Разработан новый метод проектирования естественного освещения зданий с учетом российского климата

В КБГУ представили новый подход к расчету естественного освещения зданий. Метод позволяет точнее учитывать световой климат разных регионов. Это решение может снизить затраты на строительство и энергопотребление, а также улучшить микроклимат в помещениях.

До сих пор при проектировании зданий использовались усредненные данные по световому климату целых административных районов. Например, в расчетах не учитывалось, что даже в пределах одного региона уровень солнечного света может сильно различаться из-за рельефа, застройки или климатических особенностей. Это приводило к ошибкам. Например, избыток остекления приводил к тому, что увеличивались теплопотери зимой и затраты на кондиционирование летом. При недостатке света приходилось чаще использовать искусственное освещение, что повышало расход электроэнергии.

Хазрет Гукетлов, доцент Института архитектуры, строительства и дизайна, предложил перейти от усредненных значений к дифференцированному анализу. Основной критерий — среднегодовое количество естественного света в конкретной точке строительства. Это позволяет точно определить, какую площадь окон или световых проемов нужно запроектировать, чтобы: сохранить комфортный уровень освещенности круглый год; избежать перерасхода материалов и энергии.

Ученый разработал алгоритм, который сопоставляет данные о местном световом климате с требованиями к освещенности помещений. Например, если в регионе много солнечных дней, площадь окон можно сократить на 8–15%, сохранив достаточный уровень естественного света. Это снизит затраты на остекление и отопление, а летом уменьшит перегрев помещений.

По расчетам, применение метода Гукетлова дает сразу несколько преимуществ: экономию средств — сокращение площади остекления снижает единовременные затраты на строительство; энергоэффективность — меньше зависимость от искусственного света и отопления; экологичность — рациональное использование солнечной энергии уменьшает углеродный след зданий.

«Наш подход позволяет не просто следовать нормативам, а максимально использовать природные ресурсы конкретной местности. Это шаг к умному строительству», — пояснил Хазрет Гукетлов.

На основе новых расчетов создана карта светоклиматического районирования территории России, разработаны коэффициенты светового климата. Метод Гукетлова заложен в строительные нормы и правила России (СНИП) и имеет практическое использование.

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