИРЭА
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МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
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МИРЭА
# android
# геодезическое приложение
# геодезия
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