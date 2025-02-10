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Древние охотники освоили высокогорный Кавказ уже в позднем ледниковом периоде
Ученые открыли новую высокогорную стоянку на северо-центральном Кавказе и выяснили, что древние охотники начали осваивать высокогорья уже в начале позднеледникового периода — 19,5–17 тысяч лет назад. В это время климат стал менее суровым, чем во время предшествующего ледникового максимума, благодаря чему высокогорная зона стала доступна для древних людей, охотничьи стратегии которых позволяли активно использовать пищевые ресурсы региона. В этот благоприятный климатический период увеличивается количество стоянок и заселенность Кавказа. Изучение древней истории дает важные знания о влиянии климатических условий на человеческие популяции.
Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в Journal of Archaeological Science: Reports.
Историю Кавказа археологи изучают по стоянкам древних людей, среди которых на северо-центральном Кавказе для финального палеолита — 20/19–12/10 тысяч лет назад — наиболее известны скальные навесы Сосруко, Бадыноко, Псытуаже и Алебастровый завод. Все эти стоянки располагались примерно в одинаковых природных условиях — в лесистой местности на средних высотах (порядка 800–900 метров над уровнем моря). О заселении людьми более высоких зон Кавказских гор долгое время было не известно.
Исследователи из АНО «Лаборатория доистории» (Санкт-Петербург) в ходе экспедиции в 2023 году открыли один из самых высокогорных памятников эпохи верхнего палеолита (45/40–12/10 тысяч лет назад) на Кавказе. Им стало скальное убежище Бога-Орун, расположенное неподалеку от Эльбруса в субальпийских лугах на высоте 1577 метров над уровнем моря.
Археологи проанализировали находки, обнаруженные на стоянке Бога-Орун, а их коллеги из Института географии РАН (Москва) датировали отложения методом оптически стимулированной люминесценции, который позволил определить, что древние охотники населяли стоянку Бога-Орун 19,5–17 тысяч лет назад — после завершения максимума последнего оледенения (26,5–19 тысяч лет назад), периода с суровым холодным климатом.
Ученые обнаружили на стоянке орудия из кремня и обсидиана, формы которых характерны для финального палеолита, когда жители Кавказа начали использовать лук и стрелы, а также деревянные и костяные дротики с каменными вставками. Эти орудия под микроскопом изучил сотрудник Ростовского областного музея краеведения (Ростов-на-Дону), чтобы определить назначение разных типов орудий. Анализ показал, что большая часть изделий использовалась для охоты и разделки туш животных. Среди артефактов было больше всего ножей для разрезания мяса и скребков по коже, шкуре и кости.
Ученые обратили внимание на то, что стоянка располагалась в узком месте долины реки Кочкорташ (небольшой приток реки Баксан), через которую сезонно мигрируют стада горных туров. Это позволило авторам предположить, что охотники населяли стоянку в весенне-летний период — когда стада горных туров поднимались в высокогорье, и осенью — когда они спускались в долины на зимовку. Ранее подобные миграции исследователи описали и для других древних стоянок на Кавказе — Калаван 1 и Ортвале Клде.
«Полученные данные указывают на существование активных миграций древних обитателей Кавказа и быстрое освоение ими экологических ниш, богатых пищевыми ресурсами. Мы продолжим работы в навесе Бога-Орун, чтобы детальнее изучить культурную и экономическую адаптацию, которая позволила охотникам-собирателям эпохи верхнего палеолита быстро освоить высокогорье Кавказа после экстремально холодного максимума последнего оледенения», — рассказывает участник проекта, поддержанного грантом РНФ, Любовь Голованова, кандидат исторических наук, главный научный сотрудник АНО «Лаборатория доистории».
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