Ученый рассказал, как помочь первокласснику адаптироваться к школе

По данным РНИМУ имени Н.И. Пирогова около 50% школьников имеют нарушения адаптации к факторам образовательной среды, что приводит к росту распространенности нарушений нервной системы. В странах с высоким уровнем дохода им подвержены до 35% детей. Общая распространенность различных психических расстройств составляет 10%, в том числе 11% среди мальчиков и 9% среди девочек. Ученый Пермского Политеха рассказал, как понять, готов ли ребенок идти в первый класс и облегчить ему процесс привыкания к учебной среде, что делать, если он не хочет идти в школу, какой стресс полезен, а какой вреден и как помочь детям приспособиться к школьному графику после летних каникул.

Когда ребенок попадает в новую для себя среду, у него возникает стрессовая реакция. Но нужно понимать, что возбуждение нервной системы может быть как вредным, так и полезным. Положительная реакция – эустресс – возникает, когда в результате человек адаптируется к новым условиям и достигает своих целей, а негативная – дистресс, – наоборот, когда приспособиться или добиться чего-то не получилось.

– Говорить о том, что состояния психического напряжения нужно обязательно избегать и ни в коем случае с ним не сталкиваться, – это в корне неверно. Потому что эустрессовые реакции нужны, чтобы ребенок мог адаптироваться к непривычной обстановке, к новым людям и правилам и, если они возникают, это правильно и даже полезно для психики. Вопрос в том, как ребенок будет на них реагировать и ими управлять. Важно следить, чтобы это состояние легкого дискомфорта не перешло в дистресс, – объясняет старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов.

При эустрессе абсолютно нормальным явлением будет изменение гормонального фона, иммунной реакции, качества сна. За все это отвечает нервно-психическая регуляция ребенка.

– При стрессе в организме ребенка увеличивается, например, количество глюкокортикоидов – это гормоны, нужные для быстрой борьбы с воспалениями. Они снижают активность лимфоцитов и макрофагов — основных «бойцов» против инфекций. Поэтому в периоды повышенного стресса люди чаще подхватывают простуду и грипп. Также во время адаптации к школе продолжительность сна ребенка может сократиться, – продолжает эксперт ПНИПУ.

Возвращение в школу после каникул — тоже стресс

– Если мы говорим про начальную школу, то после трех месяцев летнего отдыха возникает та же самая адаптивная стрессовая реакция, как у первоклассников в самом начале учебы. Она также может проявляться в укорочении продолжительности сна. В принципе в этом нет ничего плохого, такая реакция является нормой. Но если летом ребенок подстраивался под режим взрослых, которые часто поздно ложатся, то при необходимости снова включаться в учебный режим, это может вызвать дезадаптацию то есть психоэмоциональное напряжение ребенка, сопровождающееся тревогой, давлением или беспокойством, – предупреждает Валерий Литвинов.

Возвращение в школу — тоже стресс / © Egor Myznik, unsplash.com

Рекомендуется заранее поменять режим сна и бодрствования ребенка еще до наступления осени и начала посещения школы, чтобы исключить дополнительную эмоциональную перегрузку.

Сколько времени нужно, чтобы адаптироваться к школе?

В этом вопросе многое зависит от индивидуальных особенностей ребенка. Кто-то адаптируется буквально за неделю, а кому-то требуется до полугода и больше. Оба варианта являются нормой, в долгом привыкании к новой обстановке ничего страшного нет.

– В среднем стоит рассчитывать, что месяц – полтора ребенок будет испытывать психоэмоциональное напряжение, и к этому стоит относиться спокойно. Не стоит постоянно награждать и баловать его за то, какой он такой молодец, что ходит в школу. То есть процесс адаптации должен восприниматься и ребенком, и родителями максимально естественно, – рассказывает эксперт ПНИПУ.

Что может осложнить процесс адаптации к школе?

По словам Валерия Литвинова, труднее всего адаптироваться к школе детям, у которых в жизни присутствуют дополнительные факторы стресса. Например, если у ребенка есть какие-то сложности в семье, конфликты между родителями. Непросто также бывает детям, имеющим хронические заболевания. В некоторых случаях возможен уход от эустресса в дистресс. То есть, ребенку становится физически плохо, что может проявиться в виде осложнений болезни и нервно-психических расстройств, например, неконтролируемых истерик, ночного и даже дневного недержания мочи. У некоторых детей могут возникнуть головные боли от напряжения или гипердинамический синдром (СДВГ), для которого характерны выраженная неусидчивость, дефицит внимания.

