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20 минут назад
ТюмГУ
48

Археологи проследили средневековые миграции народов Западной Сибири

4.5

Ученые ТюмГУ на региональном археологическом материале оценили влияние миграционных процессов на сложение и развитие материальной культуры населения южнотаежного и лесостепного Тоболо-Иртышья эпох переселения народов, раннего и развитого средневековья.

ТюмГУ
# бакальская культура
# Иртыш
# миграции
# Сибирь
# средневековье
# Тобол
Великое переселение народов в 150-550 годы / © Benutzer:Sansculotte, ru.wikipedia.org

Статья «Роль миграций в культурогенезе средневекового населения лесостепи и подтаежной зоны Западной Сибири» Натальи Матвеевой, Александра Зеленкова и Евгения Третьякова вышла в журнале «Вестник Пермского университета. История».

Источниками работы послужили около 400 археологических объектов: поселения, могильники, культовые места, местонахождения IV–XIII веков лесостепного и подтаежного Тоболо-Иртышья, а также сведения об антропологическом составе популяций.

Авторы аргументируют этнокультурную мозаичность и существенный вклад мигрантов в историкокультурные процессы Западной Сибири эпохи Великого переселения народов, раннего и развитого средневековья.

В период Великого переселения народов доминировали меридиональные проникновения в лесостепь, но главную роль в культурогенезе и антропологическом составе населения сыграли таежные мигранты.

В раннем средневековье историко-культурные картины развития Тоболо-Ишимья и Прииртышья значительно различались за счет доминирования автохтонов (первоначального населения) в Зауралье и господства северных мигрантов в долине Иртыша, создавших отдельные культуры — бакальскую и потчевашскую.

Ярко проявилось в памятниках перейминского типа внутризональное широтное передвижение на запад, вплоть до оттока населения. Оно предположительно происходило под давлением кыпчаков и печенегов в период их экспансий.

Вовлеченность в мировые экономические связи Западной Сибири также содействовала миграциям малых коллективов как носителей технологических новаций и организаторов торговых маршрутов.

Существенная экспансия угорского населения из Нижнего Приобья в юго-западном направлении привела к сложению на западе новой этнокультурной среды — юдинской, а возрождение автохтонных начал наряду с проникновением небольших групп номадов на востоке рассматриваемого ареала (усть-ишимская культура) было толчком к началу процессов тюркизации угорского мира.

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ТюмГУ
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Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
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ТюмГУ
# бакальская культура
# Иртыш
# миграции
# Сибирь
# средневековье
# Тобол
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