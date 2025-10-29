Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
«Невозможные» землетрясения удалось объяснить
За последние десятилетия подземные толчки часто случались там, где ситуацию всегда считали сейсмически спокойной. Ученые обратили внимание, что каждый раз это было связано с активной промышленной деятельностью. Геологи пришли к выводу, что она вызывает напряжения на местах «заживших» разломов в земной коре.
С 1990-х годов север Нидерландов, который до этого вообще не знавал землетрясений в обозримой геологической истории, внезапно начали потрясать подземные толчки. Они были довольно слабыми: магнитуда не превышала 3,6. Тем не менее этого хватало, чтобы в несущих стенах домов расползались трещины — местным строителям никогда не приходило в голову проектировать здания с расчетом на какую-либо сейсмичность.
В тех краях расположено крупное газовое месторождение Гронинген, его разрабатывают с 1960-х. Сейсмологи пришли к выводу, что именно это спровоцировало землетрясение: за десятки лет добычи давление в подземном резервуаре упало настолько, что это привело к перераспределению напряжений. В то же время было не очень понятно, как все-таки это землетрясение могло произойти даже в результате искусственно вызванных изменений.
После анализа образцов местных пород выяснилось, что у них есть, казалось бы, очень полезное с этой точки зрения свойство — они «скоростно усиливающиеся» (velocity-strengthening). Это значит, что при увеличении скорости смещения литосферных плит с такими породами сила трения между ними возрастает, а дальнейшее движение, по сути, блокируется. В итоге землетрясение фактически становится невозможным.
Исследователи из Утрехтского университета (Нидерланды) предложили возможное объяснение этому парадоксу. В недавней статье для издания Nature Communications они выразили мнение, что в случае Гронингена и других «невозможных» техногенных землетрясений они произошли на местах «заживших» разломов.
Как рассказали геологи, в земной коре скрываются древние трещины, которые за последние миллионы лет не испытывали никаких «беспокойств» и за время столь долгого тектонического бездействия «склеились», то есть контакты между разделенными когда-то породами стали довольно прочными. Из-за этого разлом сильнее сопротивляется давлению, и вместо того, чтобы мягко и постепенно деформироваться, породы до последнего упираются, пока в конце концов не «разрываются» с грохотом от накопленного напряжения.
Впрочем, есть и сравнительно оптимистичная деталь: компьютерное моделирование показало, что подобным образом неожиданное землетрясение на месте «заживления» разлома чаще всего происходит лишь однажды. Потом он снова становится «открытой раной», то есть породы возвращаются к своей изначальной податливости и смещаются под давлением размеренно.
Это означает, что стоит внимательнее отслеживать подобные «стабильные» и еще не проявившие себя разломы, особенно если над ними идет активная промышленная деятельность. Ученые советуют пристально наблюдать прежде всего за песчаником, известняком и доломитом — такие породы быстро «заживают».
Космическое одиночество человечества может оказаться естественным статистическим законом Вселенной: новая математическая модель показала, что вероятность возникновения сразу нескольких разумных цивилизаций крайне мала.
Программирование, то есть умение создавать компьютерные программы, сегодня уже не просто профессия, а инструмент развития, творчества и влияния в современном обществе. Но что происходит в человеческом мозге, когда он осваивает этот важнейший навык? Изучить вопрос взялись исследователи из Университета Джонса Хопкинса (США).
По расчетам ученых, для высокоразвитой внеземной цивилизации самым разумным было бы обосноваться у самого центра Млечного Пути, на близкой орбите вокруг сверхмассивной черной дыры: там эффект замедления времени позволяет облететь и исследовать Галактику в кратчайшие сроки.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
8 Октября, 2014
Кто получит оставшиеся «Нобели»?
8 Июня, 2016
Гибель группы Дятлова: наша версия
5 Августа, 2022
Силы света: как путешествовать через вещество?
12 Июля, 2014
10 самых необычных аэропортов мира
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии