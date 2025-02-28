Реформы системы образования повысили эффективность работы вузов

По данным исследования, проведенного учеными факультета экономических наук и Института образования НИУ ВШЭ, количество научных статей, опубликованных исследовательскими университетами в международных журналах за последние восемь лет, выросло в три раза. Кроме того, углубилась специализация вузов. Так, отраслевые университеты (медицинские, педагогические, технические и другие) в два раза чаще принимают студентов на целевые места.

Исследование опубликовано в журнале Vocation, Technology & Education. Доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Анна Панова и сотрудник проектно-учебной лаборатории «Развитие университетов» Института образования НИУ ВШЭ Виктория Слепых проанализировали данные 485 государственных вузов России за период с 2015 по 2023 год, чтобы выяснить результативность реформ системы образования, которые проводятся в стране. На основе Мониторинга эффективности образовательных организаций Министерства науки и высшего образования России, сведений о качестве приема абитуриентов по данным ЕГЭ и информации о трудоустройстве и заработной плате выпускников авторы изучили динамику эффективности высшего образования и сравнили вузы между собой.

Выяснилось, что образовательные реформы существенно повысили эффективность университетов и углубили их специализацию. Больших успехов добились исследовательские университеты. В эту группу попало 35 вузов — как непосредственно со статусом НИУ (ВШЭ, МФТИ, МИФИ и другие), так и университеты с особым статусом (МГУ, СПбГУ). Их публикационная активность в международных базах данных с 2015 года возросла почти в три раза — до 95 статей в базах Scopus на 100 преподавателей. Исследовательские университеты привлекают самых сильных абитуриентов: их баллы ЕГЭ в среднем на 5–6 единиц выше, чем у абитуриентов вузов других групп. Кроме того, вузы этой группы чаще других привлекают дополнительные инвестиции: объем их внебюджетных средств вырос более чем в два раза.

«Одной из ключевых причин этого является эффект Матфея — механизм, при котором успехи университетов накапливаются и усиливают их лидерство. Исследовательские университеты обладают рядом преимуществ, которые делают их привлекательными для лучших абитуриентов и обеспечивают конкурентоспособность их выпускников. Они смогли создать исследовательскую инфраструктуру, привлечь талантливых исследователей. Это стимулирует поступать лучших абитуриентов, которые затем добиваются карьерных успехов, повышая репутацию вуза, что, в свою очередь, позволяет привлечь новых талантливых абитуриентов. То есть успех исследовательских университетов в разных направлениях — это в том числе самоподдерживающийся процесс», — комментирует Анна Панова.

Отраслевые вузы — самая многочисленная группа университетов в стране, в которую входит 354 учебных заведения. Это медицинские, педагогические, технические вузы (ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, МПГУ, МАИ и другие). Отраслевые вузы публикуют лишь 14 статей в международных журналах на 100 преподавателей, почти в семь раз меньше НИУ. Они фокусируются на публикациях в российских журналах (287 публикаций на 100 преподавателей), что отражает ограниченные ресурсы для международной активности. Вместе с тем такие университеты занимают второе место по качеству приема с 70 средними баллами ЕГЭ у абитуриентов.

Именно отраслевые университеты лучше справляются с подготовкой кадров для индустрии: около 10% студентов поступают на целевые места. В других вузах этот показатель ниже почти в два раза. При этом в некоторых отраслях, например в медицине, по целевому набору поступает до 28% студентов. Выпускникам отраслевых вузов проще найти работу, но самые высокие зарплаты — у выпускников исследовательских университетов.

Федеральные и опорные университеты (УрФУ, ДВФУ, ВГТУ и другие) в целом справляются с укреплением региональных экономик и развитием науки. С 2015 года их публикационная активность в международных журналах выросла почти в три раза, они публикуют до 50 статей на 100 сотрудников. По качеству набора федеральные и опорные вузы лишь немного уступают отраслевым. Порядка 5% абитуриентов поступают на целевые места, и у вузов этой категории в среднем больше всего договоров с организациями по подготовке специалистов.

Авторы отметили, что за последние годы эффективность образовательной системы существенно выросла, реформы принесли свои плоды. Продолжающаяся трансформация направлена на подстройку системы под требования рынка.

«Университеты активно вовлечены в конкуренцию с учреждениями, предоставляющими дополнительное и профессиональное образование, развивают собственные программы в этих сферах. Например, они открывают онлайн-курсы и гибкие образовательные программы, что позволяет им конкурировать с другими образовательными организациями. Внедрение программ непрерывного обучения помогает выпускникам регулярно повышать квалификацию и адаптироваться к изменениям на рынке труда. Можно предположить, что эффект Матфея также проявляется в этом процессе: университеты, открывающие СПО, получают конкурентные преимущества, привлекая абитуриентов, которые в ином случае могли бы выбрать другие формы образования. Это усиливает позиции вузов в системе подготовки кадров и расширяет их влияние на образовательный рынок», — отмечают авторы.

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НИУ ВШЭ 385 статей Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».