Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В малых российских вузах сохранились практики школьного контроля
Исследователи из Института образования НИУ ВШЭ провели социологическое исследование в четырех малых неселективных университетах и на основе 135 интервью показали, что в таких вузах забота о студентах имеет двойственную природу. Она объединяет искреннюю помощь с постоянным надзором, напоминая родительскую опеку. Это первое детальное описание того, как формальные и неформальные практики заботы переплетаются в постсоветском образовательном контексте.
Исследование опубликовано в British Journal of Sociology of Education. В последние десятилетия университеты все чаще рассматривают не только как место, где дают знания и готовят специалистов, но и как пространство эмоциональной поддержки. В ряде стран этот сдвиг называют «терапевтическим поворотом»: помимо академических задач, университет начинает заботиться о психологическом состоянии студентов. Однако в ряде случаев подобная забота сопровождается навязчивым вниманием и ограничением самостоятельности студентов.
Малые неселективные университеты в России, особенно в регионах, почти не изучены в этом контексте. Эти университеты зачастую выросли из бывших педагогических институтов и помогают решать образовательные задачи целых регионов. Под неселективными вузами исследователи понимают те, где средний балл ЕГЭ при поступлении ниже 70. В университетах, включенных в исследование, он варьируется от 60,28 до 66,8.
Проходные баллы здесь ниже, чем в крупных исследовательских вузах, а среди студентов много тех, кто первый в семье получает высшее образование. Несмотря на важную социальную роль таких университетов, об их внутренней культуре и повседневной жизни студентов известно мало. Авторы решили восполнить этот пробел и изучить, как именно в этих вузах проявляется забота о студентах.
Исследование проводилось в 2022–2024 годах в четырех государственных университетах в Республике Алтай, Алтайском крае, Камчатском крае и Ивановской области. В каждом из них обучается от 799 до 2334 студентов очной формы, а соотношение студентов и преподавателей колеблется от 10:1 до 16:1, что ниже, чем в крупных университетах.
Исследователи наблюдали за жизнью университетов и провели 135 полуструктурированных интервью со студентами, преподавателями и администраторами, включая заведующих кафедрами, деканов и проректоров. Интервью охватывали широкий круг тем — от учебного процесса и участия во внеучебных мероприятиях до личных планов на будущее. Вопросов о заботе напрямую не задавали: тема проявилась сама, когда участники описывали атмосферу и повседневные отношения. Исследователи отмечали повторяющиеся образы: «дети», «вторая семья», «как дома». На их основе выделили ключевые черты университетской культуры.
Результаты показали, что забота в этих университетах всегда двойственная. С одной стороны, преподаватели создают теплую атмосферу, знают студентов по именам, интересуются их делами и помогают в учебе и личных вопросах. С другой стороны, в отсутствие университетских служб поддержки студентов педагоги сами становятся наставниками: объясняют правила, помогают решать конфликты и поддерживают в сложных ситуациях.
При этом забота часто превращается в постоянный контроль. «Старшие товарищи» отслеживают посещаемость, проверяют поведение в общежитиях, звонят родителям или проводят «родительские собрания». Даже совершеннолетние студенты воспринимаются как «дети», которым нужны наставления. Важно отметить, что все преподаватели делают это без оплаты: причиной этому может служить опора на традиции педагогической профессии и гендерные роли, ведь большинство преподавателей в исследуемых университетах — женщины.
Сами студенты в интервью сравнивают университет с семьей, а преподавателей — с родителями или вторыми мамами. Это укрепляет доверие, но и закрепляет модель, при которой студенты не полностью переходят к самостоятельности, а продолжают жить в системе контроля, похожей на школьную.
«Мы показали, что в небольших неселективных университетах забота о студентах — это одновременно и поддержка, и контроль. Эти формы не противоречат друг другу, а создают устойчивую систему отношений, которая во многом держит университетское сообщество вместе», — резюмирует стажер-исследователь Проектно-учебной лаборатории «Развитие университетов» Института образования НИУ ВШЭ Татьяна Акунеева.
«Здесь одновременно сохраняются доверительные, эмоционально теплые отношения между студентами и преподавателями и элементы строгого надзора, включая контроль поведения и привлечение родителей. Такая модель может обеспечивать сплоченность и стабильность университетского сообщества, но при этом закрепляет зависимость студентов и продлевает для них школьный опыт», — отмечает эксперт Проектно-учебной лаборатории «Развитие университетов» Института образования Ксения Романенко.
Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.
Основатель компании SpaceX Илон Маск подтвердил, что Starship готов к десятому испытательному запуску. Он должен состояться 26 августа, в 02:30 по московскому времени.
Врачи очень часто говорят о том, что необходимо как можно скорее похудеть, отказаться от алкоголя или изменить рацион, чтобы снизить уровень холестерина. Но рекомендации, которые действительно помогают сохранить здоровье, могут навредить уже больному человеку, показывают некоторые исследования.
К 2025 году около 30 стран приняли программы по развитию водородной энергетики, а совокупный объем инвестиций в эту область превысил 150 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что замена дизельных авто на водородные снизит выбросы на 80-90%, а водородные самолеты способны уменьшить углеродный след на 50-75%. Но при использовании водорода в двигателях внутреннего или внешнего сгорания, происходит взаимодействие с металлом, что наиболее опасно при высоких температурах. Это может вызвать их разрушение, в результате чего возникает риск пожара или взрыва с тяжелыми последствиями для пассажиров. Ученые Пермского Политеха впервые выяснили, как водород влияет на металлы в условиях экстремальных температур (800 градусов и выше), в которых работают двигатели самолетов и машин. Это продвинет авиационную, машиностроительную и нефтегазовую отрасли в безопасном использовании водорода в качестве источника энергии.
Ученые обнаружили косвенные доказательства существования мира размером с Землю за орбитой Нептуна. Эта гипотетическая планета отличается от предполагаемой Девятой планеты не только размером, но и гравитационным влиянием на другие объекты.
Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий
Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Тутанхамон: загадка гробницы
Дядя Сэм против: почему США до сих пор используют российские ракетные двигатели
Научная нефантастика: как заработать триллионы на бесхозных астероидах
Загадка антивещества
Меркурий в деталях: как много вы знаете о самой маленькой планете Солнечной системы?
Ревакцинироваться нельзя избежать. Где жителям России поставить запятую?
Гравитационное замедление времени: удивительный феномен искривленного пространства-времени
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии