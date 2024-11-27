Любителям свежей зелени: эксперт ПНИПУ рассказал, как создать огород на подоконнике

Настала пора, когда у каждого есть возможность выращивать овощи и зелень у себя дома. Зимний сад можно создать в самых разных формах: от небольшого подоконника с горшками до целого уголка с полноценными системами освещения. Эксперт ПНИПУ рассказал о том, как вырастить огурцы, помидоры и перцы прямо в квартире, какие условия создать, чтобы получить хороший урожай и чем удобрять растения, чтобы они не болели.

Что можно вырастить дома зимой?

Среди наиболее популярных вариантов для зимнего огорода выделяют салат, лук, фенхель, петрушку, укроп, базилик и самую разную микрозелень. Из пряностей – базилик, майоран, тимьян, розмарин, горчицу и мяту. Из овощей – огурцы, помидоры, острый или сладкий перец.

– Стоит отметить, что ключевым моментом при организации мини-огорода в квартире считается правильный выбор растений. Не все виды могут переносить ограниченное пространство и искусственное освещение. Лучше всего подойдут компактные сорта, которые не нуждаются в больших горшках и не требуют сложной специфической агротехники, — рассказывает Никита Кифель, ассистент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ и преподаватель биологии Политехнической школы.

Среди сортов огурцов для выращивания в домашних условиях могут быть использованы «Грибовчанка», «Дебют» и «Зозуля». Из томатов выделяют «Балконное чудо», «Комнатный сюрприз», а среди карликовых форм – «Минибел», «Черри Пигмей» и «Пиноккио». Из перцев эксперт отметил сорта «Ласточка» и «Болгарский-79».

Подходит ли грунт с садового участка?

– Правильный выбор грунта и подкормок также играет важную роль в здоровом развитии растений. Не рекомендуется использовать взятые с садового участка торф, песок или грунт для выращивания зелени или овощей в домашних условиях. С землей можно принести домой вредителей (например, паутинного клеща, белокрылку и грибного комарика), личинки которых не видно вооруженным глазом, но впоследствии они нанесут вред домашним растениям, – отметил эксперт.

Какие удобрения выбрать для мини-огорода?

Все компоненты, которые обеспечивают минеральное питание растений, можно разделить на три группы: макроэлементы (азот, фосфор и калий), мезоэлементы (сера, кальций и магний) и микроэлементы (железо, марганец, цинк, медь, бор, молибден и хлор). Все они важны для нормального роста и развития культур.

— Как правило, для выращивания в домашних условиях овощей и зелени используется покупной грунт. Зачастую он уже содержит определенное количество микро- и макроэлементов, необходимых для роста и развития растений. Но в отличии от открытого грунта, их запасы очень ограничены, поэтому в процессе выращивания требуется подкормка. Хорошо подходят комплексные удобрения с минеральными и органическими компонентами, — объясняет Никита Кифель.

Как создать идеальные условия?

При создании зимнего огорода стоит уделить особое внимание освещению – оно залог полноценного развития растений.

— Огурцы любят не только свет, но и тепло, предпочитают всегда увлажненную почву. Температура должна быть не менее 22°С. Выращивать их на подоконнике, где часто открывается окно для проветривания помещения, не нужно. Лучше разместить на отдельном стеллаже или столе. Для саженцев стоит выбрать южную или восточную сторону квартиры. При это естественного света все равно будет недостаточно, дополнительно можно использовать люминесцентные лампы для растений, — говорит Никита Кифель, ассистент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ.

Если томатам не хватает света, то они начинают сильно вытягиваться, истончаются и вряд ли станут плодоносить. Они не любят застоя воздуха, а не боятся сквозняков и. Оптимальная температура для них +24°С. Если растут рядом с работающей батареей, то нужно тщательно следить за тем, чтобы грунт всегда оставался немного влажным, иначе саженцы будут испытывать серьезный стресс. Частить с поливом тоже не стоит, чтобы не спровоцировать развитие грибковых заболеваний и плесени.

Перец — растение, которое любит тепло, поэтому горшки с ним не стоит располагать на подоконнике. Лучше поместить их на слой пенопласта, который защитит почву и корни от переохлаждения. Кроме того, для растения необходимо создать благоприятные условия с температурой не ниже 24 градусов. Также, для нормального развития им необходимо не менее 10 часов светового дня, поэтому им тоже нужна люминесцентная лампа или светоотражающий экран.

