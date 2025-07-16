Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Частое моргание посчитали индикатором неприятия
Исследователи Лаборатории социальной и когнитивной информатики НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург доказали, что частота моргания может служить индикатором предвзятости в восприятии информации.
Почему некоторые мамы игнорируют научные данные о безопасности прививок, а врачи иногда упорно отстаивают неверный диагноз? Как формируются информационные пузыри в социальных сетях? Эти вопросы объединяет одна проблема — эффект подтверждения (confirmation bias), когда мы склонны доверять только той информации, которая соответствует нашим убеждениям. Нейролингвист Питерской Вышки Елена Артеменко нашла способ «увидеть» это когнитивное искажение через анализ движений глаз.
«Когда мы читаем информацию, опровергающую наши убеждения, возникает когнитивный диссонанс. Мозг тратит больше усилий на обработку неудобной информации, и это проявляется в более частом моргании», — объясняет Елена Артеменко.
В эксперименте участвовали 50 человек, которые читали сообщения из социальных сетей на острые темы. С помощью айтрекера ученые фиксировали движения глаз участников и пришли к выводу, что максимальная когнитивная нагрузка возникала, когда и основной текст, и комментарии противоречили убеждениям читателя.
Особенность исследования НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург — экологическая валидность эксперимента. Петербургские ученые имитировали реальную среду социальных сетей с полноценными текстами и комментариями.
Команда лаборатории также разработала открытую библиотеку на Python для анализа айтрекинговых данных, которая доступна всему научному сообществу. Проект реализован совместно с аспирантом Антоном Сурковым и его студентами.
«Эффект подтверждения особенно опасен в медицине — из-за него родители отказываются от вакцинации детей, а врачи игнорируют симптомы, не соответствующие первоначальному диагнозу. Но проблема касается не только здравоохранения: судьи могут принимать предвзятые решения, а политики — игнорировать неудобные факты. Наше исследование поможет понять, как бороться с этими искажениями», — подчеркивает Елена Артеменко.
Сейчас команда продолжает исследования с использованием электроэнцефалографии, чтобы получить полную картину нейрофизиологических процессов при когнитивных искажениях. Цель — разработать методы борьбы с предвзятостью через когнитивный контроль.
«Мы хотим понять, как через когнитивный контроль можно научиться не поддаваться этим искажениям. Возможно, небольшие тренировки и знание о существовании предвзятости подтверждения уже повысят шансы», — считает Елена Артеменко.
Исследование получило международное признание на 75-й конференции Международной ассоциации по коммуникации (ICA) — крупнейшего мирового объединения исследователей в этой области. Доклад Елены Артеменко был признан лучшим в секции среди работ ученых из разных стран мира. Это уже третий успех лаборатории НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург на глобальном уровне, что подтверждает высокий научный статус российских исследований в области когнитивной науки.
Чемоданы оказались настоящими рассадниками микробов. Как выяснилось, на отдельных частях дорожных сумок может обитать в 58 раз больше бактерий, чем на сиденьях унитазов в общественном туалете.
В условиях отсутствия связи (шахты, горы, тайга) критически важна надежная передача данных. Ученые Пермского Политеха разработали цифровую радиостанцию, устойчивую к помехам и физическим препятствиям, включая бетонные стены. Устройство передает данные в двух сетях MANET одновременно, обеспечивая скорость до 300 кбит/с (низкоскоростной канал) и 54 Мбит/с (высокоскоростной). Рация работает как ретранслятор и узел сети, что делает ее незаменимой для спасателей, промышленности и туристов. Ключевые преимущества разработки: помехоустойчивость, дальность связи до 30 километров и работа при -25°C до +55 градусов Цельсия.
Примечательный случай из медицинской практики описали индийские врачи. У пожилого пациента, которого лечили от прогрессирующего рака почки с помощью противоопухолевого средства, седые волосы на голове и в зоне усов снова стали темнеть. По мнению исследователей, произошедшее может натолкнуть на новые идеи о способах восстановления цвета волос.
Лето 2025 обещает насыщенную линейку научно-фантастических сериалов на ведущих стриминговых платформах. От адаптаций культовых романов до масштабных космических одиссей — мы отобрали проекты, на которые стоит обратить внимание.
Международная команда ученых оценила связь между длительностью физической активности, ее интенсивностью, риском смерти от всех причин и вероятностью развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
В Институте искусственного интеллекта и цифровых наук ФКН НИУ ВШЭ предложили новый подход, основанный на современных методах машинного обучения, для определения генетического происхождения человека. Графовые нейросети позволяют с высокой точностью различать даже очень близкие популяции.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
ВЦИОМ: 70% россиян не понимают сути искусственного интеллекта. Объясняем, что это такое и на что способен ИИ
Живем ли мы в голограмме
Карабах: почему война была неизбежна, кому она выгодна и чем закончится?
Мирные люди в немирное время
«Лукавых» предков могло быть много
Десять красивых опытов, которые вы можете провести дома вместе с детьми
Репортаж: куда рвется проект «Прорыв» и кому нужен технеций из Карповки
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии