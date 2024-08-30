Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В МПСУ выяснили, какие студенты имеют больше шансов на успех в выбранной профессии
Социальные психологи МПСУ выяснили, что будущая профессиональная состоятельность студентов тесно связана с их толерантностью к неопределенности. Терпимость к высокой вариативности ситуаций у учащихся вузов способствует проявлению личных способностей к преодолению трудностей, получению новых навыков, а также прогнозированию результатов своей деятельности. У них снижен «болевой порог» к восприятию негативных последствий своих поступков, при сохранении значимости личного развития в обозримой перспективе будущего.
Для студентов с высокой толерантностью к неопределённости характерны позитивный прошлый опыт в сочетании с ориентированным на перспективу взглядом, способность получать удовольствие в настоящем, а также личная ответственность за будущее. Совокупность таких качеств можно рассматривать как необходимое условие для эффективного выбора конструктивных стратегий поведения и профессионального успеха. Напротив, у студентов с низкой терпимостью к неопределённости сильно выражено негативное прошлое и фаталистическое восприятие настоящего.
Состояние неопределенности является ключом к раскрытию психологической способности человека искать пути реализации себя в системе возможностей изменяющегося мира. Применяемый индивидуумом план действий, называемый в психологии копинг-стратегией, в ответ на высокую вариативность развития ситуации способствует его психологической безопасности, или, напротив, ведет к переживанию нервного напряжения.
Проявляемая во время обучения в вузе схема действий позволяет охарактеризовать способность личности быстро принимать решения, преодолевать последствия неверных поступков, а также возросшего уровня повседневного стресса в целом. Подобные позитивные навыки в современных условиях обеспечивают успешность человека в различных сферах профессиональной деятельности, его психическое и соматическое здоровье, благополучие и лучшее качество жизни.
В исследовании МПСУ Шарапова Нина под руководством кандидата психологических наук, доцента Корж Елены Михайловны провела сравнительный анализ двух групп студентов 1-4 курсов бакалавриата по 30 человек в каждой с разным уровнем терпимости к неопределенности. Социальные психологи университета искали связь между стрессовой толерантностью молодых людей и применяемыми ими стратегиями поведения, а также характеристиками их ответственности и восприятия перспективы. Формирование групп осуществлялось на основе диагностики по шкале МакЛейна в адаптации Е .Г. Луковицкой.
Терпимые к неопределенности студенты при сдаче очередного экзамена, как и при поисках работы, не зацикливаются на прошлых неудачных попытках, считая, что сейчас может повезти, быть иначе, не превращая ошибки в фатальность своего настоящего. Кроме того, они готовы пробовать, принимать новые обязанности ради получения результата, а при отсутствии такового делать новые попытки.
Базовой стратегией поведения для таких студентов стало планирование действий для решения проблемы. Отмеченная в исследовании их нацеленность на будущее можно расценить как конструктивный подход к совладанию со стрессом в ситуации неопределенности. В процессе обучения такая совокупность личностных особенностей служит основой успешного преодоления информационного и экзаменационного стресса, построения эффективных контактов с окружением с ориентацией на осваиваемую профессию. Происходит это за счет ответственного отношения к получению знаний, приоритета позитивного опыта над негативным и планирования будущих действий.
Напротив, студенты со сниженной терпимостью к неопределенности показали устойчивую фиксацию на своём негативном прошлом опыте, восприятие его в качестве жестких детерминантов фатализма в настоящем. Проявляя низкую свою ответственность по отношению к перспективе будущего, склонны к существенному переживанию за последствие своих нынешних поступков.
Основной стратегией действий для таких студентов стало бегство-избегание, которая не конструктивна по сути и не позволяет эффективно справляться с возникающими жизненными вызовами. В учебном процессе данный подход проявляется через фиксацию студента на прошлых ошибках, повышенную ответственность за них, проявление страха перед возможным повторением ситуаций неуспеха и избегание возможных рисков.
Полученные результаты позволяют составить психологический портрет студентов, выделить специфику совладания со стрессом и ответственности в зависимости от уровня толерантности к неопределенности и разработать программу корректировки их личной эффективности.
Эпизоды глобального дефицита кислорода в океанах случались в мезозое нередко. Согласно общепринятой гипотезе, дело в усиленном выветривании горных пород. В новой работе ученые показали, что разрушение суши и движение океанского дна во время распада Гондваны действительно могли запустить цепочку событий, приведших к массовому вымиранию морской биоты.
Собаки способны реагировать непосредственно на звучание слова, а не на внешний вид предмета, который оно обозначает, или жесты хозяина. Это выяснила международная команда ученых с помощью дрессировочных кнопок с записью человеческого голоса.
Морской лед регулирует теплообмен между атмосферой и океаном в полярных регионах. Ключевую роль играет теплопроводность льда — это важный параметр в климатических моделях. Однако его сложно вычислить из-за особенной микроструктуры льда, его чувствительности к температуре, солености. В новой работе ученые применили ряд математических методов для расчета теплопроводности. В перспективе это поможет улучшить климатические модели и найдет применение в других областях.
Команда исследователей с участием физиков из НИУ ВШЭ повторила эксперимент 1969 года, связанный с изучением сверхпроводимости и ее свойств. Это первая удачная попытка за 55 лет. Ученые включали сверхпроводимость — специально ухудшали границы между слоями сверхпроводника и ферромагнетиков в системе — и получили лучшие характеристики спиновых клапанов по сравнению с классическим вариантом, где контакты между слоями идеальны. Такой подход может помочь при создании более эффективных устройств для хранения данных и вычислений.
Морской лед регулирует теплообмен между атмосферой и океаном в полярных регионах. Ключевую роль играет теплопроводность льда — это важный параметр в климатических моделях. Однако его сложно вычислить из-за особенной микроструктуры льда, его чувствительности к температуре, солености. В новой работе ученые применили ряд математических методов для расчета теплопроводности. В перспективе это поможет улучшить климатические модели и найдет применение в других областях.
Эпизоды глобального дефицита кислорода в океанах случались в мезозое нередко. Согласно общепринятой гипотезе, дело в усиленном выветривании горных пород. В новой работе ученые показали, что разрушение суши и движение океанского дна во время распада Гондваны действительно могли запустить цепочку событий, приведших к массовому вымиранию морской биоты.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Умные неандертальцы
Нестандартные уравнения: как искусственный интеллект ищет мельчайшие иголки в гигантском стоге сена научных возможностей
Глобальное потепление убивает — если смотреть на него, прикрыв один глаз
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии