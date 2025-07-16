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16 июля, 11:01
НИУ ВШЭ
69

Частое моргание посчитали индикатором неприятия

❋ 5.1

Исследователи Лаборатории социальной и когнитивной информатики НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург доказали, что частота моргания может служить индикатором предвзятости в восприятии информации.

НИУ ВШЭ
# мозг
# моргание
# неприязнь
# убеждения
# ЭЭГ
Регистрация сигналов мозга с помощью датчика / © Mindfield Biosystems, unsplash.com

Почему некоторые мамы игнорируют научные данные о безопасности прививок, а врачи иногда упорно отстаивают неверный диагноз? Как формируются информационные пузыри в социальных сетях? Эти вопросы объединяет одна проблема — эффект подтверждения (confirmation bias), когда мы склонны доверять только той информации, которая соответствует нашим убеждениям. Нейролингвист Питерской Вышки Елена Артеменко нашла способ «увидеть» это когнитивное искажение через анализ движений глаз.

«Когда мы читаем информацию, опровергающую наши убеждения, возникает когнитивный диссонанс. Мозг тратит больше усилий на обработку неудобной информации, и это проявляется в более частом моргании», — объясняет Елена Артеменко.

В эксперименте участвовали 50 человек, которые читали сообщения из социальных сетей на острые темы. С помощью айтрекера ученые фиксировали движения глаз участников и пришли к выводу, что максимальная когнитивная нагрузка возникала, когда и основной текст, и комментарии противоречили убеждениям читателя.

Особенность исследования НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург — экологическая валидность эксперимента. Петербургские ученые имитировали реальную среду социальных сетей с полноценными текстами и комментариями.

Команда лаборатории также разработала открытую библиотеку на Python для анализа айтрекинговых данных, которая доступна всему научному сообществу. Проект реализован совместно с аспирантом Антоном Сурковым и его студентами.

«Эффект подтверждения особенно опасен в медицине — из-за него родители отказываются от вакцинации детей, а врачи игнорируют симптомы, не соответствующие первоначальному диагнозу. Но проблема касается не только здравоохранения: судьи могут принимать предвзятые решения, а политики — игнорировать неудобные факты. Наше исследование поможет понять, как бороться с этими искажениями», — подчеркивает Елена Артеменко.

Сейчас команда продолжает исследования с использованием электроэнцефалографии, чтобы получить полную картину нейрофизиологических процессов при когнитивных искажениях. Цель — разработать методы борьбы с предвзятостью через когнитивный контроль.

«Мы хотим понять, как через когнитивный контроль можно научиться не поддаваться этим искажениям. Возможно, небольшие тренировки и знание о существовании предвзятости подтверждения уже повысят шансы», — считает Елена Артеменко.

Исследование получило международное признание на 75-й конференции Международной ассоциации по коммуникации (ICA) — крупнейшего мирового объединения исследователей в этой области. Доклад Елены Артеменко был признан лучшим в секции среди работ ученых из разных стран мира. Это уже третий успех лаборатории НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург на глобальном уровне, что подтверждает высокий научный статус российских исследований в области когнитивной науки.

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НИУ ВШЭ
428 статей
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».
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НИУ ВШЭ
# мозг
# моргание
# неприязнь
# убеждения
# ЭЭГ
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