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Тюменские историки рассказали, как панельные дома спасли СССР от жилищного кризиса
Историки ТюмГУ исследовали уровень социального обустройства и ожиданий населения города Тюмени во второй половине 1970-х — начале 1980-х годов в контексте реализации программы массового строительства, направленной улучшения жилищных условий граждан страны.
В тот период задачи массового жилищного строительства являлись приоритетными. Однако трудности с выполнением планов к концу 1970-х годов ощущались по всей стране. Как пояснили историки, власти рекомендовали повсеместно принимать меры по повышению производительности труда, переходить на возведение домов на основе заводских сборных конструкций, а также проводить техническое перевооружение имеющихся производств, использовать метод бригадного подряда.
В Тюмени около 60% производственников стали применять бригадный метод, он стимулировал работников, давал возможность получать заработную плату за объем выполненных работ. Многие строители Тюмени регулярно перевыполняли сменную норму на 30-50%.
«Панельное строительство способствовало смягчению остроты «квартирного вопроса», но не смогло его решить: количество возведенных квартир не удовлетворяло растущие потребности населения. В начале 1980-х годов темпы домостроения вовсе снизились, что свидетельствовало о «застойных явлениях» в экономике и необходимости корректировки программы, однако она так и не была проведена. Однако «квартирный вопрос» и попытки его решения в советский период нуждаются в изучении для извлечения уроков из прошлого», – рассказала профессор кафедры истории ТюмГУ Ирина Скипина.
В работе ученые использовали материалы законодательства, делопроизводства, статистики, воспоминаний, периодики, документов из фондов Государственного архива Тюменской области. Выяснилось, что, к примеру, только в 1980 году в городе построили 309,4 тыс. кв. метров жилья, ввели в строй 69 многоквартирных домов, в результате за год более 10 тыс. человек улучшили свои жилищные условия. Однако темпы строительства в следующем пятилетии стали снижаться. В 1981 году построили 57 домов, в 1982 году — 50 домостроений, в 1985 году снижение темпов строительства стало особенно заметным, в строй ввели только 41 дом.
Исследование показало, что государственная жилищная программа носила иллюзорный характер, она не была подкреплена ни социальными, ни экономическими условиями, но даже ее частичная реализация дала возможность значительной части горожан переселиться в благоустроенное жилье и улучшить уровень семейного благоустройства. По оценкам историкам, с середины 1980-х годов «застойные» тенденции в строительной отрасли усилились, во многом из-за социально-экономической ситуации в стране.
Негативные проявления заключались в недостаточном увеличении производительности труда, отсутствии заинтересованности работников в результатах своей деятельности, а также слабом внедрении новейших технологий и сохранении значительной доли ручного труда. Отрицательно сказывалось отсутствие налаженной координации деятельности городских строительных организаций: прежде всего оперативного взаимодействия между их руководителями как главными участниками производственного процесса. «Следует признать, что, несмотря на недостатки в проведении политики массового жилищного строительства, ее результатом стало значительное изменение качества жизни многих граждан, получивших благоустроенное жилье», – подытожила историк.
Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда. Результаты опубликованы в журнале «Научный диалог».
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