В малых российских вузах сохранились практики школьного контроля

Исследователи из Института образования НИУ ВШЭ провели социологическое исследование в четырех малых неселективных университетах и на основе 135 интервью показали, что в таких вузах забота о студентах имеет двойственную природу. Она объединяет искреннюю помощь с постоянным надзором, напоминая родительскую опеку. Это первое детальное описание того, как формальные и неформальные практики заботы переплетаются в постсоветском образовательном контексте.

Исследование опубликовано в British Journal of Sociology of Education. В последние десятилетия университеты все чаще рассматривают не только как место, где дают знания и готовят специалистов, но и как пространство эмоциональной поддержки. В ряде стран этот сдвиг называют «терапевтическим поворотом»: помимо академических задач, университет начинает заботиться о психологическом состоянии студентов. Однако в ряде случаев подобная забота сопровождается навязчивым вниманием и ограничением самостоятельности студентов.

Малые неселективные университеты в России, особенно в регионах, почти не изучены в этом контексте. Эти университеты зачастую выросли из бывших педагогических институтов и помогают решать образовательные задачи целых регионов. Под неселективными вузами исследователи понимают те, где средний балл ЕГЭ при поступлении ниже 70. В университетах, включенных в исследование, он варьируется от 60,28 до 66,8.

Проходные баллы здесь ниже, чем в крупных исследовательских вузах, а среди студентов много тех, кто первый в семье получает высшее образование. Несмотря на важную социальную роль таких университетов, об их внутренней культуре и повседневной жизни студентов известно мало. Авторы решили восполнить этот пробел и изучить, как именно в этих вузах проявляется забота о студентах.

Исследование проводилось в 2022–2024 годах в четырех государственных университетах в Республике Алтай, Алтайском крае, Камчатском крае и Ивановской области. В каждом из них обучается от 799 до 2334 студентов очной формы, а соотношение студентов и преподавателей колеблется от 10:1 до 16:1, что ниже, чем в крупных университетах.

Исследователи наблюдали за жизнью университетов и провели 135 полуструктурированных интервью со студентами, преподавателями и администраторами, включая заведующих кафедрами, деканов и проректоров. Интервью охватывали широкий круг тем — от учебного процесса и участия во внеучебных мероприятиях до личных планов на будущее. Вопросов о заботе напрямую не задавали: тема проявилась сама, когда участники описывали атмосферу и повседневные отношения. Исследователи отмечали повторяющиеся образы: «дети», «вторая семья», «как дома». На их основе выделили ключевые черты университетской культуры.

Результаты показали, что забота в этих университетах всегда двойственная. С одной стороны, преподаватели создают теплую атмосферу, знают студентов по именам, интересуются их делами и помогают в учебе и личных вопросах. С другой стороны, в отсутствие университетских служб поддержки студентов педагоги сами становятся наставниками: объясняют правила, помогают решать конфликты и поддерживают в сложных ситуациях.

При этом забота часто превращается в постоянный контроль. «Старшие товарищи» отслеживают посещаемость, проверяют поведение в общежитиях, звонят родителям или проводят «родительские собрания». Даже совершеннолетние студенты воспринимаются как «дети», которым нужны наставления. Важно отметить, что все преподаватели делают это без оплаты: причиной этому может служить опора на традиции педагогической профессии и гендерные роли, ведь большинство преподавателей в исследуемых университетах — женщины.

Сами студенты в интервью сравнивают университет с семьей, а преподавателей — с родителями или вторыми мамами. Это укрепляет доверие, но и закрепляет модель, при которой студенты не полностью переходят к самостоятельности, а продолжают жить в системе контроля, похожей на школьную.

«Мы показали, что в небольших неселективных университетах забота о студентах — это одновременно и поддержка, и контроль. Эти формы не противоречат друг другу, а создают устойчивую систему отношений, которая во многом держит университетское сообщество вместе», — резюмирует стажер-исследователь Проектно-учебной лаборатории «Развитие университетов» Института образования НИУ ВШЭ Татьяна Акунеева .

«Здесь одновременно сохраняются доверительные, эмоционально теплые отношения между студентами и преподавателями и элементы строгого надзора, включая контроль поведения и привлечение родителей. Такая модель может обеспечивать сплоченность и стабильность университетского сообщества, но при этом закрепляет зависимость студентов и продлевает для них школьный опыт», — отмечает эксперт Проектно-учебной лаборатории «Развитие университетов» Института образования Ксения Романенко .

