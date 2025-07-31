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Ученый рассказал, где и когда наблюдать «падающие звезды» в ближайшие недели
Близится время «загадывания желаний» на падающую звезду — в конце июля и в августе в небе будут активны сразу три метеорных потока. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал, в какие даты и каким образом лучше наблюдать это астрономическое явление, чтобы получить максимальные впечатления.
Южные Дельта-Аквариды, с 12 июля до 23 августа, пик: 31 июля
— Для этого метеорного потока характерна достаточно стабильная активность 18-20 метеоров в час, а в пиковые даты можно наблюдать 20-25. Смотреть необходимо в южную часть неба. Визуально эти метеоры летят к земле из созвездия Водолея достаточно низко над горизонтом. Учитывайте, что Делта-Аквариды далеко не самые яркие метеоры, поэтому лучше всего выбраться за город, подальше от городской засветки, которая может «съесть» до 90% метеоров.
Лучшее время для наблюдения с полуночи до рассвета, пик видимости — около 00:00 ночи по московскому времени. В ночь на 31 июля Луна зайдет вечером и не помешает вашим планам, — рассказывает Евгений Бурмистров, эксперт в области астрономии Пермского Политеха.
Альфа-Каприкорниды, с 3 июля по 11 сентября, пик: 31 июля – 2 августа
Этот метеорный поток не может похвастаться высокой частотой событий — всего 3-5 метеоров в час, но зато это будут очень яркие болиды, которые могут оставлять за собой дымный или огненный след и даже взрываться желто-оранжевым вспышками как фейерверки. Лучшее время для наблюдения — с раннего вечера и вся ночь. Следить необходимо за юго-восточной частью неба (созвездие Козерога). Если вы увлекаетесь астрофотографией этот метеорный поток может стать интересным объектом для эффектных фото.
Персеиды, с 17 июля по 24 августа, пик: 11–14 августа, однако лучшие даты: после 19 августа
— Это главный звездопад лета — до 100 и более метеоров в час! Однако проблема 2025 года в наблюдении этого метеорного потока связана с тем, что пик (11–14 августа) совпадет с почти полной Луной, которая «пересветит» слабые метеоры. Поэтому рекомендуем вам наблюдать это астрономическое событие 19 августа — Луна убывает, небо темнее, и, хотя метеоров меньше (до 40 в час), они визуально будут крупнее и ярче. Лучшее время — после полуночи и до рассвета. Рекомендуем смотреть не прямо на область появления Персеидов (созвездие Персея на северо-востоке), а на южную часть неба — там пролетающие метеоры выглядят длиннее и эффектнее, — объясняет Евгений Бурмистров.
Для того, чтобы звездная охота прошла эффективно, ученый советует следить за прогнозом погоды – даже слабая облачность может помешать. Для лучшего обзора выбирайте открытые участки за городом, где нет засветки. Приезжать на место лучше заранее, поскольку глазам необходимо время, чтобы адаптироваться. В среднем 5–7 минут требуется, чтобы повысить светочувствительность глаз в 50-70 раз, 15 минут — в 1000 раз и через 30–45 минут достигает максимальных значений — в 10 000 раз. Также ученый рекомендует отказаться от серфинга в телефоне и других источников света — так вы заметите даже слабые вспышки на небе.
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Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
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