Эпидуральная стимуляция спинного мозга поможет при энурезе

Ученые Института физиологии имени И. П. Павлова РАН показали, что эпидуральная стимуляция спинного мозга может помочь людям, страдающим проблемами мочеполовой системы, возникающими после травм спинного мозга, вследствие болезни Паркинсона, рассеянного склероза и других неврологических заболеваний.

Травмы позвоночника и заболевания, связанные с дисфункцией спинного мозга, ассоциируются, прежде всего, с ограниченностью движения. Невозможность совершить некоторые действия, а порой и полная обездвиженность – самые наглядные последствия такого рода травм и заболеваний. С ними действительно связаны тяжелые, а порой и разрушительные социальные последствия.

Однако результаты таких травм и заболеваний связаны не только с тем, что человеку сложно двигаться. К тому же сложности с моторикой не служат непосредственной причиной смерти людей, пораженных этими недугами – к ней приводят сопутствующие факторы, и один из самых существенных здесь – трудности, возникающие при контроле наполнения мочевого пузыря и мочеиспускания. Они способны не только доставлять дискомфорт, но и провоцируют летальные осложнения.

Дело в том, что спинной мозг участвует в управлении множеством жизненно важных процессов. Под контролем путей ЦНС находятся, в частности, детрузорная мышца мочевого пузыря (ее сокращение приводит к «выталкиванию» мочи) и наружный сфинктер уретры (он исключает неконтролируемое мочеиспускание или, напротив, создает напор). Нарушение их работы приводит и к понятным всем неудобствам, и к смертельно опасным осложнениям, связанным с распространением инфекций и поражению почек.

В Лаборатории нейромодуляции двигательных и висцеральных функций Института физиологии имени И. П. Павлова РАН под руководством профессора, доктора медицинских наук Павла Мусиенко ведутся исследования, которые в перспективе помогут справиться с этими проблемами.

Работа в этом направлении была инициирована, когда, при реабилитации пациентов с травмой спинного мозга, ученые обнаружили, что эпидуральная электрическая стимуляция спинного мозга и локомоторные тренировки могут нормализовать работу нижних мочевыводящих путей и некоторых других висцеральных функций.

Дальнейшая задача состояла в том, чтобы определить, какие именно участки спинного мозга и с какой интенсивностью необходимо стимулировать, чтобы вернуть прежнюю чувствительность. Как прокомментировал ведущий исследователь данной работы, старший научный сотрудник, кандидат биологических наук Юрий Сысоев, в ходе экспериментов на крысах стало ясно, что определенных успехов можно добиться при стимуляции нижнегрудного и верхнепоясничного отделов спинного мозга (это активизирует деятельность детрузорной мышцы), а также нижних поясничных и верхнекрестцовых отделов (активация наружного уретрального сфинктера). Новый этап исследования освещает публикация в Scientific Reports.

В экспериментах были подтверждены прежние выводы, касающиеся картирования (определения подходящих для стимуляции участков) спинного мозга, что говорит об универсальности выявленных ранее закономерностей. Это делает логичным на следующем этапе провести исследования с участием приматов.

Работы ведутся совместно со специалистами Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ.

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Институт физиологии Павлова 15 статей Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН — один из институтов Отделения биологических наук Российской академии наук. Институт ведет фундаментальные и прикладные исследования, направленные на раскрытие механизмов высшей нервной деятельности, функционирования сенсорных и висцеральных систем организма.