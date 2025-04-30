Парфюмерия природы: пермские ученые рассказали, какие растения улучшают настроение и очищают воздух

Среди дачников набирает популярность новое направление — создание ароматического сада. Это не просто модный тренд, а настоящая философия, предлагающая превратить приусадебный участок в оазис. Эксперты Пермского Политеха рассказали, эфирные масла какой зелени стимулируют умственную деятельность и очищают воздух от микробов, какие деревья, кустарники и травы благоухают сильнее остальных, почему некоторые растения стоит избегать во благо своего здоровья и как правильно выбрать место для посадки.

Ароматический сад — это тщательно продуманное пространство, где акцент сделан на обонятельных ощущениях человека. При выборе трав, цветов и кустарников для такой территории учитывается их способность синтезировать эфирные масла — летучие ароматические соединения, отвечающие за разнообразие запахов: от бодрящих цитрусовых до насыщенных древесных.

В зависимости от вида растения синтез природных духов происходит в разных его частях. Это могут быть специализированные железистые клетки, расположенные в листьях (мята и розмарин), лепестках цветов (роза, жасмин, чубушник), плодах (цитрусовые) или корнях и корневищах (имбирь и куркума).

— Эфирные масла оказывают разнонаправленное влияние на психоэмоциональное состояние человека, оказывая как стимулирующее, так и успокаивающее действие. Например, вдыхание апельсина, лаванды узколистной и можжевельника способствуют улучшению настроения, повышению тонуса и уменьшению тревожности. Стимулируют умственную деятельность ароматы лавра, лимона, розмарина, шалфея, мелиссы, мяты полевой, кедра и пихты, — рассказывает Сергей Солодников, кандидат медицинских наук, научный консультант по вопросам фармакологии НОЦ ХимБИ Пермского Политеха.

Для создания ароматического сада целесообразно использовать растения, которые способствуют очищению воздуха. Например, кизильник блестящий может снижать количество стрептококков, которые вызывают инфекции дыхательной системы, на 25%. Ночная фиалка известна тем, что выделяет противомикробные вещества в темное время суток. Также рекомендуется высаживать аптечную ромашку и календулу, которые обладают подобными свойствами. Кроме того, некоторые травы выполняют роль природных защитников: полынь и пижма отпугивают комаров, а мята с чабрецом создают барьер против тли и муравьев, сокращая необходимость в химических обработках.

Какие растения использовать для создания аромасада?

Для благоухающего пространства необходимо использовать широкий спектр растений с выразительными ароматическими свойствами, охватывающий как древесные, так и низкорослые травянистые формы.

— Среди деревьев по интенсивности запаха лидируют хвойные породы: ель, сосна, пихта, туя и можжевельник. С последним стоит быть аккуратнее, если в саду есть груши. Оба растения являются носителями одного и того же вида ржавчины и циклично заражают друг друга. Сильный, свежий, аромат будет хорошо ощутим от черемухи и липы, — отмечает Анна Перевощикова, аспирант кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха.

Среди кустарников широко представлены декоративные виды, отличающиеся насыщенным ароматом. К наиболее популярным относятся сирень, чубушник, барбарис, роза, шиповник, вейгела, карагана, боярышник и гортензия. При этом следует учитывать, что у последней аромат исходит исключительно от мелких плодовых цветков.

Душистые травянистые растения — это обширная группа многолетних и однолетних видов. К ним относятся весенние цветы, такие как гиацинты, мускари, нарциссы и тюльпаны. Среди многолетних видов широко распространены пионы, лилии, флоксы, люпин многолистный и дербенник. Яркий аромат имеют бутоны таволги, гвоздики, клевера, ваточника. Однолетние и двулетние варианты: львиный зев, донник, бархатцы.

По словам эксперта, эфирные масла вырабатывают абсолютно все представители флоры, но некоторые производят летучие вещества в особенно высоких концентрациях. К таким растениям относятся тимьян, лаванда, шалфей, котовник, иссоп, валериана, мята, базилик, кориандр, розмарин, душица.

Где посадить аромасад: секреты удачного расположения

Чтобы в полной мере насладиться благоухающим садом, важно тщательно продумать расположение цветов, трав и низкорослых кустарников. Идеальным решением станет их размещение вблизи мест отдыха — у беседки, бани, скамейки, террасы или под окнами дома.

Особый эффект дает высадка растений вдоль тропинок. Некоторые виды при легком касании усиливают выделение эфирных веществ, наполняя воздух интенсивным запахом. Так создается неповторимая атмосфера «благоухающего коридора». Наиболее выраженным ароматом обладают: полынь лечебная, душистая герань, мята колосистая.

— Главным фактором при выборе места для успешного выращивания трав и цветов остается освещение. Большинство растений, включая лаванду, розмарин и тимьян, нуждаются в ультрафиолете, который напрямую влияет как на внешний вид растений, так и на насыщенность их аромата. Идеальным вариантом будет территория, на который солнце попадает не менее шести часов в день и который защищен от прямого ветра. Для участков с частичным затенением следует выбирать менее требовательные к теплу виды, например, мяту, мелиссу, жасмин и душистую герань, — говорит Анна Перевощикова, аспирант кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха.

Каких растений лучше избегать дачникам?

Хотя многие ароматные культуры в саду привлекают полезных насекомых, некоторые из них могут их отпугивать. Это происходит из-за выделения специфических веществ, которые неприятны пчелам и другим опылителям. Кроме того, отдельные виды трав способны провоцировать аллергические реакции у людей, поэтому их стоит сажать с осторожностью или вовсе исключить из ландшафта.

— Например, полынь обладает резким запахом, который не нравится пчелам. Аналогичным эффектом обладает и герань. Рододендрон, несмотря на свою красоту, тоже не лучший сосед для жужжащих, а у человека может вызывать тошноту, рвоту, слабость и нарушения сердечной деятельности. Еще более опасен борец (аконит) — его яркие соцветия выглядят безобидно, но растение ядовито для насекомых, людей и животных, поэтому его лучше избегать в семейных садах, — говорит эксперт Пермского Политеха.

Безвременник имеет в составе колхицин — сильный яд, вызывающий нарушения работы желудочно-кишечного тракта. Ландыш, особенно его ягоды, опасен из-за содержания гликозидов — веществ, нарушающих работу сердца. Белладонна включает в себя атропин, которое провоцирует расширение зрачков, сухость во рту и другие серьезные симптомы.

Гортензия считается относительно безопасной: некоторые виды содержат гликозиды, которые могут вызвать раздражение кожи, тошноту и рвоту. В составе аквилегии находятся токсины, которые при употреблении в пищу могут вызвать отравление. Семена клещевины содержат рицин — один из самых сильных природных ядов. Даже небольшое количество семян может быть смертельным. Все части куста бересклета, который часто используется в декоре участка, опасны, особенно плоды. При употреблении в пищу они вызывают расстройство желудка, рвоту, диарею и, в тяжелых случаях, нарушения сердечной деятельности.

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ПНИПУ 1075 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.