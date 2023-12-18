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23 минуты назад
ПНИПУ
17

Лечит рак и модифицирует материалы: в ПНИПУ рассказали об использовании гамма-излучения

4.4

Гамма-излучение считается весьма опасным для человека: в больших дозах оно приводит к лучевой болезни, провоцирует развитие онкопатологии и вызывает мутации. Но может ли оно принести пользу? Как при помощи гамма-излучения уничтожают болезнетворные микроорганизмы и модифицируют материалы, рассказал кандидат технических наук, доцент кафедры вычислительной математики, механики и биомеханики ПНИПУ Владимир Онискив.

ПНИПУ
# гамма излучение
# гамма-лучи
# каротаж скважины
# Онкогология
Гамма-аппарат для лучевой терапии
Гамма-аппарат для лучевой терапии / © Getty images

Гамма-лучи – это электромагнитные волны чрезвычайно малой длины. Они обладают большой энергией и способностью проникать глубоко сквозь вещество. Защитить от них могут материалы, обладающие очень высокой плотностью – свинец, бетон, сталь. Благодаря этой способности, гамма-лучи воздействуют на живые существа, различные материалы и изделия, меняют их свойства (жесткость, износостойкость, термостойкость и так далее), разрушают старую или создают новую структуру вещества.

Существуют природные и искусственные источники гамма-излучения. К природным источникам следует отнести космические лучи, а также радиоактивные химические элементы (уран, торий, радий, кобальт, цезий) К искусственным – реакторы атомных станций, отработанное ядерное топливо, некоторое специальное медицинское оборудование и так далее.

Стерилизация медицинских инструментов / © Getty images

«Принцип воздействия гамма-излучения состоит в следующем: есть ядро атома, вокруг него находится электронная оболочка, гамма-кванты, взаимодействуя с ней, возбуждают ее, при этом некоторые из электронов покидают электронную оболочку. Таким образом, атом становится активным и готовым к взаимодействию. Такие атомы называют свободными радикалами. В зависимости от химических свойств и структуры материала происходит межмолекулярное сшивание либо деструкция. Если молекулы образуют новые связи, плотность молекулярной решетки увеличивается, а свойства материала изменяются», – объясняет Владимир Онискив.

Но если доза облучения слишком велика, межмолекулярные и межатомные связи рвутся, что резко снижает прочностные свойства материала и может полностью разрушить его. Один из вариантов борьбы с болезнетворными микроорганизмами и онкологическими заболеваниями состоит в деструктивном воздействии на генетический аппарат клеток, то есть в разрушении связи в молекуле ДНК таким образом, чтобы нарушить механизм ее деления.

Стерилизация медицинских инструментов

Хирургические инструменты, медицинские перчатки, шприцы, бинты – все они в целях безопасности пациентов должны быть стерильными, то есть обеззаражены, очищены от микроорганизмов. Убить вредоносные бактерии, грибы и вирусы, вызывающие различные заболевания, способна обработка гамма-лучами.

«Кроме радиационной существует еще химический (при помощи специальных растворов и газа) и термический (при помощи горячего воздуха или пара) способы стерилизации. Однако, например, изделия из пористых материалов можно стерилизовать только гамма-лучами. Причина в том, что закрытые поры находятся внутри материала, а жидкость и газ не могут в них проникнуть. В частности, по этой причине 40 процентов медицинских изделий за рубежом стерилизуются именно радиационным воздействием. Кроме того, этот способ обеззараживания очень технологичен (изделия стерилизуются в упаковке) и экологичен», – рассказывает эксперт ПНИПУ.

Поиск полезных ископаемых

Гамма-излучение служит инструментом для добычи полезных ископаемых – с его помощью исследуют геофизические параметры скважин. Эта процедура, называемая гамма-каротажем, применяется для обнаружения потенциально нефтяных и газовых пород, изучения характеристик пластов, оценки концентрации железа, олова, свинца и других тяжелых металлов.

Для этого в скважину опускают специальный геофизический зонд с детектором гамма-излучения. Поскольку многие горные породы в той или иной степени радиоактивны, они излучают особые частицы – гамма-кванты. Детектор считывает их, преобразует в электрический сигнал и передает его исследователям в каротажную станцию на поверхности. Этим методом чаще всего определяют глинистость пород, наличие в ней различных полезных элементов, разделение скважины на пласты.

Каротаж скважины / © Getty images

Кроме того, существует метод гамма-гамма-каротажа, при котором породы облучают искусственно. Технологию обычно применяют на нефтяных, газовых и угольных месторождениях. В скважину погружают зонд, состоящий из источника гамма-излучения, свинцового экрана и детектора. Источник облучает породу на интересующем участке скважины, она становится радиоактивной и начинает излучать гамма-кванты в ответ, зонд регистрирует их и отправляет сигнал на верх. Свинцовый экран нужен для того, чтобы излучение источника не искажало показания и не мешало детектору.

Этот метод позволяет более эффективно измерять параметры пород, поскольку иногда их естественное излучение может быть слишком слабым и не считываться детектором.

Модификация материалов

Как отмечает ученый ПНИПУ, существует и активно развивается целое направление по изучению воздействия гамма-лучей на различные материалы: пластики, композиты на основе базальта и каучука, сверхвысокомолекулярный полиэтилен и другие.

«Мы проводим исследования по изучению влиянию гамма-излучения на свойства базальтового композита. Базальт – уникальный материал, дешевый и доступный, не гниет и не окисляется. Его широко применяют в автомобиле- и судостроении, строительстве, нефтегазовой отрасли и медицине. Из базальтокомпозита делают понтоны и волнорезы, автомобильные тормозные колодки и диски сцепления, протезы тазобедренного и коленного суставов человека и многое другое.

Подвергая базальтокомпозит различным дозам облучения, мы тем самым меняем его прочностные и механические свойства, трансформируя материал в соответствии с потребностями, можем делать его более прочным, жестким или упругим», – делится Владимир Онискив, доцент кафедры вычислительной математики, механики и биомеханики ПНИПУ.

Похожим образом модифицируют свойства полиэтилена, из которого создают изделия с эффектом памяти формы. Их применяют в электротехнической, кабельной, строительной и ряде других отраслей.

Гамма-лучи могут быть как источником опасности, так и незаменимым инструментом во многих отраслях человеческой деятельности – от промышленности до медицины. Область их применения обширна, и ученые продолжают вести исследования в данном направлении, находя новые способы применения гамма-лучей и изучая их воздействие на перспективные материалы.

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ПНИПУ
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Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
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ПНИПУ
# гамма излучение
# гамма-лучи
# каротаж скважины
# Онкогология
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