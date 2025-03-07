Создан инновационный материал для субмикронной электроники

Ученые ТюмГУ, УрФУи ФТИ имени А.Ф. Иоффе РАН совместно с немецкими коллегами впервые экспериментально получили две полиморфные модификации слоистого четверного теллурида. Такие структуры имеют большой потенциал применения для технических приложений в субмикронной электронике — технологии производства полупроводниковой продукции с субмикронными размерами элементов.

В поисках твердотельных материалов, пригодных для использования в качестве компонентов технологий будущего, особый интерес вызывают соединения, проявляющие одновременно магнитные, полупроводниковые, оптические, термоэлектрические свойства. Исследователи впервые получили монокристаллы соединения EuYCuTe3, изучив кристаллическую структуру и свойства как экспериментально, так и с использованием теоретических методов.

«Установлено, что соединение EuYCuTe3 имеет слоистую структуру, является сверхузкозонным полупроводником и одновременно проявляет свойства мягкого ферромагнетика, а так является материалом с низкой теплопроводностью. Примечательно, что незначительное повышение температуры приводит к трансформации кристаллической структуры в более симметричную.

Объяснена природа структурной перестройки в кристаллах EuYCuTe3. Как известно, слоистые структуры имеют большой потенциал применения для технических приложений в субмикронной электронике в качестве гибкой и настраиваемой электроники, фотоэлектрических и сенсорных элементов», – рассказала профессор кафедры органической и экологической химии ТюмГУ Анна Русейкина.

Ученым удалось смоделировать отслоение монослоя и изучить его динамические свойства. Полученное значение энергии отслоения оказалось в несколько раз выше, чем у графита. Таким образом, синтез 2D-структур EuYCuTe3 может сильно отличаться от известных методик. Исследователи считают, что их открытия расширят возможности использования полученных материалов в высокотехнологичных областях.

Работа выполнена за счет гранта РНФ. Результаты опубликованы в журнале Мaterials .

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ТюмГУ 310 статей Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.