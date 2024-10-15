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В РТУ МИРЭА разработали геодезическое приложение
Студент РТУ МИРЭА создал приложение, которое позволяет управлять геодезическими приемниками и мониторить окружающую среду. Приложение универсально и подходит для любого оборудования с ОС Android. Оно помогает решать множество задач: от составления карт до городского планирования и мониторинга окружающей среды.
Студент Института радиоэлектроники и информатики РТУ МИРЭА Александр Юров разработал приложение-терминал для Android, которое позволяет отправлять команды в геодезический приемник и проводить мониторинг данных окружающей среды. Он отметил, что разработанный терминал позволяет проводить испытания в различных условиях с разными приемниками и может использоваться на любом оборудовании с ПО Android благодаря своей универсальности
Обеспечение точности, совместимости и эффективности методов работы позволит выполнять различные задачи — составление карт, управление земельными ресурсами, городское планирование и мониторинг окружающей среды. Приложение было представлено на II Международной научно-технической конференции «Космические технологии».
«Основной идеей разработки было упрощение работы с терминалом и уменьшение количества шагов при подключении к геодезическому приемнику и настройке терминала – рассказывает Александр Юров. – Идея возникла после того, как мне самому пришлось столкнутся с работой с геодезическим приемником через терминал, просмотрев различные варианты, я пришел к выводу, что для старта работы или обучения нет никаких простых вариантов. Терминал можно использовать и с другими приемниками».
Ассистент кафедры радиоэлектронных систем и комплексов Ольга Семёнова подчеркнула, что в последнее время глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС) активно внедряются в различные устройства, включая смартфоны, планшеты, трекеры и автомобили. Большинство отраслей, включая транспорт, энергетику, связь и сельское хозяйство, используют ГНСС для определения координат, скорости, направления движения, синхронизации часов и мониторинга объектов. Задача применения ГНСС для точных геодезических работ заключается в определении координат и высот наблюдательных пунктов с высокой точностью.
Созданное Александром Юровым приложение позволяет подключиться к приемнику через USB или беспроводное соединение Bluetooth/WiFi. Оно написано на языке программирования Kotlin и работает на мобильных устройствах Android – планшетах и смартфонах. Приложение упрощает сбор и анализ геодезических данных, обеспечивая стабильную и надежную работу с сигналами ГНСС.
Оно интегрирует данные в геоинформационные системы, улучшая точность и скорость обработки информации. Визуализация координат на картах делает информацию более доступной и понятной. Приложение гибкое и может быть настроено под разные задачи, предлагая новые возможности для его использования. Современные технологии и удобные интерфейсы делают работу с приложением простой и понятной.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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