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1 час назад
МПСУ
49

В МПСУ выяснили, какие студенты имеют больше шансов на успех в выбранной профессии

4.5

Социальные психологи МПСУ выяснили, что будущая профессиональная состоятельность студентов тесно связана с их толерантностью к неопределенности. Терпимость к высокой вариативности ситуаций у учащихся вузов способствует проявлению личных способностей к преодолению трудностей, получению новых навыков, а также прогнозированию результатов своей деятельности. У них снижен «болевой порог» к восприятию негативных последствий своих поступков, при сохранении значимости личного развития в обозримой перспективе будущего.

МПСУ
# неопределенность
# профессия
# студенты
# успех
# учащиеся
Психологи узнали, какие студенты имеют больше шансов на успех в выбранной профессии / © Alexis Brown, Unsplash

Для студентов с высокой толерантностью к неопределённости характерны позитивный прошлый опыт в сочетании с ориентированным на перспективу взглядом, способность получать удовольствие в настоящем, а также личная ответственность за будущее. Совокупность таких качеств можно рассматривать как необходимое условие для эффективного выбора конструктивных стратегий поведения и профессионального успеха. Напротив, у студентов с низкой терпимостью к неопределённости сильно выражено негативное прошлое и фаталистическое восприятие настоящего.

Состояние неопределенности является ключом к раскрытию психологической способности человека искать пути реализации себя в системе возможностей изменяющегося мира. Применяемый индивидуумом план действий, называемый в психологии копинг-стратегией, в ответ на высокую вариативность развития ситуации способствует его психологической безопасности, или, напротив, ведет к переживанию нервного напряжения.

Проявляемая во время обучения в вузе схема действий позволяет охарактеризовать способность личности быстро принимать решения, преодолевать последствия неверных поступков, а также возросшего уровня повседневного стресса в целом. Подобные позитивные навыки в современных условиях обеспечивают успешность человека в различных сферах профессиональной деятельности, его психическое и соматическое здоровье, благополучие и лучшее качество жизни.

В исследовании МПСУ Шарапова Нина под руководством кандидата психологических наук, доцента Корж Елены Михайловны провела сравнительный анализ двух групп студентов 1-4 курсов бакалавриата по 30 человек в каждой с разным уровнем терпимости к неопределенности. Социальные психологи университета искали связь между стрессовой толерантностью молодых людей и применяемыми ими стратегиями поведения, а также характеристиками их ответственности и восприятия перспективы. Формирование групп осуществлялось на основе диагностики по шкале Мак­Лейна в адаптации Е .Г. Луковицкой.

Терпимые к неопределенности студенты при сдаче очередного экзамена, как и при поисках работы, не зацикливаются на прошлых неудачных попытках, считая, что сейчас может повезти, быть иначе, не превращая ошибки в фатальность своего настоящего. Кроме того, они готовы пробовать, принимать новые обязанности ради получения результата, а при отсутствии такового делать новые попытки.

Базовой стратегией поведения для таких студентов стало планирование действий для решения проблемы. Отмеченная в исследовании их нацеленность на будущее можно расценить как конструктивный подход к совладанию со стрессом в ситуации неопределенности. В процессе обучения такая совокупность личностных особенностей служит основой успешного преодоления информационного и экзаменационного стресса, построения эффективных контактов с окружением с ориентацией на осваиваемую профессию. Происходит это за счет ответственного отношения к получению знаний, приоритета позитивного опыта над негативным и планирования будущих действий.

Напротив, студенты со сниженной терпимостью к неопределенности показали устойчивую фиксацию на своём негативном прошлом опыте, восприятие его в качестве жестких детерминантов фатализма в настоящем. Проявляя низкую свою ответственность по отношению к перспективе будущего, склонны к существенному переживанию за последствие своих нынешних поступков.

Основной стратегией действий для таких студентов стало бегство-избегание, которая не конструктивна по сути и не позволяет эффективно справляться с возникающими жизненными вызовами. В учебном процессе данный подход проявляется через фиксацию студента на прошлых ошибках, повышенную ответственность за них, проявление страха перед возможным повторением ситуаций неуспеха и избегание возможных рисков.

Полученные результаты позволяют составить психологический портрет студентов, выделить специфику совладания со стрессом и ответственности в зависимости от уровня толерантности к неопределенности и разработать программу корректировки их личной эффективности.  

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МПСУ
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Московский психолого-социальный университет (МПСУ) — негосударственное высшее учебное заведение. За почти тридцатилетнюю историю университетом подготовлено почти 60 тыс. специалистов. Направления подготовки связаны с психологией и социальными науками. Обучение студентов осуществляется в Институте психологии на факультетах социальной психологии и управления человеческими ресурсами, а также на факультетах психолого-педагогического и специального образования, юриспруденции и экономическом. В 2023 году по результатам исследования HeadHunter выпускники МПСУ вошли в число наиболее высокооплачиваемых специалистов среди аналогичных факультетов московских вузов.
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# неопределенность
# профессия
# студенты
# успех
# учащиеся
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