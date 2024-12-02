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14 минут назад
Сеченовский Университет
19

Ученые Сеченовского Университета выяснили, у кого острая боль чаще перерастает в хроническую

4.7

В развитых странах от хронической боли страдают около 10 процентов населения, а ежегодные траты на помощь им превышают 500 миллиардов долларов. К появлению хронических болей, в том числе, в мышцах, суставах и голове, могут привести травмирующие ситуации, стресс и нервное истощение. Но многое зависит от состояния психики и личных качеств конкретного человека. К таким выводам пришли ученые Сеченовского Университета.

Сеченовский Университет
# острая боль
# психосоматика
# психотравмы
# стресс
# хроническая боль
Кадр из к/ф «Жизнь прекрасна» / © Mandate Pictures Summit Entertainment Point Grey Pictures IWC Productions

Исследование представлено в журнале «Неврологический вестник». Любая хроническая боль, будь то мигрень или фибромиалгия (болезненные ощущения в мышцах, сухожилиях и суставах) вызывает схожие изменения в головном мозгу, например, снижение плотности серого вещества. А причины, которые становятся спусковым механизмом превращения острой боли в хроническую, то есть ежедневную, называют разные. Насколько те или иные факторы влияют на состояние человека, пока изучено недостаточно.

Ученые Кафедры психиатрии и психосоматики Сеченовского Университета впервые проанализировали, какой вклад вносят в развитие хронической боли травмирующие жизненные ситуации, психические расстройства и личные качества пациентов. Трехлетнее исследование провели на базе Клиники нервных болезней имени А. Я. Кожевникова, которую возглавляет профессор Владимир Парфенов. В нем приняли участие 105 пациентов от 18 до 70 лет, которые легли в больницу, чтобы выяснить причину постоянных болей.

Почти во всех случаях появлению хронической боли предшествовало какое-либо психотравмирующее событие. Наибольшая доля пациентов (26 процентов) потеряли близких, 20 процентов перенесли болезнь, травму или операцию, 15 процентов столкнулись с болезнью родных, 18 процентов испытывали сильный стресс на работе или учебе, 16 процентов пережили физическое, сексуальное или психологическое насилие и три процента – сложные роды. Только семь процентов участников исследования не смогли назвать какое-либо событие, которое могло повлиять на их состояние.

Исследование показало, что люди реагировали на травмирующие события по-разному. Большинство пациентов стали испытывать хронические боли из-за затяжного стресса и нервного истощения, длящихся в среднем 2,5 года. Среди причин были физический недуг, затяжная болезнь близких, высокая нагрузка на работе.

«Такая реакция на длительный стресс как развитие хронической боли была характерна в основном для людей, склонных к тревожности и неврозам. Они находились в состоянии, близком к тревожному или другому расстройству, хотя показатели и «не дотягивали» до такого диагноза. Помимо боли пациенты испытывали чувство бессилия, подавленность, нарушения сна и аппетита, головокружение, кожный зуд и другие симптомы», – пояснил один из авторов научной статьи, ассистент кафедры психиатрии и психосоматики Сеченовского Университета Дмитрий Петелин.

А на яркий и выраженный стресс, например, гибель близкого, внезапное увольнение или разбойное нападение, реагировали в основном люди, которые уже долго, в среднем год, находились в депрессии, подавленном состоянии или были предрасположены к сниженному настроению. По словам Петелина, в таких случаях от психотравмы, вызванной трагедией, до формирования хронической боли проходило меньше месяца.

Совсем небольшое число пациентов, около семи процентов, не смогли назвать какую-либо психотравму, повлиявшую на их состояние, хотя они годами испытывали сильную боль, не находящую медицинского объяснения. Таким людям была присуща эмоциональная неустойчивость, импульсивность и замкнутость.

«Из полученных нами данных можно сделать вывод, что ключевую роль в развитии хронической боли у большинства пациентов играет стресс. Но в зависимости от личностных особенностей этот эффект работает по-разному», – отметила директор Института клинический медицины имени Н.В. Склифосовского, профессор Кафедры психиатрии и психосоматики и куратор Клиники психосоматической медицины Сеченовского Университета Беатриса Волель.

В Клинике психосоматической медицины работают с пациентами с хронической болью, значительно облегчая их состояние. А данные, которые получили ученые, позволяют найти новые способы предотвращать превращение острой боли в хроническую. Так как в развитии и поддержании хронических болей очень большую играют роль психотравмирующие события, способом их предотвращения могут быть различные психотерапевтические и реабилитационные методики, позволяющие снизить уровень стресса, отметили ученые.

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Сеченовский Университет
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Сеченовский Университет Минздрава России – ведущий медицинский исследовательский университет России, работающий с 1758 года. Сейчас в университете учатся более 26 тысяч студентов, в числе которых свыше 5,5 тысячи иностранцев из 90 государств. Среди 8,2 тысяч сотрудников 47 академиков РАН, более 2,2 тысяч кандидатов и докторов наук. В составе Первого МГМУ имени И. М. Сеченова действует крупнейший в России и Восточной Европе Клинический центр, в котором работает свыше 5 тысяч сотрудников, а половина врачей имеет ученую степень. В центре оказывают специализированную и высокотехнологичную помощь по 50 профилям. Ежегодно помощь получают более 500 тысяч пациентов. Сегодня Сеченовский Университет – единственный российский университет в топ-250 мирового рейтинга QS по направлению «Медицина» и в топ-100 по направлению «Фармация и фармакология», а также лучший российский университет по направлению «Медицина» шанхайского рейтинга Shanghai Ranking Consultancy и единственный медицинский университет России, который входит в ежегодный рейтинг Forbes «100 лучших российских вузов». В 2024 году вошел в топ-20 российских университетов в рейтинге RAEX («РАЭКС-Аналитика»), заняв 15 место. В топ-5 вузов России по влиянию на научное сообщество в рейтинге влиятельности российских университетов по версии RAEX. Также занял первые места в предметных рейтингах RAEX в направлениях «Медицина» и «Фармация», сохранил за собой третью строчку рейтинга в направлении «Биотехнологии и биоинженерия» и впервые вошел в десятку лучших в направлении «Технологии материалов». Первый среди медицинских университетов в рейтинге университетов стран БРИКС. Сеченовский Университет трансформируется в исследовательский медицинский университет мирового уровня. Одна из его приоритетных задач — развитие науки и прикладных исследований.
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Сеченовский Университет
# острая боль
# психосоматика
# психотравмы
# стресс
# хроническая боль
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# белые карлики
# космос
# Пульсары
# радиосигналы
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