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6 минут назад
Сколтех
6

Сколтех создаст цифрового двойника Сергея Капицы

4.9

Сколковский институт науки и технологий запускает медиапроект Kapitsa.AI. Это проект-эксперимент: на протяжении полугода команда разработчиков будет создавать цифрового двойника выдающегося российского физика и популяризатора науки Сергея Капицы. Создание цифрового двойника — это комплексная инженерная задача, включающая в себя поиск ИИ-решений, из которых будет состоять аватар, их оптимизацию под особенности проекта и синхронизацию.

Сколтех
# искусственный интеллект
# Сергей Капица
# цифровой двойник
Сергей Капица / © Alex Rozhkov, ru.wikipedia.org

Медиапроект Kapitsa.AI будет сфокусирован на процессе рождения нового ИИ-продукта, и ход разработки будет задокументирован в одноименном телеграм-канале и группе в социальной сети «Вконтакте».

Проект был поддержан грантом Министерства науки и высшего образования России, в Сколтехе планируют пригласить к участию в нем сотрудников и экспертов Исследовательского института искусственного интеллекта AIRI и Института искусственного интеллекта Самарского университета имени Королева.

«С обывательской позиции технологии искусственного интеллекта — это нечто такое, что в несколько кликов помогает выполнить задачу, на которую человек потратил бы целый вечер, а то и не один. Это нечто молниеносно быстрое, с первого взгляда простое и доступное. Но за этой простотой и скоростью всегда лежат сотни часов поиска оптимального инженерного решения, — рассказывает ректор Сколтеха, академик РАН Александр Кулешов.

— Сколтех обладает широким спектром компетенций в области разработки ИИ-решений для самых разных задач — от медицины до предсказания вероятности возникновения лесных пожаров и прогнозирования ледовой обстановки на Северном морском пути. И мы запускаем новый проект, через который мы хотим наглядно и без прикрас, я бы даже сказал, с подходом режиссера-документалиста продемонстрировать тернистый путь рождения нового ИИ-продукта, причем столь многосоставного, как цифровой двойник. Это будет эксперимент, задокументированный в реальном времени. И если все получится, в финале мы установим в Сколтехе инсталляцию с двойником Сергея Петровича Капицы, с которым наши гости, студенты и сотрудники смогут общаться».

Цифровой аватар будет сочетать в себе множество различных ИИ-решений. Одни будут генерировать изображение, другие — синтезировать речь, третьи — имитировать эмоции, пластику и мимику, тембр и интонации, четвертые — координировать работу этих технологий, подобно дирижеру. «Фактически мы решаем инженерную задачу с использованием лучших доступных технологий, причем решаем ее в кратчайшие сроки, — говорит научный руководитель проекта, директор Центра прикладного искусственного интеллекта Сколтеха, профессор Евгений Бурнаев.

— Я понимаю, как устроена каждая технология и чего можно достичь с каждой из этих технологий по отдельности. Однако, когда собираешь их вместе, заранее непонятно, что может получиться в совокупности, особенно учитывая, что качество исходных фото- и видеоматериалов достаточно низкое. Но тем ценнее будет финальный результат: мы сможем объективно оценить возможности современных технологий в этом классе приложений.

Это первый момент. Второе — мы сделаем осязаемый объект, на примере которого можно наглядно объяснять современные технологии. И в-третьих, это будет полезный „тестовый стенд“ для образовательных целей. Можно будет показывать студентам, как именно разные технологии устроены, и отрабатывать навыки работы с разными ИИ-решениями и их комбинациями».

Отдельной частью проекта будет исследование «серых зон». ИИ-технологии развиваются столь стремительно, что социогуманитарные области не поспевают за ними, из-за чего возникают спорные вопросы этического характера, пробелы в правовом поле и казусные ситуации. Чтобы избежать этических разногласий, команда проекта работает в тесной связи с семьей Сергея Капицы. «Отцу бы понравилась такая авантюра», — говорит Мария Капица, дочь Сергея Петровича.  

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Сколтех
413 статей
Сколковский институт науки и технологий — негосударственный технологический университет, расположенный в инновационном центре Сколково. Институт был создан в 2011 году при поддержке Массачусетского технологического института. Модель института предусматривает тесную интеграцию технологического образования, исследовательской работы и предпринимательских навыков. Институт ведёт обучение по программам магистратуры и PhD, рабочий язык — английский.
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Сколтех
# искусственный интеллект
# Сергей Капица
# цифровой двойник
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