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ТюмГУ
2

Создан инновационный материал для субмикронной электроники

4.4

Ученые ТюмГУ, УрФУи ФТИ имени А.Ф. Иоффе РАН совместно с немецкими коллегами впервые экспериментально получили две полиморфные модификации слоистого четверного теллурида. Такие структуры имеют большой потенциал применения для технических приложений в субмикронной электронике — технологии производства полупроводниковой продукции с субмикронными размерами элементов.

ТюмГУ
# гибкая электроника
# магниты
# новые материалы
# субмикронная электроника
Фотокамера Olympus Stylus без корпуса с гибкой схемой в сборе / © Steve Jurvetson, en.wikipedia.org

В поисках твердотельных материалов, пригодных для использования в качестве компонентов технологий будущего, особый интерес вызывают соединения, проявляющие одновременно магнитные, полупроводниковые, оптические, термоэлектрические свойства. Исследователи впервые получили монокристаллы соединения EuYCuTe3, изучив кристаллическую структуру и свойства как экспериментально, так и с использованием теоретических методов.

«Установлено, что соединение EuYCuTe3 имеет слоистую структуру, является сверхузкозонным полупроводником и одновременно проявляет свойства мягкого ферромагнетика, а так является материалом с низкой теплопроводностью. Примечательно, что незначительное повышение температуры приводит к трансформации кристаллической структуры в более симметричную.

Объяснена природа структурной перестройки в кристаллах EuYCuTe3. Как известно, слоистые структуры имеют большой потенциал применения для технических приложений в субмикронной электронике в качестве гибкой и настраиваемой электроники, фотоэлектрических и сенсорных элементов», – рассказала профессор кафедры органической и экологической химии ТюмГУ Анна Русейкина.

Ученым удалось смоделировать отслоение монослоя и изучить его динамические свойства. Полученное значение энергии отслоения оказалось в несколько раз выше, чем у графита.  Таким образом, синтез 2D-структур EuYCuTe3 может сильно отличаться от известных методик. Исследователи считают, что их открытия расширят возможности использования полученных материалов в высокотехнологичных областях.

Работа выполнена за счет гранта РНФ. Результаты опубликованы в журнале Мaterials.

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Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
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ТюмГУ
# гибкая электроника
# магниты
# новые материалы
# субмикронная электроника
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Палеонтология
# Германия
# древние виды
# кожа
# плезиозавр
# плезиозавры
# чешуя
# Юрский период
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