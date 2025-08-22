Уведомления
Гиалуроновая кислота поможет в лечении рака
Ученые из СПбГУ и Филиала НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ — Института высокомолекулярных соединений разработали нетоксичный и доступный полимер на основе гиалуроновой кислоты и полилизина для доставки лекарств против онкологических и генетических патологий.
Результаты исследования опубликованы в научном журнале Polysaccharides. Для терапии некоторых онкозаболеваний и других серьезных патологий, таких как возрастная макулодистрофия, способной лишить зрения за год, ученые разрабатывают современные эффективные средства доставки препаратов.
Они призваны транспортировать терапевтические агенты в виде малых интерферирующих РНК (siRNA) в пораженную клетку и купировать патологический процесс. Сегодня это наиболее перспективный метод, который позволяет точечно «выключать» отдельные белки, не давая заболеваниям прогрессировать.
Среди средств доставки генетических лекарств выделяют невирусные материалы, такие как липосомы, дендримеры, неорганические наночастицы, циклодекстрины и другие, а также вирусные частицы. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, влияющие на эффективность лечения. Петербургские ученые предложили невирусную систему, а именно высокоэффективный полимер для доставки к пораженным клеткам генетического материала и малых интерферирующих РНК.
«Мы создали двухкомпонентный полимер, который состоит из гиалуроновой кислоты и полилизина. Это давно известное соединение, содержащееся в организме человека и применяемое как противомикробное средство. Проблема его использования в том, что он прочно «хватает» нуклеиновую кислоту и «не отпускает» ее. Мы добавили гиалуроновую кислоту, которая входит в состав соединительной, нервной и эпителиальной тканей организма. Она нейтрализует возможное токсичное воздействие полилизина и помогает ему «отдать» нуклеиновую кислоту внутри клетки», — объяснил и. о. заведующего кафедрой медицинской химии СПбГУ, доцент Университета Виктор Коржиков-Влах.
По его словам, созданный полимер можно вводить как внутримышечно, так и внутривенно. При этом эффективность доставки нуклеиновой кислоты, по данным ученых, не уступает показателям уже используемых коммерческих препаратов.
Синтез нового полимера проводился с использованием принципа клик-химии — направления органической химии, позволяющего быстро, эффективно и с высокой точностью соединять молекулы между собой, как будто «щелкать» детали конструктора. В данном случае ученые использовали медь-независимую реакцию SPAAC (Strain-Promoted Azide-Alkyne Cycloaddition). Этот подход идеален для биомедицины, так как функционирует в физиологических условиях и не требует токсичных металлов.
В результате образуется гибридный полимер HA-g-PLys, который самоорганизуется в наночастицы, эффективно связывающие ДНК или siRNA для доставки в клетки. Главные преимущества такого подхода — высокая селективность реакции, минимальное количество побочных продуктов и простота очистки, что делает систему безопасной для терапии.
Исследование выполнено с использованием трех ресурсных центров Научного парка Санкт-Петербургского государственного университета. Ранее ученые этой научной группы создали технологию 3D-печати имплантатов из наночастиц. Более подробно с разработкой можно ознакомиться на портале «СПбГУ в Деле».
В исследовании с участием более 8000 человек из США и семи азиатских стран ученые оценили, как стремление к политической онлайн-активности коррелирует с когнитивными способностями, выраженностью психопатических и нарциссических черт, а также страхом пропустить что-то важное.
К любопытным выводам привели наблюдения японских ученых за пестролицыми буревестниками. Оказалось, эти птицы испражняются в основном на лету, намеренно избегая такой возможности на поверхности воды. Очевидно, предположили исследователи, это облегчает движения в воздухе взрослым особям с добычей во рту.
Рекордный по энергии нейтрино, пойманный на дне Средиземного моря, прилетел из-за пределов Галактики
В феврале 2023 года телескоп KM3NeT засек «аварию» нейтрино. Мириады нейтрино постоянно пролетают через нас, но этой конкретной частице «посчастливилось» наткнуться на атом. Ученым повезло: это оказалось нейтрино рекордно высокой энергии. Откуда оно взялось?
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
