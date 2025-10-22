О мероприятии

Чувства не так просты. Агрессия может быть ответом, а может быть планом. У страха не всегда глаза велики, а последствия его варьируют от убегания до непроизвольного насилия. О том, как гигантское разнообразие нейронных сетей, пронизывающих крошечное миндалевидное тело, то спасает людей, то заводит в тупик, расскажет учитель и популяризатор биологии Сергей Лопатин.