Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Эпидуральная стимуляция спинного мозга поможет при энурезе
Ученые Института физиологии имени И. П. Павлова РАН показали, что эпидуральная стимуляция спинного мозга может помочь людям, страдающим проблемами мочеполовой системы, возникающими после травм спинного мозга, вследствие болезни Паркинсона, рассеянного склероза и других неврологических заболеваний.
Травмы позвоночника и заболевания, связанные с дисфункцией спинного мозга, ассоциируются, прежде всего, с ограниченностью движения. Невозможность совершить некоторые действия, а порой и полная обездвиженность – самые наглядные последствия такого рода травм и заболеваний. С ними действительно связаны тяжелые, а порой и разрушительные социальные последствия.
Однако результаты таких травм и заболеваний связаны не только с тем, что человеку сложно двигаться. К тому же сложности с моторикой не служат непосредственной причиной смерти людей, пораженных этими недугами – к ней приводят сопутствующие факторы, и один из самых существенных здесь – трудности, возникающие при контроле наполнения мочевого пузыря и мочеиспускания. Они способны не только доставлять дискомфорт, но и провоцируют летальные осложнения.
Дело в том, что спинной мозг участвует в управлении множеством жизненно важных процессов. Под контролем путей ЦНС находятся, в частности, детрузорная мышца мочевого пузыря (ее сокращение приводит к «выталкиванию» мочи) и наружный сфинктер уретры (он исключает неконтролируемое мочеиспускание или, напротив, создает напор). Нарушение их работы приводит и к понятным всем неудобствам, и к смертельно опасным осложнениям, связанным с распространением инфекций и поражению почек.
В Лаборатории нейромодуляции двигательных и висцеральных функций Института физиологии имени И. П. Павлова РАН под руководством профессора, доктора медицинских наук Павла Мусиенко ведутся исследования, которые в перспективе помогут справиться с этими проблемами.
Работа в этом направлении была инициирована, когда, при реабилитации пациентов с травмой спинного мозга, ученые обнаружили, что эпидуральная электрическая стимуляция спинного мозга и локомоторные тренировки могут нормализовать работу нижних мочевыводящих путей и некоторых других висцеральных функций.
Дальнейшая задача состояла в том, чтобы определить, какие именно участки спинного мозга и с какой интенсивностью необходимо стимулировать, чтобы вернуть прежнюю чувствительность. Как прокомментировал ведущий исследователь данной работы, старший научный сотрудник, кандидат биологических наук Юрий Сысоев, в ходе экспериментов на крысах стало ясно, что определенных успехов можно добиться при стимуляции нижнегрудного и верхнепоясничного отделов спинного мозга (это активизирует деятельность детрузорной мышцы), а также нижних поясничных и верхнекрестцовых отделов (активация наружного уретрального сфинктера). Новый этап исследования освещает публикация в Scientific Reports.
В экспериментах были подтверждены прежние выводы, касающиеся картирования (определения подходящих для стимуляции участков) спинного мозга, что говорит об универсальности выявленных ранее закономерностей. Это делает логичным на следующем этапе провести исследования с участием приматов.
Работы ведутся совместно со специалистами Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ.
Эпизоды глобального дефицита кислорода в океанах случались в мезозое нередко. Согласно общепринятой гипотезе, дело в усиленном выветривании горных пород. В новой работе ученые показали, что разрушение суши и движение океанского дна во время распада Гондваны действительно могли запустить цепочку событий, приведших к массовому вымиранию морской биоты.
Собаки способны реагировать непосредственно на звучание слова, а не на внешний вид предмета, который оно обозначает, или жесты хозяина. Это выяснила международная команда ученых с помощью дрессировочных кнопок с записью человеческого голоса.
Морской лед регулирует теплообмен между атмосферой и океаном в полярных регионах. Ключевую роль играет теплопроводность льда — это важный параметр в климатических моделях. Однако его сложно вычислить из-за особенной микроструктуры льда, его чувствительности к температуре, солености. В новой работе ученые применили ряд математических методов для расчета теплопроводности. В перспективе это поможет улучшить климатические модели и найдет применение в других областях.
Команда исследователей с участием физиков из НИУ ВШЭ повторила эксперимент 1969 года, связанный с изучением сверхпроводимости и ее свойств. Это первая удачная попытка за 55 лет. Ученые включали сверхпроводимость — специально ухудшали границы между слоями сверхпроводника и ферромагнетиков в системе — и получили лучшие характеристики спиновых клапанов по сравнению с классическим вариантом, где контакты между слоями идеальны. Такой подход может помочь при создании более эффективных устройств для хранения данных и вычислений.
Морской лед регулирует теплообмен между атмосферой и океаном в полярных регионах. Ключевую роль играет теплопроводность льда — это важный параметр в климатических моделях. Однако его сложно вычислить из-за особенной микроструктуры льда, его чувствительности к температуре, солености. В новой работе ученые применили ряд математических методов для расчета теплопроводности. В перспективе это поможет улучшить климатические модели и найдет применение в других областях.
Эпизоды глобального дефицита кислорода в океанах случались в мезозое нередко. Согласно общепринятой гипотезе, дело в усиленном выветривании горных пород. В новой работе ученые показали, что разрушение суши и движение океанского дна во время распада Гондваны действительно могли запустить цепочку событий, приведших к массовому вымиранию морской биоты.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Добро пожаловать в войд Волопаса — самое страшное место во Вселенной
Секреты Windows
Смертоносный орлан: образцы вооружений, обеспечивающие превосходство США
Транспортная стратегия России до 2030 года: минус автомобилизация всей страны
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии