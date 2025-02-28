  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
6 часов назад
НИУ ВШЭ
1
79

Реформы системы образования повысили эффективность работы вузов

4.4

По данным исследования, проведенного учеными факультета экономических наук и Института образования НИУ ВШЭ, количество научных статей, опубликованных исследовательскими университетами в международных журналах за последние восемь лет, выросло в три раза. Кроме того, углубилась специализация вузов. Так, отраслевые университеты (медицинские, педагогические, технические и другие) в два раза чаще принимают студентов на целевые места.

НИУ ВШЭ
# вузы
# ЕГЭ
# образование
# реформы
# университет
# эффект Матфея
В НИУ ВШЭ выяснили, что реформы системы образования повысили эффективность работы вузов / © Tra Nguyen, unsplash.com

Исследование опубликовано в журнале Vocation, Technology & Education. Доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Анна Панова и сотрудник проектно-учебной лаборатории «Развитие университетов» Института образования НИУ ВШЭ Виктория Слепых проанализировали данные 485 государственных вузов России за период с 2015 по 2023 год, чтобы выяснить результативность реформ системы образования, которые проводятся в стране. На основе Мониторинга эффективности образовательных организаций Министерства науки и высшего образования России, сведений о качестве приема абитуриентов по данным ЕГЭ и информации о трудоустройстве и заработной плате выпускников авторы изучили динамику эффективности высшего образования и сравнили вузы между собой.

Выяснилось, что образовательные реформы существенно повысили эффективность университетов и углубили их специализацию. Больших успехов добились исследовательские университеты. В эту группу попало 35 вузов — как непосредственно со статусом НИУ (ВШЭ, МФТИ, МИФИ и другие), так и университеты с особым статусом (МГУ, СПбГУ). Их публикационная активность в международных базах данных с 2015 года возросла почти в три раза — до 95 статей в базах Scopus на 100 преподавателей. Исследовательские университеты привлекают самых сильных абитуриентов: их баллы ЕГЭ в среднем на 5–6 единиц выше, чем у абитуриентов вузов других групп. Кроме того, вузы этой группы чаще других привлекают дополнительные инвестиции: объем их внебюджетных средств вырос более чем в два раза.

«Одной из ключевых причин этого является эффект Матфея — механизм, при котором успехи университетов накапливаются и усиливают их лидерство. Исследовательские университеты обладают рядом преимуществ, которые делают их привлекательными для лучших абитуриентов и обеспечивают конкурентоспособность их выпускников. Они смогли создать исследовательскую инфраструктуру, привлечь талантливых исследователей. Это стимулирует поступать лучших абитуриентов, которые затем добиваются карьерных успехов, повышая репутацию вуза, что, в свою очередь, позволяет привлечь новых талантливых абитуриентов. То есть успех исследовательских университетов в разных направлениях — это в том числе самоподдерживающийся процесс», — комментирует Анна Панова.

Отраслевые вузы — самая многочисленная группа университетов в стране, в которую входит 354 учебных заведения. Это медицинские, педагогические, технические вузы (ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, МПГУ, МАИ и другие). Отраслевые вузы публикуют лишь 14 статей в международных журналах на 100 преподавателей, почти в семь раз меньше НИУ. Они фокусируются на публикациях в российских журналах (287 публикаций на 100 преподавателей), что отражает ограниченные ресурсы для международной активности. Вместе с тем такие университеты занимают второе место по качеству приема с 70 средними баллами ЕГЭ у абитуриентов.

Именно отраслевые университеты лучше справляются с подготовкой кадров для индустрии: около 10% студентов поступают на целевые места. В других вузах этот показатель ниже почти в два раза. При этом в некоторых отраслях, например в медицине, по целевому набору поступает до 28% студентов. Выпускникам отраслевых вузов проще найти работу, но самые высокие зарплаты — у выпускников исследовательских университетов.

Федеральные и опорные университеты (УрФУ, ДВФУ, ВГТУ и другие) в целом справляются с укреплением региональных экономик и развитием науки. С 2015 года их публикационная активность в международных журналах выросла почти в три раза, они публикуют до 50 статей на 100 сотрудников. По качеству набора федеральные и опорные вузы лишь немного уступают отраслевым. Порядка 5% абитуриентов поступают на целевые места, и у вузов этой категории в среднем больше всего договоров с организациями по подготовке специалистов.

Авторы отметили, что за последние годы эффективность образовательной системы существенно выросла, реформы принесли свои плоды. Продолжающаяся трансформация направлена на подстройку системы под требования рынка.

«Университеты активно вовлечены в конкуренцию с учреждениями, предоставляющими дополнительное и профессиональное образование, развивают собственные программы в этих сферах. Например, они открывают онлайн-курсы и гибкие образовательные программы, что позволяет им конкурировать с другими образовательными организациями. Внедрение программ непрерывного обучения помогает выпускникам регулярно повышать квалификацию и адаптироваться к изменениям на рынке труда. Можно предположить, что эффект Матфея также проявляется в этом процессе: университеты, открывающие СПО, получают конкурентные преимущества, привлекая абитуриентов, которые в ином случае могли бы выбрать другие формы образования. Это усиливает позиции вузов в системе подготовки кадров и расширяет их влияние на образовательный рынок», — отмечают авторы.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
НИУ ВШЭ
385 статей
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».
Показать больше
НИУ ВШЭ
# вузы
# ЕГЭ
# образование
# реформы
# университет
# эффект Матфея
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
28 Фев
Бесплатно
Мультивселенная: миф или реальность?
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
28 Фев
800
Древнейшие образцы искусства
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
28 Фев
Бесплатно
Камни с неба
Библиотека № 240 TechnoScience
Москва
Лекция
28 Фев
700
Зачем бороться с лженаукой и можно ли ее победить?
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
01 Мар
Бесплатно
Приключения фотоохотника: от парков Москвы до заповедников
Парк Горького
Москва
Лекция
01 Мар
Бесплатно
Космическая психология
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
01 Мар
Бесплатно
Экологические проблемы постиндустриального города
Лекторий юного географа
Москва
Лекция
01 Мар
450
«Хаббл». Обсерватория в космосе
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
01 Мар
Бесплатно
Что известно об ископаемых растениях в окрестностях Петербурга?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 13:28
Университет Лобачевского

Изучена связь типа личности геймера с его персонажем

Во время часовой сессии игры в популярный 3D-шутер DOOM киберпсихологи ННГУ имени Н.И. Лобачевского регистрировали сердечный ритм игроков и вели запись игрового процесса. Затем динамику очков здоровья персонажа сопоставили с ритмом сердца и типом личности игрока. Результаты исследований могут найти применение в разработке компьютерных игр, фиджитал-спорте и тренировках киберспортсменов.

Университет Лобачевского
# геймеры
# игры
# персонажи
Вчера, 19:01
Юлия Трепалина

Раскаленный пепел Везувия превратил в стекло мозг жителя Геркуланума

Международная группа ученых описала уникальный случай превращения тканей человеческого мозга в стекло органического происхождения во время извержения Везувия. Фрагменты, внешне похожие на обсидиан, ранее обнаружили в черепе одной из жертв природной катастрофы в древнеримском городе Геркуланум. Как и Помпеи, он был погребен под слоем пирокластических потоков осенью 79 года нашей эры.

История
# Везувий
# вулканчиекий пепел
# Геркуланум
# головной мозг
# извержение вулкана
# стекло
Вчера, 21:59
Татьяна

Новый ледниковый период наступит в течение 11 тысяч лет

Согласно теории циклов Миланковича, ледниковые периоды зависят от положения Земли и оси ее вращения в пространстве, что, в свою очередь, влияет на поток солнечной радиации. Из-за небольших колебаний в ориентации земной оси проявляются климатические циклы длительностью 41 и 21 тысяча лет. А циклы в 100 и 400 тысячу лет связаны с геометрией орбиты вокруг Солнца — эксцентриситетом. Несмотря на подтверждение этой теории геологическими данными четвертичного периода, разграничить роли наклона оси, прецессии и эксцентриситета сложно, главным образом, из-за необходимости получения абсолютных датировок палеоклиматических записей. В новой работе ученые подошли к проблеме иначе — проанализировав кривые наступления и отступления оледенений.

Климат
# изменение климата
# ледниковый период
# орбита Земли
# плейстоцен
Позавчера, 13:28
Университет Лобачевского

Изучена связь типа личности геймера с его персонажем

Во время часовой сессии игры в популярный 3D-шутер DOOM киберпсихологи ННГУ имени Н.И. Лобачевского регистрировали сердечный ритм игроков и вели запись игрового процесса. Затем динамику очков здоровья персонажа сопоставили с ритмом сердца и типом личности игрока. Результаты исследований могут найти применение в разработке компьютерных игр, фиджитал-спорте и тренировках киберспортсменов.

Университет Лобачевского
# геймеры
# игры
# персонажи
24 февраля
Evgenia

Физики точно измерили форму ядра свинца-208, и теперь им придется пересмотреть модели атомных ядер

Международная исследовательская коллаборация опровергла убеждение, что атомное ядро свинца-208 (²⁰⁸Pb) имеет идеальную сферическую форму. Это открытие ставит под сомнение фундаментальные представления о структуре ядер и имеет далеко идущие последствия для нашего понимания того, как образуются самые тяжелые элементы во Вселенной.

Физика
# атомное ядро
# свинец
# свинец-208
# тяжелые ядра
# физика высоких энергий
# ядерная физика
24 февраля
Татьяна

Генетики обнаружили среди европейских гуннов потомков элиты империи хунну

В IV веке нашей эры в Европе появились воинственные кочевники — гунны, спровоцировав великое переселение народов. Об их происхождении нет единого мнения. Традиционно их считали потомками хунну, населявших монгольские степи. Проблема в том, что между этими культурами — временной лаг в три столетия, а археологических и письменных свидетельств не хватает, чтобы дать однозначный ответ о родстве. На помощь историкам пришли генетики.

Археология
# палеогенетика
# Римская империя
# степные кочевники
# хунну
31 января
Березин Александр

Попытка Европы уйти от российского газа привела к качественно новой зависимости от него

В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.

Климат
# Европа
# природный газ
# санкции
# СПГ
12 февраля
Елизавета Александрова

Предложено еще одно объяснение необычной формы Оумуамуа

Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
# события приливных разрушений
10 февраля
Елизавета Александрова

В космосе открыли суперструктуру диаметром более миллиарда световых лет

Астрономы обнаружили, что почти треть всех наблюдаемых галактик во Вселенной объединены в пять самых широкомасштабных структур — галактические сверхскопления. На составленной учеными трехмерной карте одно особенно выделяется своими рекордными размерами: простирается на миллиард с лишним световых лет.

Астрономия
# галактические нити
# космос
# крупномасштабная структура вселенной
# сверхскопление галактик
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
Sam Dowson
Sam Dowson
4 часа назад
-
0
+
"Вместе с тем такие университеты занимают второе место по качеству приема с 70 средними баллами ЕГЭ у абитуриентов." - это средняя температура по больнице. Покажите медиану! Последний писк в реформе образования - поступление отпрысков участников СВО в любые вузы на любые специальности без экзаменов. Т.е. для них проходной балл - 0 (ноль). Это число тоже пожалуйста в медиане учтите.
Ответить
-
0
+

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 63

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно