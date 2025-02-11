Разработка пермских ученых эффективнее очистит масло в экскаваторах и тракторах

Чистое гидравлическое масло — залог долгой и надежной работы систем, которые используют жидкость под давлением для передачи энергии и управления экскаваторами, тракторами, кранами. Загрязнения в масле могут привести к износу деталей, поломкам и дорогостоящему ремонту. Существующие устройства очистки либо недостаточно хорошо справляются со своей задачей, либо слишком громоздкие и сложные, что не позволяет применять их для всех видов оборудования. Ученые Пермского Политеха создали упрощенное устройство для качественной очистки гидравлического масла, которое снижает уровень примесей в жидкости на 73 процента.

На изобретение выдан патент. Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Гидравлические системы – это такие механизмы, которые для передачи энергии используют жидкость под давлением. Насос вырабатывает давление, которое приводит в движение жидкость и передает силу к цилиндрам, а они, в свою очередь, преобразуют энергию жидкости в механическое движение. Так работают экскаваторы, тракторы, краны, прессы и станки.

Из внешней среды в масло могут попадать посторонние частицы, капли воды, химические продукты разложения и другие нежелательные вещества. Это одна из основных причин снижения производительности, поломок и сокращения срока службы гидравлических систем, поэтому очистка рабочей жидкости является важной задачей. Для этого существуют специальные устройства, но они либо не способны поддерживать допустимый уровень примесей в масле, либо представляют собой слишком громоздкую и сложную конструкцию, которую сложно установить на оборудование.

Проблема неэффективности многих очистительных устройств заключается в застаивающемся масле. В системах с гидроцилиндрами жидкость движется из стороны в сторону, осуществляя рабочее движение. Фильтр должен очищать ее перед возвратом в бак, но из-за длинных труб она может «застрять» и не очиститься полностью. В результате грязь не удаляется и засоряет полости гидроцилиндра, тем самым увеличивая его износ.

Ученые Пермского Политеха разработали упрощенное устройство для очистки гидравлического масла, которое работает эффективнее благодаря установке дополнительных клапанов.

«Механизм включает в себя основные элементы гидравлической системы: бак для хранения жидкости, насос для создания давления в системе, гидрораспределитель для направления потока масла, трубопроводы и фильтр для очистки. Также мы устанавливаем три клапана, которые создают дополнительный поток масла и тем самым позволяют принудительно очищать его в тех участках, где оно застаивается», – комментирует Ильнур Шаякбаров, заведующий учебной лабораторией, старший преподаватель кафедры «Автомобили и технологические машины» ПНИПУ.

«Наша конструкция обеспечивает достаточную циркуляцию рабочей жидкости, а значит и ее качественную очистку. Мы провели эксперимент на модели, собранной по нашей гидросхеме. Цилиндр механизма сначала заполнили загрязенной рабочей жидкостью, измерили степень ее загрязнения, а затем провели очистку с помощью поршня и переключения клапанов. Выяснилось, что предложенная нами конструкция снижает уровень примесей в жидкости почти на 73 процента (с 0,11 до 0,03 процента)», – рассказывает Константин Пугин, профессор кафедры «Автомобили и технологические машины» ПНИПУ, доктор технических наук.

Устройство, которое разработали ученые Пермского Политеха, хорошо обеспечивает циркуляцию масла даже в самых дальних частях гидравлических систем машин. Это помогает эффективно удалять грязь и продукты износа, а также позволяет улучшить прогрев машин в условиях низких температур. Такая разработка улучшит работу оборудования по типу экскаваторов, тракторов, кранов, прессов и станков, а также повысит срок их службы.

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ПНИПУ 968 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.