Выяснять и лечить причину дезадаптации нужно с врачом. В случае нервно-психических проблем – с детским неврологом или психиатром. И тот, и другой смогут оценить и поправить эту ситуацию. В остальных ситуациях стоит обращаться к педиатру.

Что делать, если ребенок не хочет ходить в школу?

– Стоит отметить, что изначально ребенок не должен хотеть учиться в школе, ведь с психофизиологической точки зрения переходить в стрессовую ситуацию ему, естественно, некомфортно. Обычно, когда маленьких детей или дошкольников, которые пойдут в первый класс, спрашиваешь, ждут ли они школу, то получаешь ответ, что нет, им дома лучше. Малыши понимают, что там им придется адаптироваться к каким-то новым условиям. Это вполне нормальная реакция, – считает Валерий Литвинов.

Во-первых, если ребенок отказывается ходить в школу, надо выяснить причину, потому что они могут быть достаточно разные. В каких-то случаях он может не хотеть покидать дом в связи с конфликтами, например, ссорами родителей. Его присутствие там, как он считает, каким-то образом стабилизирует обстановку. Иногда, наоборот, хочет остаться дома, потому что в школе ему хуже.

Во-вторых, задачей родителей будет искать способы, как дать ребенку какую-то мотивацию для того, чтобы он поменял свое отношение.

– Часто у детей есть запрос на взрослость, на соответствие старшим. Можно, например, говорить ребенку, что в школу ходят только большие ребята, которые до нее доросли. И, соответственно, если он пойдет туда, то тоже сможет стать взрослым, приобрести для этого знания, навыки. Ребенка нужно морально готовить к тому, что в школе будут трудности, но он получит и какие-то плюсы, которые все эти сложности будут компенсировать, – советует ученый Пермского Политеха.

Как понять, что ребенок готов к школе?

Готовность ребенка к школе определяется его нейропсихологической зрелостью, а именно способностью удерживать произвольное внимание. Под ним понимается целенаправленный интерес к каким-то конкретным вещам, важный для успешной учебы. Причем речь идет не о том, что ребенок должен уметь читать, писать или совершать какие-то математические действия, а о таких банальных вещах как спокойно сидеть на стуле, пользоваться столовыми приборами, при этом, во время еды не отвлекаться на гаджеты, вести беседу, завязывать шнурки, самостоятельно одеваться. Непроизвольное внимание характерно для всех детей. Их могут привлекать яркие надписи, картинки, музыка, мешая сосредоточиться на основной деятельности.

К 6-7 годам у ребенка должен появиться интерес к обучению / © Markus Spiske, unsplash.com

– До школьного возраста основным видом деятельности считается игра, а вот ближе к 6–7 годам у ребенка уже должен появиться какой-то интерес к обучению. Если этого не произошло, то ничего страшного не будет в том, чтобы оставить его там еще на год. Потому что, если такой нейрофизиологически еще не созревший ребенок придет в школу, он будет испытывать сильный стресс, который перейдет в дистресс и дезадаптацию со всеми вытекающими последствиями. Как показывает практика, дети, которые в 7 лет не были готовы к школе и пошли в нее позже, адаптируются лучше тех, кого привели туда раньше времени, и качество их учебы и жизни в дальнейшем ничем не будет отличаться от сверстников, – делится Валерий Литвинов.

Как облегчить ребенку процесс адаптации к школе?

– Родители часто ориентируются на то, что, придя в школу, ребенок должен уметь читать, писать, считать, и начинают активно готовить его к этому. В современных реалиях это актуально, ведь учебная программа даже в первом классе довольно насыщенная. Но гораздо важнее научить ребенка продолжительной концентрации, удержанию произвольного внимания, самостоятельности и контролю собственных эмоций. Без этих навыков осваивать более сложный материал ему будет очень трудно, – считает эксперт ПНИПУ.

Для развития внимания можно давать ребенку задание на время, например, раскрасить часть картинки за пять минут, чтобы весь его фокус внимания был направлен только на нее. Самостоятельность вырабатывается, когда родители дают детям право выбора. К примеру, не говорят, что надеть и какую книжку прочитать, а предлагают: кофту на замке или толстовку, «Золушку» или «Золотую рыбку». А эмоциональный интеллект прокачивается, когда родитель называет ребенку эмоцию, которую он испытывает. Если он капризничает стоит сказать: «Я вижу, ты сейчас очень обижен». Дополнительно можно обсуждать эмоции персонажей. После просмотра мультика спросите: «Как ты думаешь, что почувствовал герой, когда…? А что бы ты сделал на его месте?»

