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Археологи проследили средневековые миграции народов Западной Сибири
Ученые ТюмГУ на региональном археологическом материале оценили влияние миграционных процессов на сложение и развитие материальной культуры населения южнотаежного и лесостепного Тоболо-Иртышья эпох переселения народов, раннего и развитого средневековья.
Статья «Роль миграций в культурогенезе средневекового населения лесостепи и подтаежной зоны Западной Сибири» Натальи Матвеевой, Александра Зеленкова и Евгения Третьякова вышла в журнале «Вестник Пермского университета. История».
Источниками работы послужили около 400 археологических объектов: поселения, могильники, культовые места, местонахождения IV–XIII веков лесостепного и подтаежного Тоболо-Иртышья, а также сведения об антропологическом составе популяций.
Авторы аргументируют этнокультурную мозаичность и существенный вклад мигрантов в историкокультурные процессы Западной Сибири эпохи Великого переселения народов, раннего и развитого средневековья.
В период Великого переселения народов доминировали меридиональные проникновения в лесостепь, но главную роль в культурогенезе и антропологическом составе населения сыграли таежные мигранты.
В раннем средневековье историко-культурные картины развития Тоболо-Ишимья и Прииртышья значительно различались за счет доминирования автохтонов (первоначального населения) в Зауралье и господства северных мигрантов в долине Иртыша, создавших отдельные культуры — бакальскую и потчевашскую.
Ярко проявилось в памятниках перейминского типа внутризональное широтное передвижение на запад, вплоть до оттока населения. Оно предположительно происходило под давлением кыпчаков и печенегов в период их экспансий.
Вовлеченность в мировые экономические связи Западной Сибири также содействовала миграциям малых коллективов как носителей технологических новаций и организаторов торговых маршрутов.
Существенная экспансия угорского населения из Нижнего Приобья в юго-западном направлении привела к сложению на западе новой этнокультурной среды — юдинской, а возрождение автохтонных начал наряду с проникновением небольших групп номадов на востоке рассматриваемого ареала (усть-ишимская культура) было толчком к началу процессов тюркизации угорского мира.
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На окраинах нашей галактики наблюдают звезды, которые ей не принадлежат: они разогнались до таких скоростей, что преодолели притяжение Млечного Пути и летят сейчас в межгалактическое пространство. Недавно астрономы рассмотрели их траектории и обнаружили, что многие из них «родом» из крупнейшей галактики-спутника Млечного Пути — Большого Магелланова Облака. Это рождает подозрения, что в нем скрывается источник такого необычного ускорения.
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