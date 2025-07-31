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31 июля, 11:42
ПНИПУ
3

Ученый рассказал, где и когда наблюдать «падающие звезды» в ближайшие недели

❋ 5.1

Близится время «загадывания желаний» на падающую звезду — в конце июля и в августе в небе будут активны сразу три метеорных потока. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал, в какие даты и каким образом лучше наблюдать это астрономическое явление, чтобы получить максимальные впечатления.

ПНИПУ
# звездное небо
# метеориты
# метеоры
# наблюдение
В ПНИПУ рассказали, где и когда наблюдать метеорные потоки в ближайшие недели / © Олег Мороз, Unsplash

Южные Дельта-Аквариды, с 12 июля до 23 августа, пик: 31 июля

— Для этого метеорного потока характерна достаточно стабильная активность 18-20 метеоров в час, а в пиковые даты можно наблюдать 20-25. Смотреть необходимо в южную часть неба. Визуально эти метеоры летят к земле из созвездия Водолея достаточно низко над горизонтом. Учитывайте, что Делта-Аквариды далеко не самые яркие метеоры, поэтому лучше всего выбраться за город, подальше от городской засветки, которая может «съесть» до 90% метеоров.

Лучшее время для наблюдения с полуночи до рассвета, пик видимости — около 00:00 ночи по московскому времени. В ночь на 31 июля Луна зайдет вечером и не помешает вашим планам, — рассказывает Евгений Бурмистров, эксперт в области астрономии Пермского Политеха.

Альфа-Каприкорниды, с 3 июля по 11 сентября, пик: 31 июля – 2 августа

Этот метеорный поток не может похвастаться высокой частотой событий — всего 3-5 метеоров в час, но зато это будут очень яркие болиды, которые могут оставлять за собой дымный или огненный след и даже взрываться желто-оранжевым вспышками как фейерверки. Лучшее время для наблюдения — с раннего вечера и вся ночь. Следить необходимо за юго-восточной частью неба (созвездие Козерога). Если вы увлекаетесь астрофотографией этот метеорный поток может стать интересным объектом для эффектных фото.

Персеиды, с 17 июля по 24 августа, пик: 11–14 августа, однако лучшие даты: после 19 августа

— Это главный звездопад лета — до 100 и более метеоров в час! Однако проблема 2025 года в наблюдении этого метеорного потока связана с тем, что пик (11–14 августа) совпадет с почти полной Луной, которая «пересветит» слабые метеоры. Поэтому рекомендуем вам наблюдать это астрономическое событие 19 августа — Луна убывает, небо темнее, и, хотя метеоров меньше (до 40 в час), они визуально будут крупнее и ярче. Лучшее время — после полуночи и до рассвета. Рекомендуем смотреть не прямо на область появления Персеидов (созвездие Персея на северо-востоке), а на южную часть неба — там пролетающие метеоры выглядят длиннее и эффектнее, — объясняет Евгений Бурмистров.

Для того, чтобы звездная охота прошла эффективно, ученый советует следить за прогнозом погоды – даже слабая облачность может помешать. Для лучшего обзора выбирайте открытые участки за городом, где нет засветки. Приезжать на место лучше заранее, поскольку глазам необходимо время, чтобы адаптироваться. В среднем 5–7 минут требуется, чтобы повысить светочувствительность глаз в 50-70 раз, 15 минут — в 1000 раз и через 30–45 минут достигает максимальных значений — в 10 000 раз. Также ученый рекомендует отказаться от серфинга в телефоне и других источников света — так вы заметите даже слабые вспышки на небе.

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ПНИПУ
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Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
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ПНИПУ
# звездное небо
# метеориты
# метеоры
# наблюдение
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В древней истории скифы занимали значительное место. Их внешность и обычаи подробно описал Геродот. Скифские курганы распространены по всей Евразийской степи — от Внутренней Монголии до севера Причерноморья. Одна из характерных черт материальной культуры — знаменитый звериный стиль. Археология не дала убедительных ответов на вопросы о происхождении скифов, а также о том, кто их прямые потомки. Ученые возлагают надежды на палеогенетику.

Археология
# Железный век
# палеогенетика
# скифы
# степные племена
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# квантовая механика
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