При хорошем уходе урожай овощей можно будет снимать через 1,5-2 месяца, а зелень уже через 2-3 недели.

Что такое микрозелень и как ее выращивать?

Микрозелень — это семена растений, пророщенные до появления первых настоящих листьев. Обычно это происходит через 10–14 дней после посадки. Их ростки не более 4 см, хотя некоторые виды, например, горох и подсолнечник, могут быть выше. Несмотря на такой размер, они содержат гораздо больше витаминов, минералов и антиоксидантов по сравнению со зрелыми растениями. Это делает микрозелень ценным продуктом для поддержания здоровья и укрепления иммунитета.

— Общими условиями для выращивания микрозелени в домашних условиях является их выращивание на марле или фитоковриках. Для повышения уровня урожая, как и любому другому растению, важно иметь в достаточном количестве свет, тепло и достаточный полив. Если по каким-либо причинам отсутствует возможность поставить на подоконник, где солнечная сторона, то альтернативным вариантом для этого может стать фитолампа, — отмечает Никита Кифель.

ТОП-10 видов микрозелени для выращивания на подоконнике

Редис: быстрорастущий, имеет легкую остринку. Содержит в себе цинк, калий, фолиевую кислоту, фосфор, витамины группы В, магний, железо, кальций, которые укрепляют иммунитет человека и помогают предотвратить появлении анемии.

Горчица: пикантный, немного острый вкус. Считается источником растительного белка и клетчатки. Содержит фолиевую кислоту, кальций и железо.

Брокколи: мягкий, слегка сладковатый вкус. Ростки богаты витаминами А, В1, В2, В5, В6, С, К, РР, U и минералами, что делает этот продукт полезным при заболеваниях сердца и сосудов, а также опорно-двигательного аппарата.

Подсолнечник: слегка ореховый вкус. Быстро растет. Источник йода, фосфора, кальция, цинка и магния. Богат витаминами К и Е, фолиевой кислотой.

Щавель: кисло-лимонный вкус. Он включает в себя следующие полезные вещества: витамины А, К, группы В, аскорбиновую кислоту.

Руккола: перечный, немного острый вкус. Это натуральный источник витаминов А, С и К, которые помогают бороться с воспалительными процессами организма.

Капуста: различные сорта (краснокочанная, белокочанная, пекинская и др.) Нежный, чуть сладковатый вкус. Она богата такими витаминами и минералами, как: Витамин С, Е, К1, U, А, калий, магний, железо.

Кресс-салат: острый, слегка перечный вкус. Содержит витамины группы В, магний, железо, йод и другие микроэлементы, которые помогают нормализовать обмен веществ и оказывают общеукрепляющие действие на организм.

Лен: Легкий ореховый вкус. Богатый источник омега-3 жирных кислот и витаминов Е, К, С, РР, В2, В6, В9.

Кинза: яркий вкус и аромат. Высокое содержание калия и витамина К положительно влияет на укреплению сосудов и капилляров.

Какие правила соседства при выращивании культур дома нужно соблюдать?

– Стоит выделить три основных правила соседства домашних культур в зимнем огороде. Во-первых, не рекомендуется сажать вместе растения одного вида, поскольку они могут подвергаться одним и тем же болезням и вредителям. Во-вторых, важно учитывать, что некоторые виды соперничают друг с другом за доступ к свету, воде и питательным элементам. Например, к таким относятся помидоры и баклажаны, петрушка и укроп, горох и лук. Удачным симбиозом станут растения с длинными корнями, собирающими воду из более глубоких слоев почвы, и культуры с короткими корнями, такие как салат, шпинат и редис, получающие влагу из верхнего слоя. Хорошо сочетаются помидоры и базилик, лук и морковь, шпинат и земляника.

Создание зимнего огорода в квартире — это не только практический подход, но и творческий процесс. Можно использовать оригинальные горшки, декоративные элементы и создавать композиции, которые станут изюминкой вашего дома. Главное — выбрать растения по своему вкусу и создать комфортные условия для их роста и развития. Не забывайте о регулярном уходе, который поможет вам наслаждаться свежей зеленью и красотой зимнего огорода в течение всего года.

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ПНИПУ 886 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.